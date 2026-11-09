India Women Squad : दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी भारताच्या वनडे, टी२० अन् कसोटी संघांची घोषणा! स्मृती मानधना असणार कर्णधार

India Women Squad for South Africa Tour Announced: भारतीय महिला क्रिकेट संघ डिसेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर जाणार आहे. हा मोठा दौरा असणार असून यात तिन्ही प्रकारातील सामने खेळण्यात येणार आहेत. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला संघात एक कसोटी, तीन वनडे आणि तीन टी२० सामने खेळले जाणार आहेत. या सर्व मालिकांसाठी भारताचे संघ जाहीर झाले आहेत..स्मृती मानधना- हरमनप्रीत यांच्यात वाद? INDW vs ZIMW तिसऱ्या सामन्यानंतरचा Video Viral.गेल्याच महिन्यात स्मृती मानधनाला भारताच्या महिला संघाची सर्व प्रकारांसाठी कर्णधार करण्यात आले आहे. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यात स्मृतीवर मोठी जबबादारी असणार आहे. तिच्यासाठी पूर्णवेळ कर्णधार म्हणून हा पहिलाच मोठा परदेशी दौरा असेल. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी आणि वनडे मालिकेत दिप्ती शर्मा भारतीय संघाची उपकर्णधार असणार आहे, तर टी२० मालिकेत उपकर्णधारपदाची जबाबदारी शफाली वर्माकडे आहे..दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिन्ही मालिकेत हरमनप्रीत कौरचाही समवेश आहे. तिच्यासोबतच जेमिमाह रोड्रिग्स, रिचा घोष, सायली सातघरे, नंदिनी शर्मा, क्रांती गौड, शफाली वर्मा, श्री चरणी यांचाही तिन्ही मालिकांसाठी भारतीय संघात समावेश आहे..भारताचा दक्षिण आफ्रिका दौराभारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला संघात आधी एकमेव कसोटी सामना होईल, जो गकेबेरहा येथे होणार आहे. हा सामना ९ डिसेंबरपासून सुरू होईल. १६ डिसेंबरपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका होईल. या वनडे मालिकेतील पहिला सामना पार्ल येथे होणार आहे, तर दुसरा सामना १९ डिसेंबर रोजी केपटाऊनला आणि तिसरा सामना २२ डिसेंबरला ब्लोमफाँटेन येथे होईल. यानंतर २६ डिसेंबरपासून तीन सामन्यांची टी२० मालिका सुरू होईल. पहिला सामना बेनोनी येथे झाल्यानंतर दुसरा आणि तिसरा सामना अनुक्रमे २९ आणि ३० डिसेंबर रोजी पोटचेफस्ट्रूम येथे खेळवले जातील..Dhoni ने स्मृती मानधनाला वर्ल्ड कप जिंकल्यावर WhatsApp वर केला खास मेसेज; कॅप्टनकूल म्हणाला, 'फक्त तिचाच नंबर माझ्याकडे...'.भारतीय महिला कसोटी संघ - स्मृती मानधना (कर्णधार), शफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमाह रॉड्रिग्ज, हरलीन देओल, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), यास्तिका भाटिया (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा (उपकर्णधार), श्री चरणी, स्नेह राणा, क्रांती गौड, नंदनी शर्मा, जिंतीमनी कलिता, सायली सतघरेभारतीय महिला वनडे संघ - स्मृती मानधना (कर्णधार), शफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरलीन देओल, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), यास्तिका भाटिया (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा (उपकर्णधार), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांती गौड, नंदनी शर्मा, जिंतीमनी कलिता, सायली सतघरेभारतीय महिला टी२० संघ - स्मृती मानधना (कर्णधार), शफाली वर्मा (उपकर्णधार), जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, निकी प्रसाद, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), जी. कमलिनी (यष्टीरक्षक), अनुष्का शर्मा, दीप्ती शर्मा, श्री चरणी, प्रेमा रावत, अमनजोत कौर, क्रांती गौड, नंदनी शर्मा, रेणूका सिंग ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, सायली सतघरे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.