India Selection Committee: रोहित शर्माचा जवळचा मित्र घेणार अजित आगरकरची जागा? गुवाहाटीतील मिटिंगमधील अनुपस्थितीने चर्चेला उधाण

Interim Chief Selector of Indian Cricket Team: भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाच्या निवड समितीत बदल होण्याची चिन्ह दिसत आहेत. निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर (Ajit Agarkar) यांचा कार्यकाळ ४ ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. त्यांचा कार्यकाळ यापुढे वाढवला जाण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले जात आहे. पण आता त्यांच्या जागेवर कोणाला संधी मिळणार, हा प्रश्न आहे. सध्या एक नाव चर्चेत आहे. सध्या भारत आणि वेस्ट इंडिज संघ गुवाहाटीमध्ये असून बुधवारी दुसरा वनडे सामना होणार आहे. त्याआधी मंगळवारी गुवाहाटीमध्ये निवड समितची बैठक झाली होती. मात्र या बैठकीसाठी अजित आगरकर उपस्थित नव्हते. त्यामुळे चर्चेला उधाण आले आहे. .IND vs WI, 2nd ODI: दुसऱ्या सामन्यापूर्वीच मोठी बातमी! पहिल्या वनडेत शतक केलेला खेळाडू संघातून बाहेर, कारण काय?.गेल्या काही महिन्यात सातत्याने आगरकर यांच्यावर स्थानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. रोहित शर्माच्या वनडे संघातील स्थानावरून वाद निर्माण झाल्याचे म्हटले जात आहे. यानंतर आता आगरकर यांना अध्यक्षपद गमवावे लागल्याची शक्यता आहे.दरम्यान, क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार सध्या तरी बीसीसीआयने नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती होईपर्यंत अंतरिम व्यवस्था केल्याचे समजत आहे. .सध्या प्रज्ञान ओझाकडे अंतरिम अध्यक्ष म्हणून निवड समितीचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी दिली असल्याचे समजत आहे. रोहित शर्माचा खास मित्र असलेला ओझा (Pragyan Ojha) गेल्या काही महिन्यांपासून निवड समितीचा सदस्य आहे. तसेच सध्या निवड समितीतील इतर सदस्यांमध्ये ओझाचा कसोटीतील अनुभव सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे त्याला अंतरिम अध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळली असल्याचे समजत आहे. त्याने २४ कसोटी सामने खेळले आहेत. तसेच निवड समितीतील इतर सदस्यांमध्ये शिवसुंदर दास यांना २३ कसोटींचा, आरपी सिंगला १४ कसोटींचा आणि अजय रात्राला ६ कसोटी सामन्यांचा अनुभव आहे..दरम्यान, प्रज्ञान ओझाला दिलेली जबाबदारी दीर्घकाळासाठी आहे की तात्पुरती, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. काही रिपोर्ट्सनुसार अध्यक्षपदासाठी पार्थिव पटेलचाही विचार होत आहे. तसे झाल्यास पार्थिवला प्रज्ञानपेक्षाही अधिक अनुभव असल्याने तो अध्यक्ष होईल. पण तसं झालं नाही, तर प्रज्ञानकडेच निवड समितीचे अध्यक्षपद दिले जाऊ शकते.मंगळवारी झालेल्या अनधिकृत बैठकीसाठी बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया देखील उपस्थित राहिले असल्याचे समजत आहे. तसेच मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरनेही बैठकीला उपस्थिती लावली असल्याची शक्यता आहे. सध्या निवड समितीसमोर न्यूझीलंड दौरा असून यात वनडे, टी२० आणि कसोटी असे तिन्ही प्रकारातील मालिका होणार असल्याने त्यासाठी भारतीय संघांची निवड करायची आहे. याशिवाय हार्दिक पांड्याला पुन्हा दुखापत झाल्याने आगामी ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध होणार्या वनडे मालिकेसाठी त्याच्या बदली खेळाडूचीही निवड करायची आहे..IND vs WI, 2nd ODI: नितीश रेड्डीचा प्रयोग फसला, नबीचं होणार पदार्पण? भारताला मालिका खिशात घालण्याची संधी, कुठे पाहाणार सामना?.तथापि, निवड समिती सदस्य बुधवारीच गुवाहाटीमधून रवाना होणार आहेत. दास आणि रात्रा हे पुदुचेरीला भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ संघात होत असलेला दुसरा कसोटी सामना पाहायला जाणार आहेत, तर ओझा इराणी ट्रॉफीसाठी श्रीनगरला जाईल. मात्र आरपी सिंग गुवाहाटीत भारत - वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामन्यासाठी थांबेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.