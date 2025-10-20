Cricket

PAK vs SA: बाबर आझमला फॉर्म सापडेना! टोनी डी झोर्झीने एका हाताने अफलातून कॅच घेत धाडलं माघारी, पाहा Video

Brilliant catch by Tony de Zorzi dismisses Babar Azam: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम पुन्हा अपयशी ठरला. टोनी डी झोर्झीने एका हाताने बाबर आझमचा त्याच्याचसमोर अफलातून झेल घेतला.
SAKAL

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम सध्या खराब फॉर्ममुळे टीकेचा सामना करत आहे.

  • दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत पहिल्याच दिवशी तो स्वस्तात बाद झाला.

  • त्याचा टोनी डी झोर्झीने एका हाताने अफलातून झेल घेतला.

