भारतात होणाऱ्या T20 World Cup साठी बांगलादेश संघाची घोषणा, मुस्तफिजूरचाही समावेश; कर्णधार कोण?

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे यजमानपद भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांकडे आहे. त्यामुळे ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान होणाऱ्या या स्पर्धेतील सामने भारत आणि श्रीलंका येथील एकूण ८ मैदानांवर खेळवण्यात येणार आहेत. या स्पर्धेला आता महिनाभराचा कालावधी राहिलेला असताना सहभागी देश आपापले संघ घोषित करत आहेत. एकिकडे या स्पर्धेत भारतात बांगलादेश संघ खेळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह कायम असतानाच दुसरीकडे या स्पर्धेसाठी बांगलादेशने (Bangladesh Squad) त्यांचा संघ जाहीर केला आहे..मुस्तफिजूरच्या हाकालपट्टीनंतर बांगलादेशचा संघ T20 World Cup भारतात खेळणार की नाही? BCCI च्या अध्यक्ष म्हणाले....गेल्या काही दिवसात बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर अत्याचार होत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यामुळे भारतातून संताप व्यक्त होत आहे. याचा परिणाम क्रिकेटवरही झाला असून शनिवारी (३ जानेवारी) बीसीसीआयने मुस्तफिजूर रेहमानला आयपीएल २०२६ साठी संघातून काढून टाकण्याचे निर्देश कोलकाता नाईट रायडर्स संघाला दिले. बांगलादेशमधील वाढत्या हिंसेमुळे भारतातून मुस्तफिजूरला आयपीएलमध्ये खेळवण्यावर विरोध झाला होता. त्यामुळे बीसीसीआयने अखेर कोलकाताला त्याला काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र या निर्णयामुळे बांगलादेश क्रिकेटविश्वातून नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यातच आता टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) भारतात होणार असल्याने बांगलादेशमधून खेळाडूंच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पण बांगलादेश भारतात ही स्पर्धा खेळायला येणार की नाही, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही..मात्र, हे प्रकरण चर्चेत असतानाच बांगलादेशने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी १५ जणांचा संघ जाहीर केला आहे. या संघाचे नेतृत्व लिटन दास करणार आहे. विशेष म्हणजे वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रेहमान याचाही संघात समावेश आहे. त्याच्यासह तस्किन अहमदही आहे. याशिवाय मेहदी हसन, नसून अहमद, रिषाद हुसैन हे फिरकी गोलंदाजी करणारे खेळाडू संघात आहेत. फलंदाजी फळीत लिटन दाससोबत तान्झिद हसन आणि परवेझ हुसैन इमॉन हे अनुभवी खेळाडू आहेत..T20 World Cup: टी-२० वर्ल्डकप २०२६ साठी दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे संघांची घोषणा; नव्या चेहऱ्यांना संधी, पाहा संपूर्ण टीम.टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी बांगलादेश सी गटात असून या गटात त्यांच्यासोबत इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, नेपाळ आणि इटली हे संघ आहेत. बांगलादेशने अद्याप कधीही टी२० वर्ल्ड कपमध्ये उपांत्य फेरीत प्रवेश केलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यासमोर हे मोठे आव्हान असेल..टी२० वर्ल्ड कपसाठी बांगलादेशचा संघ - लिटन दास (कर्णधा), तान्झिद हसन, मोहम्मद परवेझ हुसैन इमोन, मोहम्मद सैफ हसन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, काझी नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसेन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तान्झिम हसन साकिब, तस्किन अहमद, शैफ उद्दीन, शोरिफूल इस्लाम.टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील बांगलादेशचे साखळी फेरीतील सामने७ फेब्रुवारी - बांगलादेश विरुद्ध वेस्ट इंडिज, कोलकाता९ फेब्रुवारी - बांगलादेश विरुद्ध इटली, कोलकाता१४ फेब्रुवारी - बांगलादेश विरुद्ध इंग्लंड, कोलकाता१७ फेब्रुवारी - बांगलादेश विरुद्ध नेपाळ, मुंबई.