Cricket

ENG vs NZ: लॉर्ड्स कसोटीत इंग्लंडचा न्यूझीलंडवर दणदणीत विजय; WTC Points Table मध्येही उलथापालथ; पाहा कोण कोणत्या स्थानी

ENG vs NZ 1st Test: लॉर्ड्स कसोटीत इंग्लंडने न्यूझीलंडचा दारुण पराभव केला. हा सामना वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपचा भाग असल्याने निकालाचा परिणाम पाँइंट्स टेबलवर झाला आहे.
WTC 2025-27 Points Table

ENGLAND vs NEW ZEALAND 1st Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

ENG vs NZ WTC 2025-27: इंग्लंड क्रिकेट संघाने न्यूझीलंडला कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्याच चौथ्या दिवसाच्या (रविवारी, ७ जून) सुरुवातीलाच पराभवाचा मोठा धक्का दिला आहे. लॉर्ड्स मैदानात झालेल्या या सामन्यात इंग्लंडने ११५ धावांनी विजय मिळवला. ही कसोटी मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचा भाग असल्याने या सामन्याचा पाँइंट्स टेबलवरही परिणाम झाला आहे.

WTC 2025-27 Points Table
ENG vs NZ: पहिल्या दिवशी १६ अन् दुसऱ्या दिवशी १७ विकेट्स, लॉर्ड्स कसोटीत गोलंदाजांचा बोलबाला; तिसऱ्याच दिवशी लागणार निकाल?
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