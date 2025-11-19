Cricket

IND vs SA: 'कोलकाता कसोटीच्या चार दिवसांपूर्वी BCCI चे क्युरेटर आले आणि...', सौरव गांगुलीचा खुलासा

Sourav Ganguly on Kolkata Pitch: कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ३० धावांनी पराभूत केल्यानंतर खेळपट्टीवर टीका झाली. यानंतर सौरव गांगुलीने मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Summary

  • दक्षिण आफ्रिकेने कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर भारताला ३० धावांनी पराभूत करत पहिला कसोटी सामना जिंकला.

  • सौरव गांगुलीने खेळपट्टीबद्दल स्पष्ट केले की CAB चा थेट संबंध नव्हता.

  • तसेच त्याने खुलासा केला की चार दिवसांपूर्वी बीसीसीआयचे क्युरेटर आले असल्याचे त्याने सांगितले.

