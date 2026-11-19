India WTC Final qualification scenario after South Africa win vs Bangladesh : दक्षिण आफ्रिकेने जोहान्सबर्ग कसोटीत बांगलादेशविरुद्ध दणदणीत विजयाची नोंद केली. कागिसो रबाडा, सायमन हार्मर यांच्या भेदक अन् अचूक माऱ्यासमोर बांगलादेशचे फलंदाज ढेपाळले. त्यांना यजमानांसमोर केवळ १२ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले आणि आफ्रिकेने विजय मिळवून मालिकेत आघाडी घेतली. पण, हा विजय भारताच्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनल गाठण्याच्या स्वप्नांना धक्का देणारा ठरला..तोवहिद हृदोय ( १३७) व लिटन दास ( १२०) यांच्या शतकांच्या जोरावर बांगलादेशने पहिल्या डावात ४०० धावा उभ्या केल्या. कागिसो रबाडाने बांगलादेशचा निम्मा संघ माघारी पाठवला अन् डेन पीटरसनने चार बळी टिपले. प्रत्युत्तरात आफ्रिकेने ५५७ धावा कुटल्या आणि १५७ धावांची आघाडी घेतली. सलामीवीर मार्कस एकरमनने १५७ धावांची आक्रमक खेळी केली, तर रायन रिकेल्टनने १०२ धावा उभ्या केल्या. झुबायर हमझा ( ८३), कर्णधार टेम्बा बवुमा ( नाबाद ६८) व कागिसो रबाडा ( ७२) यांनी अर्धशतकं झळकावला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.कसोटी क्रिकेटच्या १४९ वर्षांच्या इतिहासात असं कधी घडलं नव्हतं! एक खेळाडू, एक सामना अन् अचंबित करणारा वर्ल्ड रेकॉर्ड....बांगलादेशकडून दुसऱ्या डावात चांगली टक्कर पाहायला मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण, फिरकीपटू सायमन हार्मेरने १२.३-१-५१-६ अशी अप्रतिम स्पेल टाकून बांगलादेशला १६८ धावांवर गुंडाळले. रबाडाने ३ बळी टिपले. १२ धावांचा पाठलाग करताना आफ्रिकेला पहिल्या षटकात धक्का बसला, पहिल्या डावातील शतकवीर एकरमन भोपळ्यावर बाद झाला, परंतु एडन मार्करमने विजय निश्चित केला. आफ्रिकेने ९ विकेट्स राखून सामना जिंकला..India WTC Final qualification scenarioबांगलादेशवर विजय मिळवून दक्षिण आफ्रिका जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत अव्वल स्थानी पोहोचले आहेत. त्यांच्या खात्यात ७५ टक्के गुण जमा झाले आहेत आणि न्यूझीलंड ७२.२२ टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर सरकला आहे. ऑस्ट्रेलिया ( ६९.२३) आणि भारत ( ५१.५२) अनुक्रमे तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर आहे. आफ्रिकेचा हा विजय भारताच्या WTC Final खेळण्याच्या स्वप्नांना धक्का देणारा ठरणार आहे, कारण भारताला स्वतःच्या विजयासह आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड यांचे पराभव आवश्यक आहे..भारताला न्यूझीलंडविरुद्धचे दोन्ही कसोटी सामने जिंकावे लागणार आहेत आणि त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध घरच्या मैदानावर होणाऱ्या पाच सामन्यांपैकी ४ मध्ये विजय आवश्यक आहे. सातपैकी सात किंवा सहा कसोटी सामने जिंकल्यास भारत फायनलमध्ये कदाचित पोहचू शकतो. पण, त्यांना दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात टक्क्यांमध्ये घट होणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.