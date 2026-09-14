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Asia Cup 2026 : 'त्यांच्याकडून आणखी काही मागू शकत नाही...', कर्णधार हरमनप्रीत कौरने चॅम्पियन झाल्यानंतर काय म्हणाली?

Harmanpreet Kaur on India Women won Asia Cup 2026: हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने आशिया कप २०२६ स्पर्धा जिंकली. यासह कर्णधार म्हणून हरमनप्रीत कौरने विक्रमही केला. या विजेतेपदानंतर ती काय म्हणाली, जाणून घ्या.
Harmanpreet Kaur on India Women won Asia Cup 2026

Harmanpreet Kaur on India Women won Asia Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India Won Women's Asia Cup 2026: भारतीय महिला संघाने रविवारी (१३ सप्टेंबर) आठव्यांदा आशिया कपवर नाव कोरले. दुबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने श्रीलंकेला ७२ धावांनी पराभूत केले आणि महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धा जिंकली. त्यामुळे हरमनप्रीत कौरच्या (Harmanpreet Kaur) नावावरही मोठा विक्रम झाला.

तिच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने चौथ्यांदा आशिया कप जिंकला. त्यामुळे ती कर्णधार म्हणून सर्वाधिकवेळा आशिया कप जिंकणारी खेळाडू ठरली. तिने मिताली राजचा विक्रम मोडला. मितालीने कर्णधार म्हणून तीनवेळा आशिया कप जिंकला होता.

Harmanpreet Kaur on India Women won Asia Cup 2026
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