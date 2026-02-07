Cricket

U19 World Cup: बॅटने इतिहास रचणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीने मालिकावीर पुरस्कारानंतर शब्दांनी मनंही जिंकली, जाणून घ्या काय म्हणाला?

Vaibhav Suryavanshi wins hearts: वैभव सूर्यवंशीने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये भारताला विजेतेपद मिळवून देताना विश्वविक्रमी खेळी केली. त्याने मालिकावीर पुरस्कारही जिंकला. त्याने हा पुरस्कार जिंकल्यानंतर त्याच्या शब्दांनी अनेकांची मनं जिंकली.
Vaibhav Suryavanshi | U19 World Cup

Vaibhav Suryavanshi | U19 World Cup

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Vaibhav Suryavanshi wins hearts: भारतीय युवा संघाला १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ जिंकून देण्यात १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Suryavanshi) मोलाचा वाटा उचलला. वयाच्या अवघ्या १४ वर्षीत तो क्रिकेट विश्वात त्याची ओळख बनवत आहे.

शुक्रवारी हरारेत झालेल्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप (U19 World Cup) स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातही त्याने विश्वविक्रमी खेळी केली. त्यामुळे भारताने १९ वर्षांखालील इंग्लंड संघाला १०० धावांनी पराभूत करण्यात यश मिळवले.

<div class="paragraphs"><p>Vaibhav Suryavanshi | U19 World Cup</p></div>
U19 World Cup: 'सूर्याला तुम्ही थांबवू शकत नाही...' वैभव सूर्यवंशीच्या वादळी १७५ धावानंतर सेहवागची पोस्ट चर्चेत
Loading content, please wait...
Cricket
World Cup
award
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
India vs England
cricket news today
U19 World Cup
Vaibhav Suryavanshi

Related Stories

No stories found.