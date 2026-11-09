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India Women Squad : दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी भारताच्या वनडे, टी२० अन् कसोटी संघांची घोषणा! स्मृती मानधना असणार कर्णधार

India Women Squad for South Africa Tour Announced: भारतीय महिला संघ पुढच्या महिन्यात दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात वनडे, टी२० आणि कसोटी असे तिन्ही प्रकारातील सामने होणार असून यासाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे.
India Women Cricket Team

India Women Cricket Team

Sakal

Pranali Kodre
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India Women Squad for South Africa Tour Announced: भारतीय महिला क्रिकेट संघ डिसेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर जाणार आहे. हा मोठा दौरा असणार असून यात तिन्ही प्रकारातील सामने खेळण्यात येणार आहेत.

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला संघात एक कसोटी, तीन वनडे आणि तीन टी२० सामने खेळले जाणार आहेत. या सर्व मालिकांसाठी भारताचे संघ जाहीर झाले आहेत.

India Women Cricket Team
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