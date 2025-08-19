Asia Cup 2025: India vs Pakistan मॅच होणार का? पत्रकाराच्या प्रश्नावर BCCI ने वाचा काय केलं... सूर्या अन् आगरकर...

आशिया कप २०२५ साठी बीसीसीआयने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ जाहीर केला.शुभमन गिल उपकर्णधार म्हणून संघात परतला, तर अनेक तरुण खेळाडूंना संधी मिळाली.अजित आगरकरने स्पष्ट केले की हा संघ २०२६ T20 वर्ल्ड कपसाठी अंतिम नाही..BCCI SILENT ON INDIA VS PAKISTAN FIXTURE IN ASIA CUP 2025 : अजित आगरकरच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने आज आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा केली. ही घोषणा २०२६ मध्ये होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी संघ व्यवस्थापनाच्या ब्लूप्रिंटची पहिली झलक आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया आशिया चषक स्पर्धेत खेळणार आहे आणि शुभमन गिल उप कर्णधारपदी परतला आहे. पण, या स्पर्धेत भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार का? हा खरा प्रश्न आहे..सूर्या व गिलसह या संघात अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी. रिंकू सिंग हेही संघात आहेत. पण, हाच संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप खेळणार असे नाही, हे अजित आगरकने स्पष्ट केले. तो म्हणाला, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीचा हा अंतिम संघ नाही. आम्हाला त्या संघात चार फिरकीपटू हवे आहेत की नको, हा प्रश्न आहे. आमच्याकडे १८-२० खेळाडूंचा गट आहे आणि त्यातून वर्ल्ड कपसाठी संघ निवडला जाईल..Asia Cup 2025 India Squad: श्रेयस अय्यरची चूक काय? त्याच्यासह यशस्वी अन् ६ खेळाडूंची संधी हुकली; अजित आगरकर म्हणतो... .या संघासोबत पाच राखीव खेळाडूंची निवड केली गेली आहे आणि त्यामध्ये प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग व वॉशिंग्टन सुंदर यांची निवड केली गेली आहे. गिलच्या समावेशामुळे संजू सॅमसनचे सलामीचे स्थान गेल्यात जमा आहे. जितेश शर्मा हा पहिल्या पसंतीचा यष्टीरक्षक-फलंदाज असणार आहे.संघ निवडीवरून चर्चा सुरू असताना India vs Pakistan या सामन्याची उत्सुकताही लागली आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत आणि त्यानंतर पाकिस्तानसोबत कोणतेच संबंध ठेवता कामा नये अशी भावना आहे. ती लक्षात घेताच WCL मध्ये युवराज सिंगच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास नकार दिला होता. तसाच नकार आशिया चषक स्पर्धेत द्यावा अशी मागणी आहे..India Squad For Asia Cup 2025: आशिया चषकासाठी भारतीय संघ जाहीर; सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील १५ शिलेदार, पूर्ण लिस्ट.भारताचा माजी खेळाडू केदार जाधव, हरभजन सिंग यांनीही पाकिस्तानविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार टाकण्यास सांगितले आहे. आज हाच प्रश्न जेव्हा सूर्या व अजित आगरकर यांना विचारला गेला. तेव्हा बीसीसीआयच्या प्रतिनिधीने पत्रकार परिषद थांबवली. भारत-पाकिस्तान यांच्यात १४ सप्टेंबरला सामना होणार आहे. उभय संघ या व्यतिरिक्त आणखी दोन वेळा स्पर्धेत एकमेकांसमोर येण्याचा अंदाज आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.