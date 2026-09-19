मोहसिन नक्वींच्या हातून नाकारलेले Asia Cup मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर येणारच, पण...; BCCI सचिवांनी स्पष्टच सांगितलं

BCCI Assures Asia Cup Trophies Will Reach India: भारताचे महिला आणि पुरुष संघ सध्या आशिया कप विजेते आहेत. मात्र दोन्ही संघांच्या विजेतेपदाच्या ट्रॉफी मात्र अद्याप त्यांना मिळालेला नाही. पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतर भारत-पाकिस्तान या दोन देशात वाढलेल्या संघर्षच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही भारतीय संघांनी मोठे पाऊल उचलले होते..Asia Cup 2026 : 'त्यांच्याकडून आणखी काही मागू शकत नाही...', कर्णधार हरमनप्रीत कौरने चॅम्पियन झाल्यानंतर काय म्हणाली? .२०२५ मध्ये दुबईत झालेल्या आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय पुरुष संघाने पाकिस्तानी संघातील सदस्यांशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आशिया क्रिकेट परिषदचे (ACC) अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांच्या हातून आशिया कप स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी भारतीय पुरुष संघाने अंतिम सामन्यात पाकिस्तानलाच पराभूत केले होते. भारताने पदक आणि ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर नक्वी ती ट्रॉफी स्वत:सोबत घेऊन गेले होते. ती ट्रॉफी अद्यापही दुबईत आशिया क्रिकेट परिषदेच्या ऑफिसमध्येच आहे..यानंतर एक वर्षाने १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी भारतीय महिला क्रिकेट संघाने अंतिम सामन्यात श्रीलंकेला पराभूत केले. मात्र यावेळीही महिला संघाने नक्वी यांच्या हातून पदक आणि ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे भारतीय महिला संघालाही ट्रॉफी मिळाली नाही. नक्वी यांच्या हातून ट्रॉफी न स्वीकारण्याचा निर्णय बीसीसीआयचा होता, असं महिला संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजूमदार यांनी खुलासा केला होता..बीसीसीआयची भूमिकादरम्यान, नुकतीच १८ सप्टेंबर रोजी बीसीसीआयची ९५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. यानंतर बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी आशिया कपबाबत भाष्य केले आहे. सैकीया यांनी म्हटले की 'आम्हाला आशा आहे की आशिया कप ट्रॉफी एक दिवस नक्की येतील. मी तुम्हाला कधी हे सांगू शकत नाही, पण मी तुम्हाला याची खात्री देतो की दोन्ही ट्रॉफी येतील आणि मुंबईतील वानखेडे स्टेडियममधील बीसीसीआयच्या मुख्यालयात असतील.'.Asia Cup 2026: BCCI ने सांगितलं अन् टीम इंडियाने केलं! मोहसिन नक्वींच्या हातून ट्रॉफी न घेण्यावर कोच मुजुमदार यांचं स्पष्ट उत्तर.आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही होणार गोंधळजपानमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेवेळीही गोंधळ होऊ शकतो, कारण या स्पर्धेतील क्रिकेट सामने ACC च्या अंतर्गत खेळवली जात आहे. भारताचे महिला आणि पुरुष संघ सहभागी आहेत. या स्पर्धेवेळीही नक्वी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.नक्वी यांचा कार्यकाळ लवकरच संपणारदरम्यान, नक्वी यांचा ACC अध्यक्ष म्हणून एप्रिल २०२७ मध्ये कार्यकाळ संपणार आहे. त्यानंतर त्यांना पुन्हा हे पद मिळवण्यासाठी किती मतदान होईल, याबाबत सध्या संभ्रम आहे. त्यामुळे एप्रिल २०२७ नंतरही नक्वीच ACC चे अध्यक्ष असतील, याबाबत सध्या तरी संभ्रमच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.