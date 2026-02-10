T20 World Cup: भारतीय खेळाडू Bat Tempering करण्याचा दावा करणाऱ्या क्रिकेटपटूचा यू-टर्न; म्हणाला, 'मला तर असं काही....'

Bhanuka Rajapaksa Clarification on Indian Cricketers Bat Controversy: भारतीय संघ टी२० क्रिकेटमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून आपला दबदबा राखून आहे. त्यातही भारतीय फलंदाजांनी त्यांच्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांनाच चकीत केले आहे. अगदी १९ वर्षांखालील भारतीय संघापासून राष्ट्रीय संघापर्यंत, अनेक खेळाडू स्फोटक फलंदाजी करताना दिसतात. अशातच भारतीय खेळाडू वापरत असलेल्या बॅटवर चर्चा सुरू झाली होती. श्रीलंकेचा फलंदाज भानुका राजपक्षा (Bhanuka Rajapaksa) याने याबाबत भाष्य केले होते, पण त्याचे विधान वादग्रस्त (Controversy) ठरल्याचे दिसल्यानंतर स्पष्टीकरण दिले आहे. .T20 World Cup Controversy : भारतीय खेळाडूंवर Bat-Tamperingचा आरोप! ते जास्त शक्ती निर्माण करणाऱ्या बॅटचा वापर करतात....भानुका राजपक्षा अद्यापही क्रिकेटमध्ये सक्रिय असला, तरी सध्या भारत आणि श्रीलंका येथे सुरू असलेल्या टी२० वर्ल्डकपसाठी (T20 World Cup) तो श्रीलंकेच्या संघाचा भाग नाही. त्याने म्हटलं होतं की भारतीय खेळाडू (Team India) विशेष बॅट वापरतात, ज्याचं उत्पादन दुसरीकडे केले जात नाही. NewsWire ला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने दावा केला होता की जास्त ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या बॅट भारतीय खेळाडू वापरतात, ज्या खूपच चांगल्या दर्जाच्या आहेत. जसं काही त्यावर रबरचा थर लावलाय असं वाटावं. या बॅट इतरांना विकतही घेता येत नसून सर्व खेळाडूंना हे माहिती आहे. त्याने एकप्रकारे भारतीय संघावर 'बॅटशी छेटछाड' (Bat Tampering) केल्याचा आरोप लावला असल्याची चर्चा नंतर क्रिकेट वर्तुळात झाली..या चर्चांनंतर त्याने स्पष्टीकरण दिले आहे, त्याच्या म्हणण्यांनुसार त्याच्या विधानांचा अर्थ वेगळा घेतला गेला. त्याने स्पष्टीकरण दिलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले की 'नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखीतील माझ्या विधानांबाबत छोटं स्पष्टीकरण द्यायचं आहे. माझं विधान चुकीच्या पद्धतीने घेतलं गेलं आणि भाषांतराच्या प्रक्रियेत त्यातील काही भाग गहाळ झाला.'तो पुढे म्हणाला, 'माझा दृष्टीकोन कौतुकाचा होता. भारतीय क्रिकेटने त्यांच्या पायाभूत सुविधा, प्रणाली आणि उपकरणांच्या दर्जापर्यंत अफलातून प्रगती केलेली आहे. त्यांचे बॅट उत्पादन खरोखरच जगात सर्वोत्तम आहे. मागे वळून पाहिल्यावर असं वाटतं की मी अधिक स्पष्ट संदर्भ द्यायला हवा होता. माझ्या मनात भारताप्रती केवळ आदरच आहे.'.दरम्यान, राजपक्षाने स्पष्टीकरणापूर्वी केलेल्या विधानांमुळे बरीच टीका झाली होती. पण त्याच्याविरोधात कोणत्याही प्रकारची तक्रार करण्यात आलेली नाही. भानुका राजपक्षा श्रीलंकेसाठी ५ वनडे आणि ४५ टी२० सामने खेळला आहे. तो आयपीएलमध्येही पंजाब किंग्ससाठी २०२२ आणि २०२३ दरम्यान १३ सामने खेळला होता..T20 World Cup: न्यूझीलंडच्या सलमीवीरांनी वर्ल्ड रेकॉर्ड करत जिंकला सामना; स्पर्धेत्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की भारतीय संघ सध्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळत आहे. भारताने पहिल्या सामन्यात अमेरिकेला २९ धावांनी पराभूत केले आहे. यानंतर आता १२ फेब्रुवारी रोजी भारताला नामिबियाविरुद्ध दिल्लीत सामना खेळायचा आहे, तर १५ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानविरुद्ध कोलंबोमध्ये सामना होणार आहे. त्यानंतर नेदरलँड्सविरुद्ध १८ फेब्रुवारीला सामना होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.