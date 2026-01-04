Cricket

भारतात होणाऱ्या T20 World Cup साठी बांगलादेश संघाची घोषणा, मुस्तफिजूरचाही समावेश; कर्णधार कोण?

Bangladesh T20 World Cup 2026 Squad: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे यजमानपद भारत आणि श्रीलंका यांच्याकडे आहे. या स्पर्धेसाठी बांगलादेशने त्यांचा संघ जाहीर केला आहे. मुस्तफिजूर रेहमानचाही या संघात समावेश आहे.
Bangladesh Cricket Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे यजमानपद भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांकडे आहे. त्यामुळे ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान होणाऱ्या या स्पर्धेतील सामने भारत आणि श्रीलंका येथील एकूण ८ मैदानांवर खेळवण्यात येणार आहेत.

या स्पर्धेला आता महिनाभराचा कालावधी राहिलेला असताना सहभागी देश आपापले संघ घोषित करत आहेत. एकिकडे या स्पर्धेत भारतात बांगलादेश संघ खेळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह कायम असतानाच दुसरीकडे या स्पर्धेसाठी बांगलादेशने (Bangladesh Squad) त्यांचा संघ जाहीर केला आहे.

मुस्तफिजूरच्या हाकालपट्टीनंतर बांगलादेशचा संघ T20 World Cup भारतात खेळणार की नाही? BCCI च्या अध्यक्ष म्हणाले...
