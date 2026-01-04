T20 World Cup 2026 तोंडावर असताना बांगलादेशचा भारतात खेळायला येण्यास नकार! ICC कडे नेमकी काय केली विनंती? वाचा

भारत आणि बांगलादेश या दोन देशांतील संबंध बिघडत चालले आहेत. बांगलादेशमध्ये हिंदू समुदायातील लोकांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या बातम्या सातत्याने येत असल्याने भारतभरात संताप व्यक्त होत आहे. याच कारणांनी अनेकांनी आयपीएलमध्ये बांगलादेशी खेळाडूंना खेळवण्याला विरोध केला. विरोध तीव्र असल्याने बीसीसीआयने (BCCI) कोलकाता नाईट रायडर्सला (KKR) त्यांच्या संघातील बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रेहमानला संघातून काढण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणामुळ भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील क्रिकेट संबंधही बिघडल्याचे दिसत आहेत. या दोन देशात सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या मालिकांवरही आता प्रश्नचिन्ह आहे. मात्र आता बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा (T20 World Cup 2026) खेळण्यासाठीही भारतात येणार नसल्याचे स्पष्ट केल आहे..भारतात होणाऱ्या T20 World Cup साठी बांगलादेश संघाची घोषणा, मुस्तफिजूरचाही समावेश; कर्णधार कोण?.टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे आयोजक भारत आणि श्रीलंका आहे. या दोन देशातील मिळून ८ मैदानांमध्ये या स्पर्धेचे सामने होणार आहेत. वेळापत्रकाप्रमाणे बांगलादेशचे सामनेही भारतात होणार आहेत. मात्र आता साधारण महिनाभराचाच कालावधी राहिला असताना बांगलादेशने खेळाडूंच्या सुरक्षेचे कारण देत भारतात येण्यास नकार दिला आहे..बांगलादेशने स्टेटमेंटमध्ये काय म्हटलंय?टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा ७ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार असून ८ मार्चला संपणार आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्या स्टेटमेंटमध्ये म्हटले आहे की 'सध्याच्या स्थितीत भारतात बांगलादेशच्या संघाच्या सुरक्षेचे आणि वाढत्या चिंतेचा आढावा घेतल्यानंतर आणि बांगलादेश सरकारच्या सल्ल्यानंतर बांगलादेश क्रिकेटच्या संचलक मंडळाने असा निर्णय घेतला आहे की बांगलादेशचा संघ सध्याच्या परिस्थितीत भारतात जाणार नाही.''या निर्णयानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (ICC) बांगलादेशचे सामने भारताबाहेर हलवण्याची औपचारिक विनंती केली आहे.'.आता यानंतर आयसीसी काय निर्णय घेणार हे पाहावे लागणार आहे. यापूर्वीच पाकिस्तान संघाचेही सर्व सामने श्रीलंकेत ठेवण्यात आले आहेत. आता जर भारताबाहेर श्रीलंकेचे सामने हवलायचे झाल्यास त्यांचेही सामने श्रीलंकेत होण्याची शक्यता दाट आहेत. श्रीलंका टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी सी गटात असून इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, इटली आणि नेपाळ आहेत. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार साखळी फेरीत बांगलादेश पहिले तीन सामने वेस्ट इंडिज, इटली आणि इंग्लंडविरुद्ध अनुक्रमे ७, ९ आणि १४ फेब्रुवारी रोजी कोलकातामध्ये खेळणार आहे. तसेच मुंबईत १७ फेब्रुवारी रोजी नेपाळविरुद्ध बांगलादेशचा सामना होणार आहे. मात्र आता बांगलादेशने भारतात येण्यास नकार दिल्याने हे वेळापत्रक बदलू शकते..मुस्तफिजूरच्या हाकालपट्टीनंतर बांगलादेशचा संघ T20 World Cup भारतात खेळणार की नाही? BCCI च्या अध्यक्ष म्हणाले....इएसपीएन क्रिकइन्फोने दिलेल्या वृत्तानुसार गेल्या २४ तासात बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या संचलकांच्या दोन बैठका झाल्या असून दुसऱ्या बैठकीनंतर भारतात न येण्याचा निर्णय झाला आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की रविवारी (४ जानेवारी) बांगलादेशने त्यांचा टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी संघही घोषित केला आहे. मात्र आता त्यांच्या संघाबाबत काय निर्णय होतो, हे पाहावे लागणार आहे.टी२० वर्ल्ड कपसाठी बांगलादेशचा संघ -लिटन दास (कर्णधा), तान्झिद हसन, मोहम्मद परवेझ हुसैन इमोन, मोहम्मद सैफ हसन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, काझी नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसेन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तान्झिम हसन साकिब, तस्किन अहमद, शैफ उद्दीन, शोरिफूल इस्लाम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.