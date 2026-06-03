Team India Coach: भारतीय संघात नव्या कोचची एन्ट्री! कोण आहेत गौतम गंभीरच्या टीममध्ये सामील झालेले नवीन सदस्य?

आयपीएल २०२६ स्पर्धेनंतर आता भारतीय क्रिकेट संघाच्या (Team India) आंतरराष्ट्रीय हंगामाला सुरुवात होत आहे. भारतीय संघ आता आगामी १०-१२ महिने व्यस्तच राहणार आहे. याशिवाय २०२७ वनडे वर्ल्ड कपसाठीही भारतीय संघाची तयारी सुरू होणार आहे. अशातच आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) मोठी घोषणा केली आहे. भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या (Gautam Gambhir) टीममध्ये आता आणखी एका सदस्याचा समावेश झाला आहे. .Team India Schedule: IPL चा थरार संपला, आता भारतीय संघाचे कधी सुरू होणार सामने? पाहा पुढील १० महिन्यांचे वेळापत्रक.बीसीसीआयने मुंबईचे फिरकी गोलंदाज अष्टपैलू साईराज बहुतुले (Sairaj Bahutule) यांची भारतीय संघाच्या फिरकी गोलंदाज प्रशिक्षकपदी (Spin Bowling Coach) नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे आता ते भारतीय फिरकी गोलंदाजांना मार्गदर्शन करताना दिसणार आहेत. पंजाब किंग्ससाठी आयपीएल २०२६ स्पर्धेत काम केल्यानंतर बहुतुले भारतीय संघात सामील झाले आहेत. भारतीय संघाचा आंतरराष्ट्रीय हंगाम ६ जूनला अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्याने सुरू होईल..बहुतुले हे स्वतः भारतासाठी दोन कसोटी आणि आठ एकदिवसीय सामने खेळले आहेत. तर दोन दशके त्यांनी प्रथमश्रेणी क्रिकेटमध्ये ठसा उमटवलेला आहे. प्रथम श्रेणीमध्ये त्यांनी फलंदाज म्हणून ६, १७६ धावा केल्या असून लेगस्पिनमध्ये ६३० विकेटही मिळवलेल्या आहेत. देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेत ठसा उमटवणाऱ्या ५३ वर्षीय बहुतुले यांच्याकडे गेल्या काही वर्षांत प्रशिक्षकपदाचाही चांगला अनुभव आहे. देशातील विविध राज्यांच्या संघांसह फ्रँचायझी लीगमध्येही ते विविध संघांचे प्रशिक्षक राहिले आहेत..प्रशिक्षणामध्ये बहुतुले यांनी विदर्भ, केरळ, गुजरात आणि बंगाल संघाची जबाबदारी सांभाळलेली आहे तर आयपीएलमध्ये ते राजस्थान रॉयल्स आणि पंजाब किंग्सचेही प्रशिक्षक राहिले आहेत. इतकेच नाही, तर त्यांनी २०२२ मध्ये १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचेही प्रशिक्षक म्हणून काम केले आहे. ते २०२४ मध्येही १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचे प्रशिक्षक होते. त्यांनी भारत अ संघासोबतही काम केले आहे. याशिवाय २०२१ ते २०२४ दरम्यान ते बीसीसीआयच्या नॅशन क्रिकेट अकादमीमधील प्रमुख प्रशिक्षकांपैकी एक होते..IPL 2026: RCB च्या विजयाच्या सेलिब्रेशनमध्ये विराटची भुवनेश्वर कुमारसोबत फुगडी; Viral Video ने वेधलं लक्ष.बहुतुले यांनी फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून झालेल्या नियुक्तीबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटले की 'भारतीय संघाचा फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक नियुक्ती होणे हा मोठा सन्मान आहे. भारतीय संघाचे खेळाडू म्हणून प्रतिनिधित्व करायला मिळण्याचा सार्थ अभिमान तर आहेच, पण प्रशिक्षक म्हणून भारतीय क्रिकेटसाठी पुन्हा एकदा योगदान देण्याची संधी मिळणे, ही आणखी खास आहे. मी खेळाडूंसोबत काम करण्यासाठी उत्सुक आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.