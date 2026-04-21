CSK ला जबरदस्त धक्का! फॉर्ममध्ये असलेला आयुष म्हात्रे IPL 2026 मधून झाला बाहेर, नेमकं काय घडलं?

Chennai Super Kings Marathi News: चेन्नई सुपर किंग्स संघाला गेल्या काही दिवसात मोठे धक्के बसले आहेत. चेन्नईसाठी आयपीएल २०२६ (IPL 2026) स्पर्धा संमिश्र ठरली आहे. त्यांनी आत्तापर्यंत खेळलेल्या ६ सामन्यांतील ४ सामन्यात पराभव स्वीकारला आहे. त्यातच आता चेन्नईला (CSK) खेळाडूंच्या दुखापतीचा जबरदस्त धक्का बसला आहे. काही दिवसांपूर्वीच खलील अहमद मांडीच्या दुखापतीमुळे आयपीएल २०२६ स्पर्धेतून बाहेर झाला होता. एमएस धोनीही (MS Dhoni) पोटरीच्या दुखापतीतून सावरत असून तोही अद्याप या हंगामात खेळलेला नाही. त्यातच आता १८ वर्षीय आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) देखील आयपीएल २०२६ मधून बाहेर झाला आहे. याबाबत चेन्नई सुपर किंग्सने माहिती दिली आहे. .IPL 2026: महाराष्ट्राचा पठ्ठ्या पुन्हा CSK संघात परतणार? हालचालींना वेग.... मुंबईत घेतला जाणार मोठा निर्णय.चेन्नई सुपर किंग्सच्या पोस्टमध्ये माहिती देण्यात आली आहे की १८ एप्रिल रोजी हैदराबादमध्ये झालेल्या सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात फलंदाजी करताना आयुष म्हात्रेला डाव्या बाजूच्या हॅमस्ट्रिंगची दुखापत (Left hamstring injury) झाली आहे. या दुखापतीमुळे त्याला उर्वरित आयपीएल २०२६ हंगामातून बाहेर जावे लागत आहे.चेन्नईने पुढे पोस्टमध्ये लिहिले की आयुषला या दुखापतीतून सावरण्यासाठी जवळपास ६ ते १२ आठवड्यांचा कालावधी लागणार आहे. तो लवकरात लवकर बरा व्हावा, या शुभेच्छा..दरम्यान चेन्नई सुपर किंग्ससाठी आयुषची दुखापत ही मोठा धक्का मानला जात आहे. कारण वरच्या फळीत आयुषने दमदार कामगिरी केली होती. त्याने चेन्नईसाठी सातत्याने धावा केल्या होत्या आणि तो फॉर्ममध्येही होता. त्याने या हंगामात चेन्नईसाठी आत्तापर्यंत सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. त्याने ६ सामन्यात २ अर्धशतकांसह २०१ धावा केल्या आहेत..तथापि, चेन्नईने अद्याप आयपीएल २०२६ मधून बाहेर झालेल्या खलील अहमद आणि आयुष म्हात्रे यांच्या बदली खेळाडूंची घोषणा केलेली नाही. चेन्नईने काही खेळाडूंचे ट्रायल्स घेतले असल्याचे समोर आले होते, ज्यात आकाश मधवाल, राजवर्धन हंगारगेकर यांचा समावेश आहे. पण आता कोणाची बदली खेळाडू म्हणून निवड होणार हे पाहावे लागेल..IPL 2026 : सीधी बात नो बकवास! "MS Dhoni च्या फॅन्सने चापलूसी करणे सोडावे, तो आला तरी CSK च्या कामगिरीत फार फरक पडणार नाही" .तसेच चेन्नईसाठी एक चांगली गोष्ट अशी आहे की ऑस्ट्रेलियाचा डावखुरा वेगवान गोलंदाज स्पेन्सर जॉन्सन संघाशी जोडला गेला आहे. स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वी नॅथन एलिसही दुखापतीमुळे आयपीएल २०२६ स्पर्धेतून बाहेर झाल्याने चेन्नईने स्पेन्सर जॉन्सनला बदली खेळाडू म्हणून निवडले होते. त्यामुळे तो आता चेन्नई संघात दाखल झाला असून सरावाला सुरुवात केली आहे.चेन्नईला आव्हान टिकवण्यसाठी पुढील प्रत्येक सामना महत्त्वाचा असणार आहे. चेन्नईला हंगामातील सातवा सामना मुंबई इंडियन्सविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर २३ एप्रिलला खेळायचा असून या सामन्यात आता आयुषच्या जागेवर कोणाला संधी मिळणार हे पाहावे लागेल.