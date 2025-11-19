IND vs SA: 'कोलकाता कसोटीच्या चार दिवसांपूर्वी BCCI चे क्युरेटर आले आणि...', सौरव गांगुलीचा खुलासा

दक्षिण आफ्रिकेने कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर भारताला ३० धावांनी पराभूत करत पहिला कसोटी सामना जिंकला. सौरव गांगुलीने खेळपट्टीबद्दल स्पष्ट केले की CAB चा थेट संबंध नव्हता. तसेच त्याने खुलासा केला की चार दिवसांपूर्वी बीसीसीआयचे क्युरेटर आले असल्याचे त्याने सांगितले..भारतीय क्रिकेट संघाला रविवारी मोठा धक्का दक्षिण आफ्रिका संघाने दिला. कोलकाताचे ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर झालेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ३० धावांनी पराभूत केले. हा सामन अवघ्या तीन दिवसात संपला होता. या सामन्यानंतर खेळपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. आता बीसीसीआयच्या क्युरेटरने खेळपट्टीची जबाबदारी घेतली असल्याचे बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचा अध्यक्ष (CAB) सौरव गांगुलीने स्पष्ट केले आहे..IND vs SA: गौतम गंभीरला प्रशिक्षकपदावरून काढून टाकायचं का? सौरव गांगुली म्हणतोय, ' याक्षणी तरी...'.दक्षिण आफ्रिकेने पहिला कसोटी सामना तीन दिवसात जिंकत १-० अशी आघाडी घेतली. तसेच ते ही मालिका पराभूत होणार नाही, हे देखील निश्चित केले आहे. या सामन्यात ६६ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच असे झाले की चारही डावात २०० धावाही कोणता संघ पार करू शकला नाही. भारताचा संघ तर शेवटच्या डावात १२४ धावांचा पाठलाग करताना ९३ धावांवर सर्वबाद झाला. ही खेळपट्टी पहिल्या षटकापासूनच गोलंदाजांना मदत करत होती. या खेळपट्टीवर फिरकीला मदत होती आणि अनियमित उसळीही चेंडूला मिळत होती. त्यामुळे खेळपट्टीवर टीका झाली..मात्र, भारताचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरने म्हटले की खेळपट्टीमध्ये कोणताही मोठा धोका नव्हता. त्याने फलंदाजांना योग्यपद्धतीने खेळता न आल्याचे सांगितले. दरम्यान, सौरव गांगुलीने खेळपट्टीबद्दल सांगितले की CAB चा खेळपट्टी बनवताना कोणताही थेट संबंध नव्हता..इंडिया टूडेशी बोलताना गांगुली म्हणाला, 'नाही नाही, मी त्यात सहभाग घेत नाही. सामन्याच्या चार दिवस आधी बीसीसीआचे क्युरेटर आले आणि त्यांनी खेळपट्टीची जबाबदारी घेतली. आमचेही स्वत:चे क्युरेटर सुजन मुखर्जी आहेत. त्यांनी दीर्घ काळापासून चांगले काम केले आहे. भारतीय संघाकडून खेळपट्टीबद्दल विनंती करण्यात आली होती आणि ती विनंती मान्य करण्यात आली. हे इतकेच आहे.'.IND vs SA: शुभमन गिल टीम इंडियासोबत दुसऱ्या कसोटीसाठी प्रवास करणार की नाही? अखेर BCCI नेच दिले अपडेट.याशिवाय कोलकाताची खेळपट्टी फारशी चांगली नसल्याचेही गांगुलीने मान्य केले. तो म्हणाला, 'ही खूप चांगली खेळपट्टी नव्हती, हे मी पूर्णपणे मान्य करेल. वरच्या आणि मधल्या फळीतील फलंदाज एका चांगल्या खेळपट्टीसाठी पात्र असतात. तिन्ही दिवस ईडन गार्डन्स प्रेक्षकांनी भरलेले होते. मला असं स्पष्टपणे वाटतं की गौतम गंभीर आणि त्याचा्या संघाने भारतात यापेक्षा चांगल्या खेळपट्टीवर खेळायला हवे.'आता भारताला दुसरा कसोटी सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २२ नोव्हेंबरपासून गुवाहाटीला खेळायचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.