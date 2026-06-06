Cricket

India T20I Squad for England Tour: अक्षर पटेलची उपकर्णधारपदावरून हाकलपट्टी, मुंबई इंडियन्सच्या खेळाडूकडे सोपवली जबबादारी

Tilak Varma Named India's New T20 Vice-Captain: आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी बीसीसीआयने तिलक वर्मावर मोठा विश्वास दाखवत त्याला भारतीय टी-२० संघाचा नवा उपकर्णधार घोषित केले आहे.
India T20I Squad for England Tour

India T20I Squad for England Tour

esakal

Varsha Balhe
Updated on

India T20I Squad for England Tour: भारतीय संघाला जूनच्या शेवटी आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर जायचे आहे. त्यासाठी टी-२० मालिकांसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. आगामी दौऱ्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने संघाची घोषणा केली आहे. यामध्ये एक मोठा बदल आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. टी-२० संघातून अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेल याला उपकर्णधारपदावरून वगळण्यात आले असून त्याच्या जागी आता युवा फलंदाज २३ वर्षीय तिलक वर्माची नवीन उपकर्णधार म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

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