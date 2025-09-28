Cricket

IPL मध्ये वैभव सूर्यवंशीसारखे आणखी खेळाडू कसे खेळू शकणार? BCCI ने बदलला महत्त्वाचा नियम

BCCI's News IPL Eligibility Rule: बीसीसीआयने १६ वर्षांखालील आणि १९ वर्षांखालील खेळाडूंसाठी आयपीएलमध्ये सहभागाबाबत नवा नियम लागू केला आहे. हा नियम आयपीएल २०२६ पासूनच लागू होणार आहे.
Vaibhav Suryavanshi - Yashasvi Jaiswal

Summary

  • इंडियन प्रीमियर लीग २०२५ मध्ये १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने सर्वांचे लक्ष वेधले होते.

  • मात्र, आता १६ वर्षांखालील आणि १९ वर्षांखालील क्रिकेटपटूंसाठी आयपीएल खेळण्याबाबत बीसीसीआयने नवा नियम लागू केला आहे.

  • हा नियम लगेचच आयपीएल २०२६ पासून लागू होणार आहे.

Vaibhav Suryavanshi

