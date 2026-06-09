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Ben Stokes चा नाईटक्लबमध्ये पुन्हा राडा! लॉर्ड्सच्या विजयानंतर कसोटी कर्णधारपदही धोक्यात; इंग्लंड कठोर शिक्षा देण्याच्या तयारीत

Ben Stokes Nightclub Controversy: इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्स आणि गोलंदाज गस ऍटकिन्सन अडचणीत सापले आहेत. इंग्लंडने न्यूझीलंडविरुद्ध लॉर्ड्सवर विजय मिळवल्यानंतर एका नाईटक्लबमधील घटनेत ते अडकले आहेत. त्यामुळे इंग्लंड क्रिकेट कारवाईच्या तयारीत आहे.
ECB Probes Ben Stokes and Gus Atkinson After Midnight Nightclub Incident

ECB Probes Ben Stokes and Gus Atkinson After Midnight Nightclub Incident

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

इंग्लंडने नुकतेच लॉर्ड्सवर न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात रविवारी (६ जून) ११५ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. या विजयामुळे इंग्लंडने मालिकेत १-० अशी आघाडीही घेतली.

पण यानंतर इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्स (Ben Stokes) आणि गोलंदाज गस ऍटकिन्सन (Gus Atkinson) अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने (ECB) चौकशी सुरू केली आहे. सोमवारी (७ जून) पहाटे नाईटक्लबमध्ये एका अज्ञात घटनेमुळे (Nightclub Incident) त्यांच्यावर कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ECB Probes Ben Stokes and Gus Atkinson After Midnight Nightclub Incident
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