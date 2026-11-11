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IND A vs ENG A: पुणे-मुंबईत इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या वनडे अन् टी२० सामन्यांसाठी भारतीय महिला अ संघाची घोषणा; अनुष्का शर्मा कर्णधार

India A squads for all-format home series against England A : नोव्हेंबर २०२६ च्या अखेरीस इंग्लंड अ महिला संघ भारत दौऱ्यावर वनडे, टी२० आणि कसोटी सामना खेळण्यासाठी येणार आहे. या सामन्यांसाठी भारतीय महिला अ संघाची घोषणा करण्यात आली आहे.
Anushka Sharma | India A Squad Announced for England A Home Series

Anushka Sharma | India A Squad Announced for England A Home Series

Sakal

Pranali Kodre
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India A Squad Announced for England A Home Series: नोव्हेंबर २०२६ च्या अखेरीस इंग्लंड अ महिला संघ भारत दौऱ्यावर येणार आहे. या दौऱ्यात तीन वनडे, तीन टी२० आणि एक कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. हे सामने ३० नोव्हेंबर ते २२ डिसेंबरदरम्यान खेळवले जाणार आहेत. या सामन्यांसाठी भारतीय अ महिला संघाची घोषणा झाली आहे.

Anushka Sharma | India A Squad Announced for England A Home Series
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