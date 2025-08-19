Asia Cup 2025 साठी टीम इंडियाची घोषणा करून भविष्यातील टी२० कर्णधाराचेही BCCI ने दिले संकेत

आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे.या स्पर्धेसाठी सूर्यकुमार यादव भारताचा कर्णधार असेल, तर शुभमन गिल उपकर्णधार असणार आहे. आशिया कपसाठी संघ जाहीर करताना बीसीसीआयकडून भविष्यातील टी२० कर्णधाराबाबतही संकेत देण्यात आले आहेत..आगामी आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची मंगळवारी घोषणा झाली आहे. मुंबईत मंगळवारी निवड समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी निवड समितीतील सदस्यांसह भारताचा टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव देखील उपस्थित होता. पुढीलवर्षी टी२० वर्ल्ड कप होणार असल्याने त्यादृष्टीने आशिया कप महत्त्वाची स्पर्धा आहे. यंदाचा आशिया कप देखील टी२० प्रकारात खेळवण्यात येणार आहे. त्यामुळे या संघात संधी मिळालेले बरेच खेळाडू पुढच्या वर्षी भारताकडून टी२० वर्ल्ड कप खेळतानाही दिसू शकतात. .Asia Cup 2025 India Squad: श्रेयस अय्यरची चूक काय? त्याच्यासह यशस्वी अन् ६ खेळाडूंची संधी हुकली; अजित आगरकर म्हणतो... .दरम्यान, आशिया कपसाठी भारतीय संघाची घोषणा करताना बीसीसीआयने भविष्यातील कर्णधाराबाबतही स्पष्ट संकेत दिल्याचे दिसत आहेत. सध्या भारताकडे तीन प्रकारात तीन कर्णधार आहेत. टी२० संघाचे कर्णधारपद सूर्यकुमार यादव सांभाळत आहे. तो टी२० वर्ल्ड कप २०२६ पर्यंत भारताच्या टी२० संघाचा कर्णधार असणार आहे. पण आता आशिया कपसाठी शुभमन गिलकडे बीसीसीआयच्या निवड समितीने उपकर्णधारपद सोपवले आहे. खरंतर गेल्याचवर्षी तो टी२० संघाचा उपकर्णधार होता. मात्र त्याला गेल्या वर्षभरात भारताच्या टी२० संघात संधी मिळालेली नाही. गिल २०२४ टी२० वर्ल्ड कपसाठी देखील भारताच्या संघात नव्हता. गिलने जुलै २०२४ नंतर भारतासाठी टी२० क्रिकेट खेळलेले नाही. त्यामुळे आशिया कपमध्ये त्याला संधी मिळणार की नाही, हा प्रश्न होता..मात्र, गिल सध्या दमदार फॉर्ममध्ये आहे. त्याने नुकतेच इंग्लंड दौऱ्यात कसोटी मालिकेत ५ सामन्यांत ७५४ धावा ठोकल्या होत्या, ज्यात ४ शतकांचा समावेश आहे. तसेच आयपीएल २०२५ मध्ये १५ सामन्यांत ६ अर्धशतकांसह ६५० धावा केल्या आहेत. त्यामुळे त्याचा हा फॉर्म पाहाता त्याला आशिया कपसाठी निवडण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे त्याची फक्त संघात निवडच झाली नाही, तर त्याला उपकर्णधारपदही देण्यात आले आहे. त्यामुळे टी२० मध्येही गिलकडे भविष्यातील कर्णधार म्हणून बीसीसीआय पाहत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत..भारतात नेहमीच तिन्ही प्रकारासाठी एकच कर्णधार नियुक्त करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र सध्या तीन कर्णधार आहे. पण आता भविष्यात पुन्हा एकच कर्णधार करण्याचा विचार बीसीसीआयचा दिसत आहे. तीन महिन्यांपूर्वीच शुभमन गिलकडे कसोटी संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. तो वनडेतही उपकर्णधार आहे. तसेच आता आशिया कपसाठी टी२० संघाचाही उपकर्णधार त्याला केले आहे. यावरून गिलकडे तिन्ही प्रकारातील भारताचा कर्णधार म्हणून बीसीसीआय पाहात असल्याचे समजत आहे. आता खरंच बीसीसीआय गिलला भविष्यात तिन्ही प्रकारात भारताचा कर्णधार करणार की नाही, येत्या काही महिन्यात किंवा वर्षात समजणार आहे..India Squad For Asia Cup 2025: आशिया चषकासाठी भारतीय संघ जाहीर; सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील १५ शिलेदार, पूर्ण लिस्ट.आशिया कपसाठी भारताचा संघसूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी, रिंकू सिंग.FAQsआशिया कप २०२५ साठी भारताचा कर्णधार कोण आहे?(Who is the captain of India for Asia Cup 2025?)➤ आशिया कप २०२५ साठी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आहे.आशिया कप २०२५ साठी शुभमन गिलला कोणती जबाबदारी देण्यात आले आहे?(What role has Shubman Gill been given for Asia Cup 2025?)➤ शुभमन गिलला आशिया कपसाठी भारताचा उपकर्णधार करण्यात आले आहे.शुभमन गिलची निवड का महत्त्वाची मानली जात आहे?(Why is Shubman Gill’s selection seen as important?)➤ कारण बीसीसीआय त्याला भविष्यातील कर्णधार म्हणून पाहत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.शुभमन गिलची अलीकडील कामगिरी कशी आहे?(How has Shubman Gill performed recently?)➤ शुभमन गिलने इंग्लंडविरुद्ध कसोटी मालिकेत ७५४ धावा आणि आयपीएल २०२५ मध्ये ६५० धावा केल्या आहेत.आशिया कप २०२५ कोणत्या प्रकारात होणार आहे?(In which format will Asia Cup 2025 be played?)➤ आशिया कप २०२५ स्पर्धा टी२० फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.