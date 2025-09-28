IPL मध्ये वैभव सूर्यवंशीसारखे आणखी खेळाडू कसे खेळू शकणार? BCCI ने बदलला महत्त्वाचा नियम

इंडियन प्रीमियर लीग २०२५ मध्ये १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने सर्वांचे लक्ष वेधले होते. मात्र, आता १६ वर्षांखालील आणि १९ वर्षांखालील क्रिकेटपटूंसाठी आयपीएल खेळण्याबाबत बीसीसीआयने नवा नियम लागू केला आहे. हा नियम लगेचच आयपीएल २०२६ पासून लागू होणार आहे. .इंडियन प्रीमियर लीग २०२५ स्पर्धेत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांची मनं जिंकली होती. त्याने गुजरात टायटन्सविरुद्ध फक्त ३५ चेंडूत शतक करत आयपीएलमध्ये तो सर्वात जलद शतक करणारा भारतीय देखील ठरला होता. याशिवाय १४ व्या वर्षीच आयपीएल खेळणारा तो पहिला खेळाडू ठरला होता. मात्र आता एवढ्या कमी वयात आयपीएलमध्ये खेळण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे सोपे राहिलेले नाही, कारण बीसीसीआयने याबाबत एक महत्त्वाचा नियम बदलला आहे..BCCI ला मिळाला नवा अध्यक्ष..! अखेर माजी रणजी क्रिकेटपटूच्या नावावर शिक्कामोर्तब, कोण आहे मिथुन मनहास?.रविवारी (२८ सप्टेंबर) बीसीसीआयची सर्वसाधारण वार्षिक सभा पार पडली. या सभेत या नियमांबाबत माहिती देण्यात आली. बीसीसीआयने आता १९ वर्षांखालील आणि १६ वर्षांखालील क्रिकेट खेळणाऱ्या खेळाडूंना आयपीएल खेळायचे असेल, तर कमीत कमी एक प्रथम श्रेणी सामना खेळणे अनिवार्य केले आहे. म्हणजेच वरिष्ठ स्तरावर रणजी ट्रॉफीसारख्या स्पर्धांमध्ये किमान एक सामना तरी खेळलेला असावा लागणार आहे. हा नियम आयपीएल २०२६ पासून लागू होईल..देशांतर्गत क्रिकेट अधिक भक्कम व्हावं आणि दीर्घकालिन क्रिकेट प्रकारात उदयोन्मुख खेळाडूंचे कौशल्य आणखी बहरावे या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळण्याची सक्ती केल्याने तांत्रिक आणि मानसिक ताकद वाढवण्याच्या दृष्टीनेही बीसीसीआय यातून मार्ग निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.यापूर्वी ज्युनियर लेव्हलच्या खेळाडूंमधील प्रतिभावान खेळाडूंना थेट आयपीएलमध्ये आणले जाऊ शकत होते. वैभव सूर्यवंशीही अशात उदयोन्मुख खेळाडूंपैकी एक आहे. मात्र या नियमावर टीका झाली होती की यामुळे युवा खेळाडू केवळ टी२० क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करत आहेत..त्यामुळे आता नव्या नियमानुसार युवा खेळाडूंना आता रणजी आणि राज्य स्थरीय स्पर्धा खेळण्यासाठी आणखी प्रोत्साहन मिळेल. कारण कसोटी क्रिकेटसाठी अशाच स्पर्धांमधून भारतीय संघाला खेळाडूही निवडता येतात. याशिवाय देशांतर्गत क्रिकेट खेळणाऱ्या संघांकडूनही आता युवा खेळाडूंना आणखी संधी दिली जाऊ शकते..Suryakumar Yadav: भारतीय कर्णधारावर ICC ने कारवाई केली, BCCI ची सटकली! थोपटले दंड, प्रकरण आता आणखी तापणार....लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की वैभव सूर्यवंशीला जरी उदयोन्मुख खेळाडू म्हणून निवडले गेले असले, तरी त्याचे रणजी ट्रॉफीमध्ये पदार्पण झाले आहे. त्याशिवाय १८ वर्षीय आयुष म्हात्रे देखील मुंबईकडून रणजी ट्रॉफी खेळला आहे. त्यामुळे हा नियम या दोघांनाही लागू झाला, तरी ते रणजी ट्रॉफी खेळलेले असल्याने आयपीएलसाठी पात्र ठरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.