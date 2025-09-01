Babar Azam : पाकिस्तानचा 'किंग' प्रदर्शनीय सामन्यातही क्लिनबोल्ड, नेटिझन्सनी घेतली मजा; Video viral

Babar Azam’s Clean Bowled Moment Creates Stir : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील संघातून वगळल्यानंतर बाबर आझम याच्यात पुनरागमनाची जिद्द दिसेल असे वाटले होते, परंतु पाकिस्तानचा 'किंग' प्रदर्शनीय सामन्यात अपयशी ठरलेला पाहायला मिळाला. पेशावर झाल्मी संघाचे नेतृत्व करणारा बाबर लिजंट्स एकादश संघाविरुद्ध अपयशी ठरला. इंझमाम उल हकच्या नेतृत्वाखाली हा संघ खेळला आणि १५ षटकांच्या या सामन्यात बाबरच्या कामगिरीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. त्याने चाहत्यांना निराश केले नाही आणि तो २३ चेंडूंत ४१ धावांवर बाद झाला. सईज अजमलच्या चेंडूवर त्याचा त्रिफळा उडाला. .ज्याप्रकारे बाबर सोप्या चेंडूवर बाद झाला, ते पाहून नेटिझन्स त्याला ट्रोल करत आहेत. अजमलच्या चेंडूवर बाबर लॉफ्टेड शॉट मारायला गेला, परंतु त्याचा प्रयत्न फसला आणि त्याचा त्रिफळा उडाला. एका युजरने ‘एक्झिबिशन सामन्यातही बाबर आझम क्लिन बोल्ड झाला’ असं लिहित त्याचा बाद होण्याचा व्हिडिओ एक्सवर शेअर केला. या पोस्टला ५ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत..२०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या घरच्या मालिकेनंतर बाबर आझम पाकिस्तानच्या ट्वेंटी-२० संघाबाहेर आहे. २०२४च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये त्याने पाकिस्तानचं नेतृत्व केलं होतं. दरम्यान, शाहिन आफ्रिदीने ट्वेंटी-२० संघात पुनरागमन केले असून तो आशिया चषक स्पर्धेसाठीच्या संघाचा भाग आहे. मात्र, वन डे संघाचा कर्णधार मोहम्मद रिझवानलाही आशिया चषक स्पर्धेसाठी निवडले गेलेले नाही..IND vs AUS : भारताचा सामना करण्यापूर्वीच ऑस्ट्रेलियाला धक्का; विराट कोहली, रोहित शर्मा यांना दिलासा.पाकिस्तान : सलमान अली आगा (कर्णधार ), अब्रार अहमद, फहीम अश्रफ, फखर जमान, हॅरिस रौफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सइम आयुब, सलमान मिर्झा, शाहीन आफ्रिदी, सुफयान मोकीम. .पाकिस्तानचा आशिया कप २०२५ मधील प्रवास १२ सप्टेंबर रोजी ओमानविरुद्ध सुरू होणार आहे. १४ सप्टेंबरला भारताविरुद्ध त्यांचा घाम निघणार आहे आणि १७ सप्टेंबरला पाकिस्तानचा लीगमधील शेवटचा सामना यूएईविरुद्ध असेल. आशिया चषकात साखळी फेरीनंतर पुढील फेरीतही IND vs PAK यांच्यात दोन सामने होण्याची शक्यता आहे. स्पर्धेचा अंतिम सामना २८ सप्टेंबरला खेळवला जाणार आहे..३ वर्षानंतर कसोटी संघात परतला, भारताविरुद्ध एक सामना खेळला अन् आता अनिश्चित काळासाठी क्रिकेटमधून ब्रेक घेतला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.