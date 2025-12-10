मोठी बातमी : BCCI ने खेळाडूंच्या यादीत केला बदल, IPL 2026 Auction साठी गतविजेत्या RCB च्या स्टारसह आणखी ९ खेळाडूंना घुसवले

Swastik Chikara included in updated IPL auction roster: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ ( BCCI ) दोन दिवसांपूर्वी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी होणाऱ्या लिलावाची अंतिम यादी जाहीर केली होती. या लिलावासाठी १३५५ खेळाडूंनी नाव नोंदवली होती आणि त्यापैकी ३५० खेळाडूंची अंतिम यादी बीसीसीआयने जाहीर केली होती. पण, आता त्यात ९ खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे. १६ डिसेंबरला अबु धाबी येथे लिलाव होणार आहे. .बीसीसीआयने नव्याने समाविष्ट केलेल्या ९ खेळाडूंमध्ये गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या ( RCB) विजेत्या संघातील सदस्य सात्विक चिकारा ( Swastik Chikara ) याचाही समावेश आहे. RCB ने त्याला संघातून रिलीज केले होते. याशिवाय मलेशियाच्या विरनदीप सिंगचाही समावेश केला गेला आहे. संलग्न देशाचा तो एकमेव खेळाडू लिलावात असणार आहे. याशिवाय त्रिपुराचा अष्टपैलू मनिसंकर मुरासिंग, चामा मिलिंद ( हैदराबाद), केएल श्रीजिथ ( हैदराबाद), इथन बॉश ( दक्षिण आफ्रिका), ख्रिस ग्रीन ( ऑस्ट्रेलिया), राहुल राज नमला ( उत्तराखंड) व विराट सिंग ( झारखंड) यांचा समावेश आहे..IPL 2026 Auction : राहतो ऑस्ट्रेलियात, लिलावात भारतीय खेळाडू म्हणून नाव नोंदवलंय... शुभमन गिल, अभिषेक, अर्शदीप यांच्याशी कनेक्शन; कोण आहे निखिल चौधरी?.३५९ खेळाडूंच्या अंतिम लिलावात २४७ खेळाडू भारतीय आणि ११२ परदेशी खेळाडू आहेत, तर फक्त ७७ खेळाडूंना नवीन आयपीएल करार मिळणार आहेत. त्यापैकी ३१ जागा परदेशी खेळाडूंसाठी राखीव आहेत. कोलकाता नाईट रायडर्स ६४.३० कोटी रुपयांच्या सर्वात मोठ्या रकमेसह आणि १३ रिक्त जागांसह लिलावात उतरले आहे. चेन्नई सुपर किंग्ज ४३.४ कोटी रुपयांच्या रकमेसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि नऊ जागा भरायच्या आहेत..IPL 2026 AUCTION : पहिल्या सेटमध्येच कल्ला; पृथ्वी शॉ, सर्फराज खानचा समावेश असलेल्या यादीत ऑस्ट्रेलियन मोठी रक्कम घेऊन जाणार.परदेशी खेळाडू: अरब गुल (अफगाणिस्तान), माइल्स हॅमंड (इंग्लंड), डॅन लेटगन (इंग्लंड), क्विंटन डी कॉक (दक्षिण आफ्रिका), कॉनर एझथरहुइझेन (दक्षिण आफ्रिका), जॉर्ज लिंडे (दक्षिण आफ्रिका), बायंडा माजोला (दक्षिण आफ्रिका), ट्रॅवीन मॅथ्यू (श्रीलंका), बिनुरा फर्नांडो ( श्रीलंका), कुसल परेरा (श्रीलंका), दुनिथ वेलालागे (श्रीलंका), अकीम ऑगस्टे (वेस्ट इंडिज)..भारतीय खेळाडू : सादेक हुसेन, विष्णू सोलंकी, सबीर खान, ब्रिजेश शर्मा, कनिष्क चौहान, आरोन जॉर्ज, जिक्कू ब्राइट, श्रीहरी नायर, माधव बजाज, श्रीवत्सा आचार्य, यशराज पुंजा, साहिल पारख, रोशन वाघसरे, यश डिचोलकर, अयाज खान, धुर्मिल मातकर, पुष्कळ वळसांगकर, पुरव अग्रवाल, रिषभ चौहान, सागर सोलंकी, इजाज सावरिया आणि अमन शेखावत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.