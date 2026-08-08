BAN vs CA XI : बांगलादेशचा संघ ५४ धावांत तंबूत! ऑस्ट्रेलियन Campbell Thompson ने घेतल्या ८ विकेट्स; कसोटी मॅच डावाने जिंकली

Cricket Australia XI beat Bangladesh by an innings and 38 runs: बांगलादेशचा संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेला आहे आणि तेथे त्यांना सराव सामन्यात एक डाव व ३८ धावांनी हार पत्करावी लागली. बांगलादेश विरुद्ध क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश या सामन्यात गोलंदाज कॅम्बेल थॉम्पसन ( Campbell Thompson) चमकला. त्याने दुसऱ्या डावात ८ विकेट्स घेऊन बांगलादेशचा संपूर्ण संघ ५४ धावांत तंबूत पाठवला. त्याने पहिल्या डावात केवळ १ विकेट घेतली होती, परंतु दुसऱ्या डावात त्याच्या वेगासमोर बांगलादेशने शरणागती पत्करली. कॅम्बेलने ११-२-२५-८ अशी स्पेल संपवली..बांगलादेशे पहिल्या डावात चांगला खेळ करताना २६३ धावा उभ्या केल्या. मेहिदी हसन मिराझने १४१ चेंडूंत ११ चौकार व ४ षटकारांसह १०९ धावांची नाबाद खेळी केली. कर्णधार नजमूल होसैन शांतो ( ३७) व सलामीवीर शादमन इस्लाम ( ३१) यांनी हातभार लावला. बांगलादेशचे ४ फलंदाज ६१ धावांवर माघारी परतले असताना मिराझने खिंड लढवली आणि संघाला तो २६३ धावांपर्यंत घेऊन गेला. कोरी रिचिसिओलीने ८३ धावा देताना ६ विकेट्स घेतल्या. हॅन्नो जेकब्स, कॅम्बेल, झेव्हियर क्रोन व जेर्सीस वाडिया यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला..'भावा, ते मुख्यमंत्री आहेत... ब्रोकर नाहीत!'; Rishabh Pant ची लेट नाईट पोस्ट; म्हणाला, मला मदत करा...; नेटिझन्सनी घेतली शाळा.क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश संघाचीही सुरुवात काही खास झाली नाही. हसन महमूद व तस्किन अहमद यांनी त्यांच्या दोन्ही सलामवीरांना फलकावर १ धाव असताना माघारी पाठवले. कर्णधार कर्टिस पॅटरसनने ( ५३) डावाला आकार दिला आणि त्याला जोश फिलिपे ( २४) जॅक क्लेयटन ( ४८) यांची साथ मिळाली. त्यानंतर टिग्यूए विली व जेक डोरेन यांनी डाव सांभाळला. विलिने १७७ चेंडूंत १६ चौकारांच्या मदतीने १३० धावांची खेळी केली, तर डोरेनने ७६ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने पहिल्या डावात ३५५ धावा केल्या..हसन महमदूने ४, तर तस्किन व मेहिदी मिराझ यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. दुसऱ्या डावात सलामीवीर तंझीद हसन ( २२) वगळल्यास बांगलादेशचा एकही फलंदाज १० धावांच्या पुढे जाऊ शकला नाही. कॅम्बेलने चार फलंदाजांचे त्रिफळे उडवून डावात एकूण ८ बळी टिपले. रॉचिसिओलीने दोन विकेट्स घेतल्या. बांगलादेशचा संघ २२ षटकांत ५४ धावांत तंबूत परतला..शाब्बास ! दुसरा नीरज चोप्रा; आशिष यादवने U20 World Championships मध्ये जिंकलं ऐतिहासिक पदक; शेतकऱ्याच्या लेकाची भरारी.बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातली कसोटी मालिका १३ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. पहिला कसोटी सामना डार्विनला होईल, त्यानंतर मॅके येथे २२ ऑगस्टपासून दुसरा कसोटी सामना सुरू होईल. ही मालिका जिंकून ऑस्ट्रेलिया जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलमधील त्यांचे स्थान अधिक मजबूत करतील. सध्या ते अव्वल स्थानावरच आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.