Ben Stokes: बापरे! डोळा सुजला, गालालाही जखम... स्टोक्सला गंभीर दुखापत; स्वत: शेअर केला Photo

इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्सच्या चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. त्याने स्वत:च याबाबत माहिती दिली आहे. या दुखापतीमुळे त्याच्या चेहऱ्याचे पूर्ण रुप बदलले आहे. स्टोक्सला (Ben Stokes) सराव सत्रादरम्यान ही दुखापत झाली आहे..Video Viral : फिल ह्यूजचा जीव गेला, तसाच चेंडू Ben Stokes च्या मानेवर आदळला; क्षणभर काळजाचा ठोका चुकला, मिचेल स्टार्क धावला... .त्याने इंस्टाग्राम स्टोरीला त्याचा फोटो शेअर केला आहे. यामध्ये दिसत आहे की त्याचा डावा डोळा काळानिळा पडला असून सूजला आहे. त्याच्या गालाला आणि ओठांनाही जखम झाली आहे. तसेच नाकातून रक्त थांबवण्यासाठी बँडेज आत लावण्यात आले आहे. हा फोटो शेअर करत स्टोक्सने माहिती दिली की त्याला क्रिकेट बॉलमुळे ही दुखापत झाली आहे. त्याने कॅप्शनमध्ये गमतीने लिहिले की 'तुम्ही क्रिकेट बॉलची स्थिती पाहायला हवी होती.'.स्टोक्स इंग्लंडच्या वनडे आणि टी२० संघाचा सध्या भाग नाही. त्यामुळे तो टी२० वर्ल्ड कपसाठीही खेळताना दिसणार नाही. तो आता जूनमध्ये पुन्हा खेळताना दिसणार आहे. इंग्लंडला जूनमध्ये न्यूझीलंजविरुद्ध कसोटी मालिका खेळायची आहे..स्टोक्सने नुकतीच ऍशेस २०२५-२६ मालिका खेळली होती. पण त्याच्या नेतृत्वात खेळताना इंग्लंडला ४-१ अशा फरकाने निराशाजनक पराभव स्वीकारावा लागला होता. पहिले तीन सामने तर इंग्लंडने अवघ्या ११ दिवसात गमावले होते. त्यामुळे इंग्लंडने ऍशेस ट्रॉफी परत मिळण्याची संधी गमावली. चौथ्या सामन्यात त्यांनी पुनरागमन करत विजय मिळवला, पण पाटवा सामना पुन्हा हरला..Ashes 2026 Australia Vs England : कांगारूंसमोर बॅझबॉलचा बँडबाजा! ऑस्ट्रेलियाने ४-१ ने ॲशेस चषक राखला; इंग्लंडच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह.स्टोक्सने या मालिकेच १० डावात केवळ १८४ धावा केल्या. तसेच ८ डावात १५ विकेट्स घेतल्या होत्या..