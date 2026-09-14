Asia Cup 2026 : 'त्यांच्याकडून आणखी काही मागू शकत नाही...', कर्णधार हरमनप्रीत कौरने चॅम्पियन झाल्यानंतर काय म्हणाली?

India Won Women's Asia Cup 2026: भारतीय महिला संघाने रविवारी (१३ सप्टेंबर) आठव्यांदा आशिया कपवर नाव कोरले. दुबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने श्रीलंकेला ७२ धावांनी पराभूत केले आणि महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धा जिंकली. त्यामुळे हरमनप्रीत कौरच्या (Harmanpreet Kaur) नावावरही मोठा विक्रम झाला. तिच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने चौथ्यांदा आशिया कप जिंकला. त्यामुळे ती कर्णधार म्हणून सर्वाधिकवेळा आशिया कप जिंकणारी खेळाडू ठरली. तिने मिताली राजचा विक्रम मोडला. मितालीने कर्णधार म्हणून तीनवेळा आशिया कप जिंकला होता. .Asia Cup 2026: BCCI ने सांगितलं अन् टीम इंडियाने केलं! मोहसिन नक्वींच्या हातून ट्रॉफी न घेण्यावर कोच मुजुमदार यांचं स्पष्ट उत्तर.अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने स्मृती मानधना (५९) आणि शफाली वर्मा (६८) यांनी केलेल्या १२९ धावांच्या भागीदारीमुळे २० षटकात ५ बाद १८३ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर श्रीलंकेच्या संघाला भारतीय गोलंदाजांनी १११ धावांवरच रोखले. भारताकडून श्री चरणीने ४ विकेट्स, तर दीप्ती शर्माने ३ विकेट्स घेतल्या. क्रांती गौड, शफाली वर्मा आणि प्रेमा रावत यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..या विजयानंतर बोलताना हरमनप्रीत कौर म्हणाली, 'आम्हाला खूप मस्त वाटत आहे, कारण आमच्यात किती क्षमता आहे, याची जाणीव आम्हाला आहे आणि आमचा संघ चांगला आहे. आम्ही आमच्या क्षमतेनुसार खेळ केला.''इथं येण्याआधी आम्ही याच गोष्टीची चर्चा केली होती की काही ठराविक मापदंड आमच्यासाठी आहेत आणि त्या पातळीवर खेळण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आमची ज्याप्रकारे कामगिरी झाली, त्यासाठी आम्ही आनंदी आहोत. संपूर्ण स्पर्धेत खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली. अंतिम सामन्यात १८४ धावा उभारणं मोठी गोष्ट आहे.'.Asia Cup: पुन्हा तोच ड्रामा! हरमनप्रीतच्या टीम इंडियानेही मोहसिन नक्वीच्या हातून नाकारली ट्रॉफी; Final नंतर काय घडलं?.स्मृती आणि शफालीच्या भागीदारीबद्दल हरमनप्रीत म्हणाली, 'त्यांची भागीदारी खूप महत्त्वाची होती. अशा परिस्थितीत लय पुन्हा मिळवणं सोपं नसतं, हे माहित होतं. पण आमच्या सलामीच्या फलंदाजांनी खूप चांगली कामगिरी केली. स्मृती आणि शफाली ज्या पद्धतीने फलंदाजी करत होते, ते शानदार होते.''शफालीची संपूर्ण स्पर्धेत चांगली कामगिरी झाली. तिच्यासारखी खेळाडू फलंदाजीसोबतच गोलंदाजीतही योगदान देते, हे छान आहे. खरं सांगायचं तर मी त्यांच्याकडून यापेक्षा जास्त काही मागू शकत नाही. चांगलं क्रिकेट खेळणं हेच महत्त्वाचे आहे. आमच्या कामगिरीसाठी मी आनंदी आहे.'तसेच हरमनप्रीतने सामना पाहायला आलेल्या प्रेक्षकांचेही आभार मानले. ते नेहमीच पाठिंबा देत असल्याने त्यांच्यासाठी चांगलं खेळायचं असतं आणि त्यांचं मनोरंजन करायचं असतं, असंही ती म्हणाली. तसेच सेलिब्रेशन करणार असल्याचेही तिने सांगितले..भारताने स्वीकारली नाही ट्रॉफीतथापि, लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की दुबईतच झालेल्या पुरुषांच्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने विजय मिळवला. त्यानंतर आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष पाकिस्तानचे मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. तो ट्रॉफी अजून मिळालेला नाही. महिला आशिया करंडकाच्या श्रीलंकेविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात आज नक्वी व्यासपीठावर उपस्थित होते. मात्र, भारतीय महिला संघाने करंडक जिंकूनही नक्वी यांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.