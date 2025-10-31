IND A vs SA A 1st Test: रिषभ पंतला अपयश; आयुष म्हात्रेच्या फिफ्टीने वाचवली टीम इंडियाची लाज, दक्षिण आफ्रिकेकडे मजबूत आघाडी

Ayush Mhatre fifty vs South Africa A 1st Test highlights: दुखापतीनंतर क्रिकेटच्या मैदानावर पुनरागमन करणाऱ्या रिषभ पंतला ( Rishabh Pant) दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध अपयश आले. इंग्लंड दौऱ्यावर असताना जखमी झालेला रिषभ भारत अ संघाकडून कर्णधार म्हणून मैदानावर उतरला. त्याने त्याच्या नेहमीच्या शैलीत प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले, परंतु तो फलंदाजीत अपयशी ठरला. आफ्रिकेच्या पहिल्या डावातील ३०९ धावांच्या प्रत्युत्तरात रिषभ फक्त १७ धावा करू शकला. देशांतर्गत क्रिकेट गाजवणारा रजत पाटीदारही अपयशी ठरला, पण १८ वर्षीय आयुष म्हात्रेने अर्धशतक झळकावून भारताची लाज वाचवली..आफ्रिकेचा सलामीवीर जॉर्डन हर्मनने १४० चेंडूंत ७१ धावांची खेळी केली. त्याला झुबायर हम्झाने ६६ धावा करून चांगली साथ दिली. रुबीन हर्मनच्या ५४ व टियान व्हॅन व्हूरेनच्या ४६ धावांनी संघाला पहिल्या डावात ३०९ धावांपर्यंत पोहोचवले. जॉर्डन व झुबायर यांची १९७ चेंडूंत १३० धावांची भागीदारी भारत अ संघावर भारी पडली. त्यानंतर टियान व रुबी यांनी ७२ धावा जोडल्या. भारताकडून तनुष कोटियनने ४, तर गुरनूर ब्रार व सुथार यांनी प्रत्येकी दोन बळी टिपले..IND vs AUS 2nd T20I Live: अभिषेक शर्मा एकटा भिडला! सूर्या, गिल, संजू फेल झाले असताना हर्षित राणा फलंदाजीत चमकला.बी साई सुदर्शन व आयुष म्हात्रे यांनी भारताला चांगली सुरुवात करून देताना १३५ चेंडूंत ९० धावा जोडल्या. साई ३२ धावांवर बाद झाल्यानंतर देवदत्त पडिक्कलही ६ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर आलेला रजत पाटीदार ( १९) व रिषभ पंत ( १७) यांच्या अपयशाने भारत अ संघावर दडपण आणले. आयुषही ७६ चेंडूंत १० चौकारांसह ६५ धावांवर बाद झाला. .आयुष बदोणीने ४७ चेंडूंत ३८ धावा करताना भारताचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तनुष कोटियन ( १३) वगळल्यास तळाचे फलंदाज अपयशी ठरले. भारताचा पहिला डाव २३४ धावांवर गडगडला आणि आफ्रिका अ संघाला पहिल्या डावात ७५ धावांची आघाडी मिळाली. आफ्रिकेच्या प्रेनेलान सुब्रायनने पाच विकेट्स घेतल्या. .INDW vs SAW Final: भारताच्या वर्ल्ड विजयाच्या मार्गात दक्षिण आफ्रिकेचा अडथळा! कुठे, केव्हा व किती वाजता पाहाल World Cup Final? थेट प्रक्षेपण कुठे दिसेल?.दक्षिण आफ्रिकेचा मुख्य संघ पुढील महिन्यात भारत दौऱ्यावर दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी येणार आहे आणि त्यासाठी हा सराव सामना महत्त्वाचा मानला जातोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.