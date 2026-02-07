U19 World Cup विजेत्या संघाला ICC कडून नाही, तर BCCI कडून मिळणार कोट्यवधींचं बक्षीस; घोषणाही झाली

BCCI announces reward for U19 World Cup Winner Team India: भारताच्या युवा संघाने शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) इतिहास रचला आहे. हरारेमध्ये भारताच्या १९ वर्षांखालील भारतीय संघाने इंग्लंडच्या युवा संघाला पराभूत वर्ल्ड कप ट्रॉफीवर ६ व्यांदा नाव कोरलं. आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वात खेळणारा भारतीय संघ या संपूर्ण स्पर्धेत अजिंक्य होता. अंतिम सामन्यातही भारतीय संघाने (Team India) १९ वर्षांखालील इंग्लंड संघाला तब्बल १०० धावांनी पराभवाचा धक्का दिला. या स्पर्धेत भारताचा वैभव सूर्यवंशी मालिकावीरही ठरला. यानंतर आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडून (BCCI) या युवा जगज्जेत्या भारतीय संघाला मोठ्या बक्षीसाची घोषणा (Prize Money) करण्यात आली आहे. .U19 World Cup: बॅटने इतिहास रचणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीने मालिकावीर पुरस्कारानंतर शब्दांनी मनंही जिंकली, जाणून घ्या काय म्हणाला?.बीसीसीआयने सोशल मीडियावर पोस्ट करून माहिती दिली आहे की भारतीय संघाला बक्षीस म्हणून ७.५ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. पोस्टमध्ये लिहिले आहे की 'बीसीसीआयचे सचिन देवजीत सैकिया यांनी झिम्बाब्वेमध्ये भारताने सहाव्यांदा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धा अपराजीत राहून जिंकल्यानंतर विजेत्या संघाला, प्रशिक्षक व सपोर्ट स्टाप आणि ज्युनियर क्रिकेट कमिटीला मिळून ७.५ कोटी रोख बक्षीसाची घोषणा केली आहे.'.आयसीसीकडून मिळाले नाही बक्षीसलक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर विजेत्या संघाला आयसीसीकडून (ICC) रोख बक्षीस मिळत नाही. यामागचे कारण असे की आयसीसी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेकडे व्यावसायिक स्पर्धेऐवजी युवा प्रतिभेला चालना देणारी एक विकासात्मक स्पर्धा म्हणून पाहाते. त्यामुळे त्याच रचनेचा भाग म्हणून प्रत्येक संघाला आयसीसीच्या विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी दिला जातो. यामुळे विजेत्या संघाला वेगळे रोख बक्षीस आयसीसीकडून दिले जात नाही..तथापि, असे असले तरी बीसीसीआयने मात्र भारतीय संघासाठी मोठे बक्षीस दिले आहे. यापूर्वीही बीसीसीआयने २०२२ मध्ये १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप (U19 World Cup) विजेत्या भारतीय संघाला कोट्यवधींचे बक्षीस जाहीर केले होते..U19 World Cup Prize Money: भारतीय संघ विश्वविजेता झाल्यानंतरही ICC ने का दिले नाही रोख बक्षीस? जाणून घ्या खरं कारण.भारतीय संघाचा विजय१९ वर्षांखालील भारतीय संघाने साखळी फेरीत अमेरिका, बांग्लादेश, न्यूझीलंड या संघांना पराभूत केले होते. त्यानंतर सुपर सिक्समध्ये झिम्बाब्वे आणि पाकिस्तान या संघाला मात दिली. उपांत्य फेरीत भारतीय संघाने अफगाणिस्तानला पराभूत केले होते.अंतिम सामन्यात भारताने वैभव सूर्यवंशीने केलेल्या १७५ धावांच्या जोरावर ५० षटकात ९ बाद ४११ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर इंग्लंडचा संघ ४०.२ षटकात सर्वबाद ३११ धावाच करू शकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.