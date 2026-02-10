पाकिस्तानच्या लढतीपूर्वी BCCI ने सूर्यकुमार यादवच्या संघाची 'ती' विनंती फेटाळली; बोर्ड म्हणालं, तुम्हाला हवं असेल तर...

Why BCCI rejected Team India family stay request: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारत-पाकिस्तान सामन्याचा मार्ग मोकळा झाला.. पाकिस्तान सरकारने यू टर्न घेत संघाला भारताविरुद्ध खेळण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे दोन्ही देशांचे चाहते १५ फेब्रुवारीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. त्याआधी भारतीय संघ १२ फेब्रुवारीला नामिबियाचा सामना करणार आहे. भारताने अमेरिकेला पराभूत करून स्पर्धेची दणक्यात सुरूवात केली, पण हाती आलेल्या वृत्तानुसार सूर्यकुमार यादवच्या संघाने भारतीय नियामक मंडळाकडे ( BCCI ) एक विनंती केली होती, ती अमान्य केली गेली आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान खेळाडूंना त्यांच्या कुटुंबियांसोबत राहण्याची विनंती बीसीसीआयला मान्य नाही. .जानेवारी २०२५ मध्ये बोर्डाने हा नियम आणला होता आणि त्यात कोणताही बदल करण्याची त्यांची तयारी नाही. या नियमात खेळाडूंना स्पर्धा किंवा दौऱ्यादरम्यान कुटूंब, पत्नी पत्नी किंवा होणारी बायको यांच्यासोबत राहण्याची परवानगी नाही. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतीय संघ व्यवस्थापन खेळाडूंची मागणी घेऊन बीसीसीआयकडे गेले होते. खेळाडूंना ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान पत्नी, होणारी बायको आणि कुटुंबियांसोबत राहण्याची मुभा हवी होती, परंतु बीसीसीआयने ती फेटाळली..मोहम्मद शमी, इशान किशनसह ५ मोठ्या खेळाडूंना BCCI ने वार्षिक करारातून वगळले! जाणून घ्या त्यामागचं कारण.या वृत्तात असा दावा केला गेला आहे की, सपोर्ट स्टाफ सदस्यांनी बोर्डाला काही खेळाडूंनी अनौपचारिक संघ बैठक आणि नियोजन सत्रांना उपस्थित राहण्यास नकार दिल्याची माहिती दिली होती, त्यानंतर बीसीसीआयने धोरण पुन्हा मांडण्याचा निर्णय घेतला. "पत्नी आणि होणाऱ्या पत्नीसह संघासोबत प्रवास करू शकतात का आणि ते त्यांच्यासोबत राहू शकतात का? अशी विचारणा भारतीय संघ व्यवस्थापनाने बीसीसीआयशी संपर्क साधून केली होती. कुटुंबे खेळाडूंसोबत राहणार नाहीत. जर त्यांना हवे असेल तर ते स्वतंत्र व्यवस्था करू शकतात, असे बोर्डाने हे स्पष्ट केले आहे," असे बीसीसीआयच्या सूत्रांनी सांगितले..What do BCCI’s rules say?४५ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांच्या दौऱ्यावर कुटुंबियांना दोन आठवडे खेळाडूंसोबत राहता येणार आहेत्यापेक्षा लहान दौऱ्यासाठी, कुटुंबातील सदस्य जास्तीत जास्त एका आठवड्यासाठी खेळाडूंसोबत राहू शकतातनियोजित कालावधीपेक्षा जास्त कुटुंबिय खेळाडूंसोबत राहणार असतील तर त्यांचा खर्च बोर्ड करणार नाहीदौऱ्यावर असताना खेळाडूंनी टीम बसमधूनच प्रवास करायला हवाव्यवस्थापक, एजंट आणि स्वयंपाकींसह वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांना वेगळ्या हॉटेलमध्ये राहावे लागेल..BCCI CENTRAL CONTRACT FOR 2025-26: रोहित शर्मा, विराट कोहली A+ मधून थेट B ग्रेडमध्ये; शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा अव्वल श्रेणीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.