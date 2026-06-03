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Team India Coach: भारतीय संघात नव्या कोचची एन्ट्री! कोण आहेत गौतम गंभीरच्या टीममध्ये सामील झालेले नवीन सदस्य?

Team India New Spin Bowling Coach: भारतीय संघाला ६ जूनपासून अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळायचा आहे. त्यापूर्वी बीसीसीआयने भारतीय संघासाठी आणखी एका नव्या प्रशिक्षकाची नियुक्ती केली आहे.
Team India Coaching Staff

Team India Coaching Staff

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

आयपीएल २०२६ स्पर्धेनंतर आता भारतीय क्रिकेट संघाच्या (Team India) आंतरराष्ट्रीय हंगामाला सुरुवात होत आहे. भारतीय संघ आता आगामी १०-१२ महिने व्यस्तच राहणार आहे. याशिवाय २०२७ वनडे वर्ल्ड कपसाठीही भारतीय संघाची तयारी सुरू होणार आहे.

अशातच आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) मोठी घोषणा केली आहे. भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या (Gautam Gambhir) टीममध्ये आता आणखी एका सदस्याचा समावेश झाला आहे.

Team India Coaching Staff
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