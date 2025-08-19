Cricket

Asia Cup 2025 साठी टीम इंडियाची घोषणा करून भविष्यातील टी२० कर्णधाराचेही BCCI ने दिले संकेत

BCCI Hints at India's Future T20I Captain: आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची मंगळवारी घोषणा झाली आहे. ही घोषणा करताना बीसीसीआयने सूर्यकुमार यादवनंतरच्या भविष्यातील टी२० कर्णधाराबाबत महत्त्वाचा संकेत दिला आहे.
Shubman Gill - Shreyas Iyer
Shubman Gill - Shreyas IyerSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे.

  • या स्पर्धेसाठी सूर्यकुमार यादव भारताचा कर्णधार असेल, तर शुभमन गिल उपकर्णधार असणार आहे.

  • आशिया कपसाठी संघ जाहीर करताना बीसीसीआयकडून भविष्यातील टी२० कर्णधाराबाबतही संकेत देण्यात आले आहेत.

Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
test cricket
Team India Squad
Surya kumar Yadav
cricket news today
Asia Cup
ODI captain
T20 Captains
Shubman Gill
