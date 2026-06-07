ENG vs NZ: लॉर्ड्स कसोटीत इंग्लंडचा न्यूझीलंडवर दणदणीत विजय; WTC Points Table मध्येही उलथापालथ; पाहा कोण कोणत्या स्थानी

ENG vs NZ WTC 2025-27: इंग्लंड क्रिकेट संघाने न्यूझीलंडला कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्याच चौथ्या दिवसाच्या (रविवारी, ७ जून) सुरुवातीलाच पराभवाचा मोठा धक्का दिला आहे. लॉर्ड्स मैदानात झालेल्या या सामन्यात इंग्लंडने ११५ धावांनी विजय मिळवला. ही कसोटी मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचा भाग असल्याने या सामन्याचा पाँइंट्स टेबलवरही परिणाम झाला आहे. .ENG vs NZ: पहिल्या दिवशी १६ अन् दुसऱ्या दिवशी १७ विकेट्स, लॉर्ड्स कसोटीत गोलंदाजांचा बोलबाला; तिसऱ्याच दिवशी लागणार निकाल?.या सामन्यात गोलंदाजांचा मोठे वर्चस्व राहिले. पहिल्या दिवशी १६ आणि दुसऱ्या दिवशी तब्बल १७ विकेट्स गेल्या होत्या. त्यानंतर तिसऱ्या दिवळी पावसाने मोठा अडथळा आणला होता. इंग्लंडने दुसऱ्याच दिवशी न्यूझीलंडसमोर २५४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. पण न्यूझीलंडचा संघ चौथ्या दिवसाच्या सुरुवातीलाच ४०.३ षटकात १३८ धावांवर सर्वबाद झाला.न्यूझीलंडकडून या डावात डेवॉन कॉनवेने ४१ धावांची खेळी केली, तर ग्लेन फिलिप्सने नाबाद ४४ धावा करत झुंज दिली. या दोघांशिवाय केवळ केन विलियम्सनने १० धावांचा टप्पा पार केला. विलियम्सनने १८ धावा केल्या. पण बाकी कोणालाही खास काही करता आले नाही.इंग्लंडकडून गस ऍटकिन्सनने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या. ऑली रॉबिन्सन आणि जोश टंग यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर कर्णधार बेन स्टोक्स यांनी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी या सामन्यात इंग्लंडचा पहिला डाव १४० धावांवरच संपला होता. इंग्लंडकडून हॅरी ब्रुकने ५६ धावांची खेळी केली होती, तर न्यूझीलंडकडून या डावात काईल जेमिसनने ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर न्यूझीलंडचा पहिला डाव ११३ धावांवरच संपुष्टात आला. त्यामुळे इंग्लंडला २७ धावांची आघाडी मिळाली. न्यूझीलंडकडून ग्लेन फिलिप्सने ३४ आणि काईल जेमिसनने नाबाद ३८ धावांची खेळी केली. इंग्लंडकडून या डावात ऑली रॉबिन्ससने ५ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर पुन्हा फलंदाजीसाठी उतरलेल्या इंग्लंडने दुसऱ्या डावात २२६ धावा केल्या. एमिलियो गेने ५७ धावा केल्या, तर बेन डकेट (३३), जेमी स्मिथ (३९), ऑली रॉबिन्सन (२९) यांनी छोटेखानी योगदान दिले. न्यूझीलंडकडून या डावात नॅथन स्मिथने ६ विकेट्स घेतल्या होत्या. या डावात इंग्लंडने २२६ धावा केल्याने २७ धावांच्या आघाडीसह त्यांनी न्यूझीलंडला २५४ धावांचे आव्हान दिले होते..WTC Points Tableया सामन्यात विजय मिळवल्याने इंग्लंडच्या आशांना दिलासा मिळाला आहे. इंग्लंड आता WTC च्या पाँइंट्स टेबलमध्ये ७ व्या क्रमांकावर आहे, त्यांचे ११ सामन्यांत ४ विजय आणि ६ पराभव आणि १ अनिर्णित सामन्यांसह ३७.८८ टक्केवारी आहे. ऍशेस मालिकेनंतर इंग्लंडच्या आशांना मोठा धक्का लागला होता. पण या विजयाने त्यांच्या आशा उंचावल्या असतील.न्यूझीलंड मात्र या पराभवामुळे चौथ्या क्रमांकावर घसरले आहेत. त्यांचे ४ सामन्यांतील २ विजय, १ पराभव आणि १ अनिर्णित सामन्यांमुळे आता ५८.३३ टक्केवारी झाली आहे. त्यांच्यापुढे पहिल्या तीन क्रमांकावर अनुक्रमे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंका आहेत. ऑस्ट्रेलियाने अद्याप ८ सामन्यांमध्ये एकच पराभव स्वीकारला आहे. त्यामुळे त्यांची ८७.५० टक्केवारी आहे. तसेच दक्षिण आफ्रिकेने ४ सामन्यांमध्ये एक पराभव स्वीकारला असल्याने त्यांची टक्केवारी ७५ आहे. श्रीलंकेचे अद्याप एकच मालिका झाली असून त्यांनी २ पैकी १ सामना जिंकला आहे आणि १ सामना अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळे त्यांची टक्केवारी ६६.६७ आहे..ENG vs NZ: लॉर्ड्स कसोटीत फलंदाजांची उडाली त्रेधातिरपीट! पहिल्याच दिवशी पडल्या तब्बल १६ विकेट्स; VIDEO.दरम्यान, या पाँइंट्स टेबलमध्ये ५ व्या क्रमांकावर बांगलादेश आहेत. त्यांनी ४ सामन्यांपैकी २ सामने जिंकले आहेत, तर १ सामना पराभूत झाला आहे आणि १ अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळे त्यांचे ५८.३३ टक्केवारी आहे. भारतीय संघ या पाँइंट्स टेबलमध्ये ६ व्या क्रमांकावर आहे. भारताने आत्तापर्यंत या स्पर्धेचा भाग असलेले ९ सामने खेळले आहेत. यातील ४ सामने भारताने जिंकले आहेत. तसेच ४ सामने पराभूत झाले आहेत आणि १ सामना अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळे भारताची टक्केवारी ४८.१५ आहे..या पाँइंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या दोन क्रमांकावर पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिज आहेत. आठव्या क्रमांकावरील पाकिस्तानने ४ सामन्यांपैकी एकच सामना जिंकला आहे. त्यांचे ८.३३ टक्केवारी आहे, तर वेस्ट इंडिजने ८ पैकी ७ सामने हरले आहेत, तर १ सामना अनिर्णित राहिला आहे. त्यांची ४.१७ टक्केवारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.