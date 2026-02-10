T20 World Cup Controversy : भारतीय खेळाडूंवर Bat-Tamperingचा आरोप! ते जास्त शक्ती निर्माण करणाऱ्या बॅटचा वापर करतात...

Bhanuka Rajapaksa bat-tampering allegation on Indian players: भारतीय संघातील युवासेना ट्वेंटी-२० क्रिकेट गाजवतोय... समोर कोणताही गोलंदाज असो, भारतीय फलंदाज नीडर होऊन फटकेबाजी करत आहेत आणि त्यामुळे प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपद कायम राखेल, असा दावाही अनेकांनी आधीच केला आहे. अशात भारतीय फलंदाजांवर Bat-Tamperingचे गंभीर आरोप होत आहेत. श्रीलंकेचा फलंदाज भानुका राजपक्षा याने हे आरोप केले आहेत. .सह यजमान श्रीलंकेने वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पहिल्या सामन्यात आयर्लंडवर विजय मिळवला. पण, त्यांची मधली फळी संघर्ष करताना दिसली, पंरतु फिरकीपटूंनी कमाल करत संघाला २० धावांनी विजय मिळवून दिला. पुढील सामन्यापूर्वी राजपक्षाने भारतीय फलंदाजांवर गंभीर आरोप केले. भारतीय खेळाडू विशेष बॅट वापरतात, ज्याचे जगात दुसरीकडे कुठेच उत्पादन केले जात नाही. त्यामुळेच ते लांब फटके सहज मारतात. या बॅट जगातील दुसऱ्या फलंदाजांना मिळणे अवघड असल्याचेही राजपक्षा याला वाटते..पाकिस्तानच्या लढतीपूर्वी BCCI ने सूर्यकुमार यादवच्या संघाची 'ती' विनंती फेटाळली; बोर्ड म्हणालं, तुम्हाला हवं असेल तर....भानुका राजपक्षा याने NewsWire ला दिलेल्या मुलाखतीत दावा केला की, भारतीय खेळाडू जास्त ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या बॅट वापरत आहेत. भारतीय खेळाडूंकडे अशा बॅट आहेत ज्या आपल्याला मिळणाऱ्या सर्वोत्तम बॅटपेक्षा खूपच चांगल्या दर्जाच्या आहेत. जणू त्यावर रबराचा थर लावला गेला आहे, असे वाटते. मी कल्पना करू शकत नाही की हे कसे शक्य आहे. या बॅट इतरांना विकतही घेता येत नाहीत.सर्व खेळाडूंना हे माहित आहे..वर्ल्ड कप स्पर्धांमध्ये भारताकडून क्रिकेट उपकरणांच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, २०२३ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू हसन रझा याने भारताला आयसीसी किंवा बीसीसीआयकडून विशेष चेंडू मिळण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, ज्यामुळे खेळाडूंना फलंदाजीसाठी अनुकूल खेळपट्टीवर अतिरिक्त स्विंग मिळत आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध नुकत्याच पार पडलेल्या ट्वेंटी-२० मालिकेतही किवी खेळाडू अभिषेक शर्माची बॅट तपासत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले होते..T20 World Cup : नेदरलँड्सकडून पाकड्यांना धक्का; भारत १५ तारखेला त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम करणार, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं.यजमान श्रीलंकेचा ब गटात समावेश केला गेला आहे आणि त्यांनी आयर्लंडला पराभूत करून गुणतालिकेत दुसरे स्थान पटकावले आहे. त्यांना पुढील लढतीत ओमान, ऑस्ट्रेलिया व झिम्बाब्वे या संघांचा सामना करायचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.