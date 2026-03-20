वन डे वर्ल्ड कप २०२७ साठी BCCI ने २० खेळाडू आधीच निवडलेत? IPL 2026 मध्ये त्यांच्यावर निवड समितीचे लक्ष

IPL 2026 performance impact on India squad selection: सलग तीन आयसीसी स्पर्धा जिंकल्यानंतर टीम इंडियाचे जेतेपदाचा चौकार लगावण्याचे लक्ष्य आहे. भारताने २०२४ मध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप, २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि २०२६ मध्ये पुन्हा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला. २०२३ मध्ये वन डे वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये भारताला हार पत्करावी लागली होती, परंतु आता २०२७ मध्ये भारत वन डे वर्ल्ड कप जिंकण्यास सज्ज झाला आहे. विराट कोहली, रोहित शर्मा हे दोन स्टार खेळाडू हा वर्ल्ड कप खेळणार हे पक्कं असताना BCCI ने स्पर्धेसाठी संभाव्य २० खेळाडूंची निवड केल्याचा अहवाल समोर आला आहे..पुढच्या वर्षी होणाऱ्या होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवडलेल्या संभाव्य २० खेळाडूंच्या कामगिरीवर आयपीएल २०२६ स्पर्धेदरम्यान लक्ष ठेवले जाणार आहे. PTI ला बीसीसीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निवड समितीने वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी संभाव्य खेळाडू निवडली आहेत आणि आयपीएल स्पर्धेत निवड समिती सदस्य या खेळाडूंच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विविध स्टेडियम्सना भेट देणार आहेत. २८ मार्चपासून आयपीएलला सुरुवात होत आहे आणि गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात सलामीचा सामना होईल..IPL 2026 Injury Updates: मुंबई इंडियन्ससह ८ संघांना बसलाय दुखापतीचा फटका; आतापर्यंत १४ खेळाडूंनी वाढवली फ्रँचायझींची डोकेदुखी.बीसीसीआयच्या सूत्रांनी पुढे सांगितले की, एस. एस. दास, आर. पी. सिंग, अजय रात्रा आणि प्रज्ञान ओझा यांचा समावेश असलेली निवड समिती IPL 2026 स्पर्धेदरम्यान स्टेडियमला भेट देईल आणि टेलिव्हिजनवर आयपीएल सामन्यांचा मागोवा देखील घेईल.निवड समितीतीत एक सदस्य आठवड्याला एक सामना पाहतील. आयपीएलचे सामने पाहताना निवड समिती ऑलिम्पिक २०२८ स्पर्धेसाठीच्या संघाचा विचार करण्याची शक्यता कमी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे..हर्षित राणाला दुखापतीतून सावरण्यासाठी वेळ लागणार आहे आणि जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग यांच्यासोबत तोही वर्ल्ड कपच्या शर्यतीत आहे. हार्दिक पांड्याही संघात दिसू शकतो. आयपीएल २०२६ नंतर अफगाणिस्तानविरुद्ध १ कसोटी होणार आहे आणि त्यासाठी संघ निवडताना समिती कोणतीही तडजोड करू इच्छित नाही. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या दृष्टीने ही लढत महत्त्वाची नसली तरी तगडा संघच मैदानावर उतरवला जाईल..Pakistan Cricket : बाबर आझम, फखर जमान यांची पाकिस्तानशी 'गद्दारी'; PCB कडून होणार कसून चौकशी, 'ते' सत्य लपवले अन्... .भारताला WTC Final मध्ये पोहोचण्यासाठी आणखी ९ कसोटी सामने खेळायचे आहेत आणि त्यापैकी ८ सामने जिंकून ते फायनल खेळू शकतील. "भारतीय कसोटी संघ प्रयोगांसाठी नाही. त्यासाठी इंडिया 'अ' संघाचे सराव दौरे होतात. सध्या कसोटीत बुमराह, सिराज आणि प्रसिद्ध हे निवड समितीच्या रडारवरील अव्वल तीन गोलंदाज आहेत," असे बीसीसीआयच्या सूत्राने सांगितले.