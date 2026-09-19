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मोहसिन नक्वींच्या हातून नाकारलेले Asia Cup मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर येणारच, पण...; BCCI सचिवांनी स्पष्टच सांगितलं

BCCI Confident Asia Cup Trophies Will Land In Mumbai: भारताच्या महिला आणि पुरुष संघाने आशिया कप जिंकल्यानंतर ACC प्रमुख मोहसिन नक्वींच्या हातून ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे अद्याप ही ट्रॉफी त्यांना मिळालेली नाही. याबाबत बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी भाष्य केले आहे.
BCCI Assures Asia Cup Trophies Will Reach India

BCCI Assures Asia Cup Trophies Will Reach India

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

BCCI Assures Asia Cup Trophies Will Reach India: भारताचे महिला आणि पुरुष संघ सध्या आशिया कप विजेते आहेत. मात्र दोन्ही संघांच्या विजेतेपदाच्या ट्रॉफी मात्र अद्याप त्यांना मिळालेला नाही. पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतर भारत-पाकिस्तान या दोन देशात वाढलेल्या संघर्षच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही भारतीय संघांनी मोठे पाऊल उचलले होते.

BCCI Assures Asia Cup Trophies Will Reach India
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