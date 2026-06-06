India T20I Squad for England Tour: अक्षर पटेलची उपकर्णधारपदावरून हाकलपट्टी, मुंबई इंडियन्सच्या खेळाडूकडे सोपवली जबबादारी

India T20I Squad for England Tour: भारतीय संघाला जूनच्या शेवटी आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर जायचे आहे. त्यासाठी टी-२० मालिकांसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. आगामी दौऱ्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने संघाची घोषणा केली आहे. यामध्ये एक मोठा बदल आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. टी-२० संघातून अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेल याला उपकर्णधारपदावरून वगळण्यात आले असून त्याच्या जागी आता युवा फलंदाज २३ वर्षीय तिलक वर्माची नवीन उपकर्णधार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. .भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने भविष्यातील संघ तयार करण्याच्या उद्देशाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात अक्षर पटेल भारतीय संघाचा उपकर्णधार होता. मात्र आता येणाऱ्या आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी त्याच्याकडून ही जबाबदारी काढून घेण्यात आली आहे. आणि युवा तिलक वर्माच्या खांद्यावर ही जबाबदारी येणाऱ्या काळात पाहायला मिळणार आहे..ICC ने जाहीर केली 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट', चार भारतीयांचा समावेश, विनिंग कॅप्टन सूर्याला मात्र स्थान नाही, मग कर्णधार कोण?.का दाखवला तिलक वर्मावर विश्वास?या युवा खेळाडूने आयपीएल आणि आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामन्यांमध्ये दडपणाखालीदेखील आपल्या चांगल्या खेळीने आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. त्याने अनेक मॅच-विनिंग खेळी देखील केल्या आहेत. अक्षर पटेलला संघात स्थान तर मिळाले आहे, परंतु त्याला उपकर्णधारपदावरून डच्चू देण्यात आला आहे..संघात मोठे फेरबदलया दौऱ्यात केवळ उपकर्णधारच नाही, तर कर्णधारही बदलला आहे. सूर्यकुमार यादवच्या जागी आता श्रेयस अय्यर भारतीय टी-२० संघाचे नेतृत्व करेल, तर तिलक वर्मा त्याला उपकर्णधार म्हणून मदत करेल. हा दौरा १ जुलै ते १९ जुलै २०२६ या कालावधीत होणार असून यामध्ये ५ टी-२० सामने खेळवले जातील. तिलक वर्माने ४९ आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामन्यांमध्ये १,३९० धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याने २ शतके आणि ६ अर्धशतके झळकावली आहेत..India T20I Squad for England Tour: सूर्याला डच्चू! अडीच वर्षांपासून बाहेर असलेला खेळाडू झाला कर्णधार; वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.भारतीय टी-२० संघ -श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रवी बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सॅमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.