IPL 2026 Auction चे ठिकाण ठरले? सलग तिसऱ्या वर्षी भारताबाहेर होणार खेळाडूंचा लिलाव, 'या' देशाचं नाव चर्चेत

आयपीएल २०२६ चा लिलाव सलग तिसऱ्या वर्षी भारताबाहेर होण्याची शक्यता आहे. यंदा अबुधाबी येथे खेळाडूंचा लिलाव होण्याची शक्यता आहे. फ्रँचायझींना १५ नोव्हेंबरपर्यंत रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करण्याची अंतिम तारीख देण्यात आली आहे..इंडियन प्रीमियर लीगचे आजपर्यंत १८ हंगाम यशस्वीपणे पार पडले आहेत. तसेच या १८ हंगामात आयपीएलला ८ विजेतेही मिळाले आहेत. दरम्यान, जशी दरवर्षी चाहत्यांना आयपीएलची उत्सुकता असते, तशीच प्रत्येक हंगामापूर्वी होणाऱ्या लिलावाचीही असते. दरवर्षी लिलावात काहीतरी आश्चर्याचे निर्णय फ्रँचायझींनी घेतलेले दिसतात. गेल्यावर्षी म्हणजे आयपीएल २०२५ साठी मेगा लिलाव झाला होता. पण आता यंदाचा लिलाव गेल्यावर्षीसारखा मोठा नसेल, तर छोटा असणार आहे. पण हा लिलाव कुठे पार पडणार याची चर्चा बऱ्याच दिवसांपासून होती. यंदा दिल्लीत लिलाव होऊ शकतो, अशीही चर्चा होती. पण आता असे समजत आहे की सलग तिसऱ्या वर्षी आयपीएलचा खेळाडूंचा लिलाव बाहेर होण्याची शक्यता दाट आहे. .IPL 2026: सॅमसन CSK पूर्वी दिल्ली कॅपिटल्समध्ये जाणार होता, डिलही पक्की झालेली; पण राजस्थानच्या 'या' मागणीमुळे सगळंच फिस्कटलं.गेल्या दोन हंगामांसाठी आयपीएलचा लिलाव अनुक्रमे जेद्दास (सौदी अरेबिया) आणि दुबई येथे झाला होता. आता आयपीएल २०२६ साठी खेळाडूंचा लिलाव संयुक्त अरब अमिरातीमधील अबुधाबी येथे होण्याची शक्यता आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात हा लिलाव अबुधाबीमध्ये होऊ शकतो..बीसीसीआय आयपीएल २०२६ लिलावासाठी १५ आणि १६ डिसेंबर २०२५ या तारखांचा विचार करत असल्याचे समजत आहे. दरम्यान,अद्याप आयपीएल २०२६ लिलावाच्या ठिकाणाबाबत आणि तारखेबाबत बीसीसीआयकडून अधिकृत भाष्य करण्यात आलेले नाही. मात्र, फ्रँचायझींना खेळाडू रिटेन करण्याची यादी घोषित करण्यासाठी १५ नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व फ्रँचायझी त्यांच्या संघात रिटेन केलेल्या आणि रिलिज केलेल्या खेळाडूंची यादी १५ नोव्हेंबरलाच जाहीर करण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, यंदा रिटेंशनदरम्यानच काही संघ मोठे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सध्या रिटेंशन आणि ट्रेडिंगबद्दल बरीच चर्चा क्रिकेट वर्तुळात सुरू आहे. त्यातही राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात होणारे संजू सॅमसन आणि रवींद्र जडेजा यांचे ट्रेडिंगचा विषय सध्या गाजत आहे. अद्याप तरी दोन्ही फ्रँचायझींनी याबाबत मौन पाळलं असलं, तरी जर हे ट्रेड झाले, तर आयपीएल इतिहासातील हे एक मोठे ट्रेड असल्याचे समजले जाईल. कारण संजूने राजस्थानसाठी ११ हंगाम खेळले असून तो संघाचा कर्णधार आहे, तर जडेजाही चेन्नईचा अत्यंत महत्त्वाचा खेळाडू आहे. त्यानेही चेन्नईसाठी १२ हंगाम खेळले असून संघाला तीन विजेतीपदं जिंकून देण्यात त्याचे मोलाचे योगदान राहिले आहे..IPL 2025: ब्रेव्हिस नाही, तर सॅमसनच्या बदल्यात CSK रवींद्र जडेजासह आणखी एक तगडा ऑलराऊंडरही राजस्थानला सोपवणार?.आयपीएलपूर्वी WPL चा लिलावदरम्यान, वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ साठी (WPL 2026) येत्या २७ नोव्हेंबरला मेगा लिलाव होणार आहे. या लिलावात महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ ची नायिका ठरलेल्या दीप्ती शर्मासह अनेक मोठ्या खेळाडूंची नावं चर्चेत असणार आहेत. आत्तापर्यंत WPL चे तीन हंगाम यशस्वी पार पडले आहेत. आता आगामी चौथा हंगाम असणार आहे. आयपीएल २०२६ पूर्वी WPL चा चौथा हंगाम पार पडेल, त्यामुळे लिलावही आयपीएल लिलावाच्या आधी होणार आहे. WPL 2026 चा लिलाव २७ नोव्हेंबरला भारतातच दिल्लीमध्ये पार पडणार आहे..