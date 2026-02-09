Pakistan Cricket : पाकिस्तानचं ब्लॅकमेलिंग पाहून बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड संतापले; ICC सोबत केली हातमिळवणी, मोहसिन नक्वीला म्हणाले...

Bangladesh Joins ICC Pressure Over India T20 World Cup Clash: बांगलादेश क्रिकेट संघाच्या मागण्या अमान्य करत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डाने स्कॉटलंडचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत समावेश करून घेतला. त्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खवळला आणि त्यांनी वर्ल्ड कप स्पर्धेवर बहिष्काराची धमकी दिली. पण, त्यांची धमकी क्षणोक्षणी बदलली... वर्ल्ड कप खेळू पण भारताविरुद्ध मैदानावर उतरणार नसल्याचे नंतर पाकिस्तान सरकारने जाहीर केले. त्यात आता पीसीबीने हा निर्णय बदलण्यासाठी आयसीसीकडे तीन मागण्या केल्याचे वृत्त समोर आले. आता या सर्व घडामोडी सुरू असताना श्रीलंका क्रिकेट व इमिराती क्रिकेट बोर्ड यांनी पाकिस्तानला निर्णय बदलण्याची विनंती केली. ज्या बांगलादेशवरून पाकिस्तानने एवढे नाटक केले आता त्यांनीच पाकिस्तानला एक मेसेज पाठवला आहे..मोहसिन आज शरीफ यांना भेटणारपीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी आज पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांना भेटणार आहेत आणि १५ फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामन्याबाबत अंतिम निर्णय तेच घेतील. पीसीबी प्रमुख पंतप्रधान शरीफ यांना आयसीसीचे उपाध्यक्ष इम्रान ख्वाजा आणि बीसीबीचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम यांच्याशी झालेल्या भेटीबद्दल माहिती देतील..India vs Pakistan : पाकिस्तानने शेपूट घातले; भारताविरुद्ध खेळण्यास तयार, U-Turn चा 'बहाणा' शोधण्यासाठी मागितले २४ तास .पीसीबी आज पुन्हा आयसीसी आणि बीसीबीशी संपर्क साधेल. रविवारी त्यांची बैठक पाच तासांहून अधिक काळ चालली. आयसीसीचे अध्यक्ष इम्रान ख्वाजा दुबईतील बोर्डाच्या मुख्यालयात परतले आहेत..बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे ( BCB ) अध्यक्ष आमीन उल इस्लाम यांनी पीसीबीचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांना त्यांचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे. बीसीबीने १५ फेब्रुवारीला IND vs PAK सामन्यात खेळण्याची पाकिस्तानला विनंती केली आहे. PTI ने दिलेल्या वृत्तानुसार रविवारी लाहोरमध्ये नक्वी आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे उपाध्यक्ष आणि स्वतंत्र संचालक इम्रान ख्वाजा यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान इस्लाम यांनी ही विनंती केली..पीसीबीच्या एका सूत्राचा हवाला देऊन असा दावा करण्यात आला आहे की इस्लामने 'बांगलादेशला पाकिस्तानने दाखवलेल्या पाठिंब्याचे कौतुक केले' परंतु नक्वी यांना बहिष्कार टाकू नका असा आग्रह केला. श्रीलंका क्रिकेट आणि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनीही नक्वी यांना यासाठी दबाव आणल्याचे म्हटले जाते. बांगलादेशकडूनच अशी विनंती करण्यात आल्याने आता पाकिस्तान बोर्ड एकाकी पडले आहे आणि ते त्यांचा निर्णय मागे घेण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.