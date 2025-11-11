Cricket

IPL 2026 Auction चे ठिकाण ठरले? सलग तिसऱ्या वर्षी भारताबाहेर होणार खेळाडूंचा लिलाव, 'या' देशाचं नाव चर्चेत

IPL 2026 Mini-Auction Updates: आयपीएल २०२६ चा लिलाव सलग तिसऱ्या वर्षी भारताबाहेर होऊ शकतो. डिसेंबरमध्ये आयपीएलच्या १९ व्या हंगामाचा लिलाव होणार आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आयपीएल २०२६ चा लिलाव सलग तिसऱ्या वर्षी भारताबाहेर होण्याची शक्यता आहे.

  • यंदा अबुधाबी येथे खेळाडूंचा लिलाव होण्याची शक्यता आहे.

  • फ्रँचायझींना १५ नोव्हेंबरपर्यंत रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करण्याची अंतिम तारीख देण्यात आली आहे.

Cricket
IPL
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
Abu Dhabi
IPL Auction
IPL 2026

