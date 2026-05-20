BAN vs PAK Test: बांगलादेशने पाकिस्तानला व्हाईटवॉश करत घडवला इतिहास; मात्र WTC पाँइंट्स टेबलमध्ये भारताचं झालं मोठं नुकसान

WTC 2025-27 Points Table Update: बांगलादेश क्रिकेट संघाने पाकिस्तानला कसोटी मालिकेत २-० असा पराभवाचा मोठा धक्का दिला आहे. मात्र यामुळे वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपच्या पाँइंट्स टेबलमध्ये भारतीय संघाचं मोठं नुकसान झाले आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Bangladesh Whitewash Pakistan: बांगलादेश क्रिकेट संघाने बुधवारी इतिहास घडवला आहे. सिल्हेटच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या कसोटी सामन्यात बांगलादेशने पाकिस्तानला ७८ धावांनी पराभूत केले आहे.

कसोटी मालिकेतील (Test Series) हा दुसरा सामना असल्याने बांगलादेशने पाकिस्तानल व्हाईटवॉश देण्याचाही इतिहास घडवला. पहिल्या सामन्यातही बांगलादेशने विजय मिळवला होता. घरच्या मैदानात पाकिस्तानला कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश (Whitewash) देण्याची ही बांगलादेशची (Bangladesh Cricket Team) पहिली वेळ होती.

