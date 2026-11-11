IND A vs ENG A: पुणे-मुंबईत इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या वनडे अन् टी२० सामन्यांसाठी भारतीय महिला अ संघाची घोषणा; अनुष्का शर्मा कर्णधार

India A Squad Announced for England A Home Series: नोव्हेंबर २०२६ च्या अखेरीस इंग्लंड अ महिला संघ भारत दौऱ्यावर येणार आहे. या दौऱ्यात तीन वनडे, तीन टी२० आणि एक कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. हे सामने ३० नोव्हेंबर ते २२ डिसेंबरदरम्यान खेळवले जाणार आहेत. या सामन्यांसाठी भारतीय अ महिला संघाची घोषणा झाली आहे..India Women Squad : दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी भारताच्या वनडे, टी२० अन् कसोटी संघांची घोषणा! स्मृती मानधना असणार कर्णधार.वनडे आणि टी२० मालिकांमध्ये भारतीय महिला संघांचे कर्णधारपद मध्यप्रदेशच्या २३ वर्षीय अनुष्का शर्मा हिच्याकडे सोपवण्यात आले आहे, तर कसोटी सामन्यात मन्नू मणी हिच्याकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी असेल. मिन्नू मणी वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी उपकर्णधारही असणार आहे. भारताच्या राष्ट्रीय संघात असलेल्या जी कमलिनी, अमनजोत कौर, श्रेयंका पाटील, प्रेमा रावत, निकी प्रसाद यांरख्या खेळाडूंचा भारतीय संघात समावेश आहे..भारत अ आणि इंग्लंड अ महिला संघात ३० नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर दरम्यान टी२० मालिका पुण्याच्या महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर (गहुंजे स्टेडियम) येथे खेळवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर ८ ते १४ डिसेंबरदरम्यान वनडे मालिका मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवले जाणार आहेत. वानखेडे स्टेडियमवर १९ डिसेंबरपासून एकमेव कसोटी सामना खेळला जाणार आहे..भारत अ महिला टी२० संघ: वृंदा दिनेश, तनिषा सिंग, सानिका चाळके, अनुष्का शर्मा (कर्णधार), निकी प्रसाद, जी कमलिनी (यष्टीरक्षक), शिप्रा गिरी (यष्टीरक्षक), मिन्नू मणी (उपकर्णधार), अमनजोत कौर, श्रेयंका पाटील, वैष्णवी शर्मा, प्रेमा रावत, सायमा ठाकोर, मोनिका पटेल, काशवी गौतम.भारत अ महिला वनडे संघ : वृंदा दिनेश, तनिषा सिंग, प्रिया पुनिया, अनुष्का शर्मा (कर्णधार), निकी प्रसाद, जी कमलिनी (यष्टीरक्षक), शिप्रा गिरी (यष्टीरक्षक), मिन्नू मणी (उपकर्णधार), तेजल हसबनीस, श्रेयंका पाटील, अमिषा बहुकांडी, शबनम शकील, सायमा ठाकोर, अक्षिता भगत, काशवी गौतम.कसोटी सामन्यासाठी भारत अ महिला संघ: शुभा सतीश, प्रिया पुनिया, तनिषा सिंग, पूर्वजा वेर्लेकर, हेनरीता परेरा, तेजल हसबनीस (उपकर्णधार), शिप्रा गिरी (यष्टीरक्षक), उमा छेत्री (यष्टीरक्षक), मिन्नू मणी (कर्णधार), श्रेयंका पाटील, सायमा ठाकोर, अक्षिता भगत, अमिषा बहुकांडी, हॅपी कुमारी, शबनम शकील..IND W vs ZIM W: भारतीय महिला संघाची विजयी हॅटट्रिक! ५ विकेट्स घेऊन झिम्बाब्वेचे कंबरडे मोडणारी Vaishnavi Sharma कोण?.भारत अ महिला विरुद्ध इंग्लंड अ महिलाटी२० मालिका३० नोव्हेंबर - पहिला टी२० सामना, पुणे (वेळ- संध्या. ६.०० वा.)३ डिसेंबर - दुसरा टी२० सामना, पुणे (वेळ- संध्या. ६.०० वा.)५ डिसेंबर - तिसरा टी२० सामना, पुणे (वेळ- संध्या. ६.०० वा.)वनडे मालिका८ डिसेंबर - पहिला वनडे सामना, मुंबई (वेळ - दु. २.०० वा.)११ डिसेंबर - दुसरा वनडे सामने, मुंबई (वेळ - दु. २.०० वा.)१४ डिसेंबर - तिसरा वनडे सामने, मुंबई (वेळ - दु. २.०० वा.)कसोटी सामना१९ डिसेंबरपासून, मुंबई (वेळ - सकाळी ९.३० वा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.