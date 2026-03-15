BCCI Awards: विश्वविजेत्यांचा सन्मान, द्रविड-मिताली राजला जीवनगौरव, तर गिल-मानधना सर्वोत्तम क्रिकेटर; पाहा विजेत्यांनी संपूर्ण यादी

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा (BCCI) वार्षिक पुरस्कार सोहळा (Naman Awards) नवी दिल्लीत रविवारी (१५ मार्च) मोठ्या उत्साहात पार पडला. या पुरस्कार सोहळ्यात २०२४-२५ या हंगामात आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत स्तरावर दमदार कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचा आणि संघांचा सन्मान करण्यात आला. त्यातही गेल्या वर्षभरात भारताच्या विविध संघांनी ४ आयसीसी स्पर्धा जिंकल्या, या संघांचा सत्कार या सोहळ्याचे मुख्य वैशिष्य ठरले. याशिवाय भारताचे दिग्गज खेळाडू राहुल द्रविड, रॉजर बिन्नी आणि मितारी राज यांनाही त्यांच्या अतुलनीय योगदानाबद्दल जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात आले. .जीवनगौरव पुरस्कार विजेते खेळाडूकपिल देव यांनी १९८३ मध्ये मिळवलेल्या विश्वविजेतेपदाच्या संघात रॉजर बिन्नी (Roger Binny) यांनी अष्टपैलू खेळाडूची जबाबदारी पार पाडली होती. ते स्पर्धेत सर्वाधिक विकेट मिळवणारे गोलंदाज ठरले होते. त्यानंतर २०२२ ते २०२५ या वर्षात बिन्नी यांनी बीसीसीआय अध्यक्षपदाची जबाबदारी पार पाडली होती. द्रविड (Rahul Dravid) क्रिकेटविश्वातील सर्वकालीन महान फलंदाजांमध्ये गणले जातो. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २४ हजारांपेक्षा अधिक धावा केलेल्या आहे. तसेच त्याच्या मार्गदर्शनात २०१८ मध्ये १९ वर्षांखालील भारतीय संघाने वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यानंतर २०२३ वनडे वर्ल्ड कप आणि २०२३ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपमधील उपविजेतेपद त्याच्या मार्गदर्शनात भारताने मिळवले. त्याशिवाय उल्लेखनीय गोष्ट अशी की २०२४ टी२० वर्ल्ड कपही भारतीय संघाने त्याच्या प्रशिक्षकपदाच्या कार्यकाळात जिंकला. बिन्नी आणि द्रविड यांना कर्नल सीके नायुडू जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. याशिवाय १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ भारतीय महिला संघाचे नेतृत्व करताना २००५ आणि २०१७ वनडे वर्ल्ड कपचे उपविजेतेपद मिळणाऱ्या मिताली राजचेही (Mithali Raj) महिला क्रिकेटमध्ये मोठे योगदान राहिले. तिने १० हजारांहून अधिक धावा केल्या आहेत..विश्वविजेत्या संघांचा गौरवआयसीसीच्या पुरुष, महिला आणि ज्युनियर गटात विश्वविजेतेपदांची गुढी उभारणाऱ्या भारतीय संघांचा जंगी सत्कार सोहळा झाला. एकाच वेळी चार विश्वविजेत्यांचा गौरव सोहळा करण्याचा हा बीसीसीआयच्या वार्षिक सोहळ्यातील पहिलाच प्रसंग आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा, रोहित शर्माच्या कर्णधारपदी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकणारा, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात महिला एकदिवसीय वर्ल्ड कप पटकावणारा आणि आयुष म्हात्रेच्या यशस्वी कर्णधारपदी १९ वर्षांखालील विश्वविजेतेपद मिळवणाऱ्या संघाचा बीसीसीआयच्या वार्षिक सत्कार सोहळ्यात गौरव केला गेला. बीसीसीआयच्या इतिहासात एकाच वर्षात एकत्रितपणे एवढे मोठे भव्यदिव्य यश प्रथमच मिळवण्यात आले आहे..गौतम गंभीर प्रशिक्षक असलेल्या भारतीय संघाने गेल्या रविवारी अहमदाबादमध्ये न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी धुव्वा उडवला आणि टी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे अजिंक्यपद सलग दुसऱ्यांदा मिळवले. अशी कामगिरी करणारा आणि मायदेशात प्रथमच विजेतेपद मिळवणारा भारत पहिला संघ ठरला, त्यामुळे अर्थातच या सत्कार सोहळ्यात हा संघ केंद्रस्थानी होता..स्मृती मानधना पाचव्यांदा सर्वोत्तमविद्यमान खेळाडूंमध्ये कसोटी आणि वनडे कर्णधार शुभमन गिलला वर्षातील सर्वोत्तम खेळाडूचा पॉली उम्रीगर पुरस्कार देण्यात आला, त्याने दुसऱ्यांदा हा पुरस्कार जिंकला, तर महिलांमध्ये हा मान स्मृती मानधनाला मिळाला. विशेष म्हणजे, स्मृती पाचव्यांदा या पुरस्काराची मानकरी ठरली आहे..अन्य पुरस्कारजगमोहन दालमिया ट्रॉफी :इरा जाधव : देशांतर्गत स्पर्धांत सर्वोत्तम महिला खेळाडू (ज्युनियर)शेफाली वर्मा : देशांतर्गत स्पर्धांत सर्वोत्तम महिला खेळाडू (सिनियर)जगमोहन दालमिया ट्रॉफी : (विजय मर्चंट - १६ वर्षांखालील)यशवर्धन सिंग चौहान - मध्यप्रदेश (सर्वाधिक विकेट: एलिट ग्रुप)किशन सरकार - त्रिपुरा (सर्वाधिक विकेट: प्लेट ग्रुप)शंतनू सिंग - उत्तर प्रदेश (सर्वाधिक धावा: एलिट ग्रुप)प्रितम राज - बिहार (सर्वाधिक धावा: प्लेट ग्रुप)एमए चिदंबरम ट्रॉफी : (१९ वर्षांखालील कूच बिहार ट्रॉफी २०२४-२५)हेमचुदेशन जे - तमिळनाडू (सर्वाधिक विकेट: एलिट ग्रुप)अर्कजीत रॉय - त्रिपुरा (सर्वाधिक विकेट: प्लेट ग्रुप)नित्य जे पांड्या - बडोदा (सर्वाधिक धावा: एलिट ग्रुप)राघवन राममुर्ती - पाँडिचेरी (सर्वाधिक धावा: प्लेट ग्रुप)एमए चिदंबरम ट्रॉफी : (२३ वर्षांखालील सीके नायुडू ट्रॉफी २०२४-२५)विकी ओत्सवाल - महाराष्ट्र (सर्वाधिक विकेट: एलिट ग्रुप)दीपजोती सैकिया- आसाम (सर्वाधिक विकेट: प्लेट ग्रुप)मॅकनील एचएन - कर्नाटक (सर्वाधिक धावा: एलिट ग्रुप)आर जशवंत श्रीराम - पाँडिचेरी (सर्वाधिक धावा: प्लेट ग्रुप)माधवराव सिंधिया पुरस्कार (रणजी ट्रॉफी २०२४-२५)हर्ष दुबे - विदर्भ (सर्वाधिक विकेट: एलिट ग्रुप)सुचित जे - नागालँड (सर्वाधिक विकेट: प्लेट ग्रुप)यश राठोड - विदर्भ (सर्वाधिक धावा: एलिट ग्रुप)स्नेहल कौठणकर - गोवा (सर्वाधिक धावा: प्लेट ग्रुप)लाला अमरनाथ पुरस्कार - सर्वोत्तम अष्टपैलूआयुष म्हात्रे : देशांतर्गत मर्यादीत षटकांच्या स्पर्धांत सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूहर्ष दुबे : रणजी क्रिकेटमध्ये सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूमुंबई क्रिकेट संघटना : देशातील सर्वोत्तम क्रिकेट संघटनासर्वोत्तम पंत - उल्हास गंधेमहिला वनडेत सर्वाधिक विकेट्स २०२४-२५ - दीप्ती शर्मामहिला वनडेत सर्वाधिक धावा २०२४-२५ - स्मृती मानधनासर्वोत्तम महिला आंतरराष्ट्रीय पदार्पण २०२४-२५ - श्री चरणीसर्वोत्तम पुरुष आंतरराष्ट्रीय पदार्पण २-२४-२५ - हर्षित राणा. 