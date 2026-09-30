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India Selection Committee: रोहित शर्माचा जवळचा मित्र घेणार अजित आगरकरची जागा? गुवाहाटीतील मिटिंगमधील अनुपस्थितीने चर्चेला उधाण

Pragyan Ojha Set to Take Charge as BCCI’s New Chief Selector : भारतीय निवड समितीत बदलांची चिन्हे दिसत असून अजित आगरकर यांचा कार्यकाळ ४ ऑक्टोबरला संपत आहे. तसेच गुवाहाटीतील महत्त्वाच्या बैठकीला आगरकर गैरहजर राहिल्याने त्यांच्या पदाबाबत चर्चेला उधाण आले. बीसीसीआयने अध्यक्षपदासाठी अंतरिम व्यवस्था केल्याचेही समजत आहे.
Pragyan Ojha Set to Take Charge as BCCI’s New Chief Selector

Pragyan Ojha Set to Take Charge as BCCI’s New Chief Selector

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Interim Chief Selector of Indian Cricket Team: भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाच्या निवड समितीत बदल होण्याची चिन्ह दिसत आहेत. निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर (Ajit Agarkar) यांचा कार्यकाळ ४ ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. त्यांचा कार्यकाळ यापुढे वाढवला जाण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले जात आहे. पण आता त्यांच्या जागेवर कोणाला संधी मिळणार, हा प्रश्न आहे. सध्या एक नाव चर्चेत आहे.

सध्या भारत आणि वेस्ट इंडिज संघ गुवाहाटीमध्ये असून बुधवारी दुसरा वनडे सामना होणार आहे. त्याआधी मंगळवारी गुवाहाटीमध्ये निवड समितची बैठक झाली होती. मात्र या बैठकीसाठी अजित आगरकर उपस्थित नव्हते. त्यामुळे चर्चेला उधाण आले आहे.

Pragyan Ojha Set to Take Charge as BCCI’s New Chief Selector
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