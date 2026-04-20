IPL 2026: महाराष्ट्राचा पठ्ठ्या पुन्हा CSK संघात परतणार? हालचालींना वेग.... मुंबईत घेतला जाणार मोठा निर्णय

Chennai Super Kings Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) चेन्नई सुपर किंग्सची कामगिरी संमिश्र राहिली आहे. चेन्नईने आत्तापर्यंत ६ सामने खेळले असून ४ सामने पराभूत झाले असून दोन सामने जिंकण्यात यश मिळाले आहे. मात्र असे असतानाच पहिल्या ६ सामन्यातच चेन्नईला काही धक्के बसले आहेत. चेन्नईचे (CSK) काही खेळाडू दुखापतग्रस्त झाले आहेत. चेन्नईला खेळाडूंच्या दुखापतीचा मोठे धक्के बसले आहेत. त्यामुळे संघात काही बदल करावे लागले असून यापुढेही काही बदल चेन्नई संघात बदल होण्याची शक्यता आहे..चेन्नईचे वेगवान गोलंदाज नॅथन एलिस आणि खलील अहमद आयपीएल २०२६ स्पर्धेतून बाहेर झाले आहेत. एमएस धोनी अद्याप पोटरीच्या दुखापतीतून सावरत असून त्याचेही पुनरागमन झालेले नाही. त्यातच सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात आयुष म्हात्रेलाही दुखापत झाली आहे. त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत असल्याचे फलंदाजी प्रशिक्षक माईक हसीने स्पष्ट केले आहे. तसेच हसीने आयुषची दुखापत गंभीर असण्याची शक्यताही असल्याचे त्याने सांगितले आहे. त्यामुळे किमान काही सामन्यांसाठी तरी आयुष सामन्यांना मुकण्याची शक्यता आहे. तसेच जर दुखापत खूपच गंभीर असेल, तर त्याला उर्वरित आयपीएल २०२६ हंगामालाही मुकावे लागू शकते..दरम्यान, चेन्नईला पुढचा सामना २३ एप्रिलला मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळायचा आहे. त्यासाठी चेन्नईचा संघ रविवारी (१९ एप्रिल) मुंबईला पोहचला आहे. आता आयुषचे सोमवारी स्कॅन केले जाणार आहे. त्यानंतर त्याच्या दुखापतीबाबत स्पष्ट माहिती मिळेल. तथापि, खलील अहमद ५ सामन्यांनंतर मांडीच्या दुखापतीने स्पर्धेतून बाहेर झाल्याने त्याचा बदली खेळाडू अद्याप चेन्नईला घ्यायचा आहे. तसेच आता आयुषबाबतही स्पष्ट कल्पना चेन्नईला दोन दिवसात मिळेल. त्यामुळे चेन्नई सध्या बाकी खेळाडूंचा शोध घेत आहे..हैदराबादमध्ये मध्यमगती गोलंदाज आकाश मधवालने चेन्नईसाठी ट्रायल्स दिली आहे. तो याआधी मुंबई इंडियन्सकडून २०२३ आणि २०२४ मध्ये खेळला होता. त्याने मुंबईसाठी १३ सामने खेळले असून १९ विकेट्स घेतल्या आहेत. २०२५ मध्ये तो राजस्थान रॉयल्ससाठी ४ सामने खेळला, ज्यात ४ विकेट्स घेतल्या आहेत. तो खलील अहमदच्या जागेवर चेन्नई संघात येण्याची दाट शक्यता आहे..महाराष्ट्राच्या खेळाडूही देणार ट्रायल्सक्रिकबझने दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राचा अष्टपैलू खेळाडू राजवर्धन हंगारगेकर देखील मुंबईत चेन्नईसाठी ट्रायल्स देणार आहे. हंगारगेकर यापूर्वी २०२३ मध्ये चेन्नईसाठी खेळला आहे. त्याने २ सामने खेळताना ३ विकेट्सही घेतल्या आहेत. त्यामुळे त्याला चेन्नईसाठी खेळण्याचा अनुभव आहे. मात्र तो ट्रायल्स देणार असला, तरी त्याला कोणाच्या जागेसाठी तपासले जात आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. राजवर्धन महाराष्ट्र संघातील महत्त्वाचा खेळाडू आहे. त्याला २३ टी२० सामने खेळण्याचा अनुभव असून २५ धावा त्याने केल्या आहेत..धोनीच्या खेळण्यावरही अजूनही अनिश्चितताधोनी मुंबईला पोहचला असला तरी मुंबई इंडियन्स विरूद्धच्या सामन्यात खेळणार की नाही, यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. माईक हसीने सांगितले की धोनी नेट्समध्ये चांगली फलंदाजी करत आहे, पण अद्याप त्याच्या धावण्याच्या वेगावर त्याला विश्वास येणे बाकी आहे. तो सध्या 'रनिंग फिटनेस' मिळवत आहे. त्यामुळे मुंबईविरुद्ध तो खेळणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. धोनीला स्पर्धेपूर्वी पोटरीची दुखापत होती, त्यामुळे तो तीन आठवडे झाले तरी अद्याप खेळलेला नाही.