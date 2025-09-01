Cricket

Babar Azam : पाकिस्तानचा 'किंग' प्रदर्शनीय सामन्यातही क्लिनबोल्ड, नेटिझन्सनी घेतली मजा; Video viral

Babar Azam clean bowled exhibition match video : पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज आणि कर्णधार बाबर आझम याच्या खराब फॉर्मची मालिका प्रदर्शनीय सामन्यातही सुरूच राहिली. पाकिस्तानातील एका विशेष सामन्यात खेळताना बाबर आझमला सोप्या चेंडूवर थेट क्लिनबोल्ड करण्यात आले आणि त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
Babar Azam’s Clean Bowled Moment Creates Stir : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील संघातून वगळल्यानंतर बाबर आझम याच्यात पुनरागमनाची जिद्द दिसेल असे वाटले होते, परंतु पाकिस्तानचा 'किंग' प्रदर्शनीय सामन्यात अपयशी ठरलेला पाहायला मिळाला. पेशावर झाल्मी संघाचे नेतृत्व करणारा बाबर लिजंट्स एकादश संघाविरुद्ध अपयशी ठरला. इंझमाम उल हकच्या नेतृत्वाखाली हा संघ खेळला आणि १५ षटकांच्या या सामन्यात बाबरच्या कामगिरीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. त्याने चाहत्यांना निराश केले नाही आणि तो २३ चेंडूंत ४१ धावांवर बाद झाला. सईज अजमलच्या चेंडूवर त्याचा त्रिफळा उडाला.

