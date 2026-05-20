BAN vs PAK Test: बांगलादेशने पाकिस्तानला व्हाईटवॉश करत घडवला इतिहास; मात्र WTC पाँइंट्स टेबलमध्ये भारताचं झालं मोठं नुकसान

Bangladesh Whitewash Pakistan: बांगलादेश क्रिकेट संघाने बुधवारी इतिहास घडवला आहे. सिल्हेटच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या कसोटी सामन्यात बांगलादेशने पाकिस्तानला ७८ धावांनी पराभूत केले आहे. कसोटी मालिकेतील (Test Series) हा दुसरा सामना असल्याने बांगलादेशने पाकिस्तानल व्हाईटवॉश देण्याचाही इतिहास घडवला. पहिल्या सामन्यातही बांगलादेशने विजय मिळवला होता. घरच्या मैदानात पाकिस्तानला कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश (Whitewash) देण्याची ही बांगलादेशची (Bangladesh Cricket Team) पहिली वेळ होती. .BAN vs PAK 1st Test : बांगलादेशने घरी बोलवून पाकिस्तानला ठेचले; WTC मध्ये नाचक्की, शाहीन आफ्रिदीच्या संघाचा लाजीरवाणा पराभव.WTC Points Table मध्ये उलथापालथदरम्यान ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचाही (WTC 2025-27) भाग आहे. त्यामुळे ही मालिका जिंकल्याचा बांगलादेशला मोठा फायदा झाला असून आता त्यांनी WTC च्या पाँइंट्स टेबलमध्ये भारतालाही मागे टाकले आहे. बांगलादेश आता ४ सामन्यांनंतर २ विजय, १ पराभव आणि १ अनिर्णित अशा निकालांसह ५८.३३ टक्केवारीसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारतीय संघ मात्र आता ६ व्या क्रमांकावर घसरला आहे. भारताने ९ सामन्यांपैकी ४ सामने जिंकले आहेत, तर ४ सामने पराभूत झाले आहेत, १ सामना अनिर्णित राहिला. ज्यामुळे भारताची टक्केवारी ४८.१५ आहे. .पाकिस्तानचीही (Pakistan Cricket Team) या दोन्ही पराभवांमुळे मोठी घसरण झाली आहे. ते थेट ८ व्या क्रमांकावर घसरले आहेत. पाकिस्तानने ४ सामन्यात फक्त एकच सामना जिंकलाय, तर ३ सामने पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची टक्केवारी ८.३३ इतकी खराब झाली आहे. या पाँइंट्स टेबलमध्ये पहिल्या चार क्रमांकावर अनुक्रमे ऑस्ट्रेलिया (८७.५० टक्के), न्यूझीलंड (७७.७८ टक्के), दक्षिण आफ्रिका (७५ टक्के), श्रीलंका (६६.६७ टक्के) आहेत..बांगलादेशचा दुसऱ्या कसोटीत विजयसिल्हेटला झालेल्या सामन्यात बांगलादेशने प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या डावात ७७ षटकात सर्वबाद २७८ धावा केल्या होत्या. या डावात लिटन दासने १५९ चेंडूत १२६ धावांनी शतकी खेळी केली होती. बाकी सर्वांनी छोटेखानी खेळी केल्या होत्या. पाकिस्तानकडून खुरम शेहजादने ४ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद अब्बासने ३ विकेट्स घेतल्या. हसन अलीने २ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर पाकिस्तानला पहिल्या डावात ५७.४ षटकात सर्वबाद २३२ धावा केल्या. त्यामुळे बांगलादेशला ४६ धावांची आघाडी मिळाली. पाकिस्तानकडून या डावात केवळ बाबर आझमने झुंज देताना ६८ धावांची खेळी केली, तर साजिद खानने ३८ धावा केल्या. बांगलादेशकडून नाहिद राणा आणि तैजुल इस्लाम यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या, तर तस्कीन अहमद आणि मेहदी हसन मिराज यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..BAN vs PAK 2nd Test: फिफ्टी हो गई, अब ड्रामा शुरू हो जाएगा! मोहम्मद रिझवानचे live मॅचमध्ये लिटन दाससोबत जोरदार भांडण Video .दुसऱ्या डावात बांगलादेशकडून मुशफिकूर रहिमने १३७ धावांची शतकी खेळी केली, तर लिटन दासने ६९ धावा केल्या. महमुद्दुल हसन जॉयने ५२ धावांची खेळी केली. त्यामुळे बांगलादेशने तब्बल ३९० धावा केल्या आणि पहिल्या डावातील ४६ धावांच्या आघाडीमुळे ४३७ धावांचे लक्ष्य पाकिस्तानला दिले होते. पाकिस्तानकडून या डावात गोलंदाजी करताना खुरम शेहजादनेच ४ विकेट्स घेतल्या, तर साजिद खानने ३ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर ४३७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला ९७.२ षटकात सर्वबाद २५८ धावाच करता आल्या. मोहम्मद रिझवानने सर्वाधिक ९४ धावांची खेळी केली. सलमान आघाने ७१ धावांची, तर कर्णधार शान मसूदनेही ७१ धावांची खेळी केली. बाबर आझमनेही ४७ धावांची खेळी केली. मात्र कोणालाही टिकून राहत संघाला विजयापर्यंत पोहचवता आले नाही. बांगलादेशकडून गोलंदाजी करताना तैजुल इस्लामने सर्वाधिक ६ विकेट्स घेतल्या, तर नाहिद राणाने २ विकेट्स घेतल्या.