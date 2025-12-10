Cricket

मोठी बातमी : BCCI ने खेळाडूंच्या यादीत केला बदल, IPL 2026 Auction साठी गतविजेत्या RCB च्या स्टारसह आणखी ९ खेळाडूंना घुसवले

Massive Change in IPL 2026 Auction Pool: आयपीएल २०२६ च्या लिलावापूर्वी बीसीसीआयने मोठा बदल करत खेळाडूंच्या यादीत नऊ नवीन नावांची भर टाकली आहे. या अद्ययावत यादीत माजी RCB स्टार स्वास्तिक चिकारा याचाही समावेश करण्यात आला असून या घोषणेनंतर लिलावात स्पर्धा आणखी चुरशीची होणार आहे.
Swadesh Ghanekar
Swastik Chikara included in updated IPL auction roster: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ ( BCCI ) दोन दिवसांपूर्वी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी होणाऱ्या लिलावाची अंतिम यादी जाहीर केली होती. या लिलावासाठी १३५५ खेळाडूंनी नाव नोंदवली होती आणि त्यापैकी ३५० खेळाडूंची अंतिम यादी बीसीसीआयने जाहीर केली होती. पण, आता त्यात ९ खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे. १६ डिसेंबरला अबु धाबी येथे लिलाव होणार आहे.

