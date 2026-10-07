Bhuvneshwar Kumar: टी२० मध्ये तर कमबॅक झालं, आता भूवीची वर्ल्ड कप २०२७ च्या मिशनमध्येही होणार एन्ट्री?

Bhuvneshwar Kumar T20I Recall: भारतीय संघ ऑक्टोबरच्या अखेरीस न्यूझीलंड दौऱ्यावर जात आहे. या दौऱ्यात ५ टी२०, ५ वनडे आणि २ कसोटी सामन्यांच्या मालिका होणार आहे. यातील टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून ३६ वर्षीय वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारचे संघात पुनरागमन झाले आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये न्यूझीलंडमध्येच भुवनेश्वर भारतासाठी अखेरचा टी२० सामना खेळला होता. पण त्यानंतर ४ वर्षे त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नाही. पण २०२५ आणि २०२६ आयपीएल हंगामात त्याने केलेल्या कामगिरीने त्याचा विचार करण्यास निवड समितीला पुन्हा प्रवृत्त केले आणि अखेर न्यूझीलंडमधील वातावरण पाहाता त्याची भारतीय संघात निवड झाली. .India T20 Squad : भुवनेश्वर कुमारचे ४ वर्षांनी पुनरागमन! न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा, वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.जसप्रीत बुमराहला या टी२० मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आल्याने भुवनेश्वर सर्वात अनुभवी गोलंदाज असणार आहे. पण त्याच्या टी२०मधील पुनरागमनाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पुढच्यावर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान वनडे वर्ल्ड कप होणार आहे. या वर्ल्ड कपसाठीही भुवनेश्वर दावेदारी ठोकणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा वर्ल्ड कप दक्षिण आफ्रिकेत होणार असल्याने भुवीची गोलंदाजी तिथेही महत्त्वाची ठरू शकते..खरंतर गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय संघाला खेळाडूंच्या दुखापतींची चिंता सतावत आहे, विशेषत: वेगवान गोलंदाजांच्या. त्यामुळे निवड समिती आणि टीम मॅनेजमेंटला नवे पर्याय तयार ठेवावे लागत आहेत. नुकतेच वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेत ३ सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी मिळून १०३८ धावा खर्च केल्या. या मालिकेत बुमराह खेळत नव्हता. त्यामुळे गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अंशुल कंबोज, आकिब नबी आणि नितीश कुमार रेड्डी यांच्यावर वेगवान गोलंदाजीची धुरा होती. पण फारशी कोणी चांगली कामगिरी केली नाही. त्यामुळे बुमराहला साथ देण्यासाठी विश्वासार्ह गोलंदाज कोण, हा प्रश्न कायम आहे..२०२६ मध्ये भारतीय गोलंदाजांची १२ वनडे सामन्यांतील सरासरी ४१,८६ आहे. ही कसोटी खेळणाऱ्या संघांमधील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात खराब सरासरीने आहे. पण याच काळात भारतीय फलंदाजांनी संघाला तारले आहे. पण गोलंदाजांच्या चिंतेमुळे पुन्हा एकदा भुवनेश्वर कुमारची चर्चा सुरू झाली आहे. भुवनेश्वर कुमारने २०२२ मध्ये भारतासाठी अखेरचा वनडे सामना खेळला आहे. त्याने १२१ वनडेत १४१ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ५५२ धावा केल्या आहेत. भुवनेश्वरने गेल्या दोन वर्षात लिस्ट ए क्रिकेट फारसे खेळलेले नाही. त्याने टी२० वर लक्ष केंद्रित केलं आहे. पण असं असलं तरी त्याच्याकडे असलेला अनुभव, स्विंग गोलंदाजी, नवीन चेंडूवर विकेट घेण्याची क्षमता या त्याच्या जमेच्या बाजू आहेत. .BHUVNESHWAR KUMAR: सिलेक्टर्सचा फक्त एक फोन अन् भुवी पुन्हा टीम इंडियात! दमदार IPL सीझननंतर भुवनेश्वरचा खुलासा; म्हणाला, ‘मी नकार... .दरम्यान, न्यूझीलंडविरुद्ध होणारी टी२० मालिका ही भुवनेश्वर कुमार नेमका कुठे उभा आहे, या तपासण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याचा जर वनडे सेटअपमध्ये पुन्हा आणायचे असेल, तर त्याचा फिटनेस, ५० षटकांच्या क्रिकेटसाठी तयारी आणि वर्कलोड मॅनेजमेंट या गोष्टी तपासाव्या लागणार आहेत. वनडे वर्ल्ड कपला आता केवळ एक वर्षांचा कालावधी राहिला आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टी तपासाव्या लागणार आहेत. पण भुवनेश्वरने काही दिवसांपूर्वीच जतीन सप्रूच्या युट्युब चॅनेलवर बोलताना तो वर्ल्ड कपसाठी तयार असल्याचं सांगितलं होतं. तसेच तो स्वत:च्या फिटनेसवर अजूनही लक्ष देत असून टेनिंगही करत असतो. त्यामुळे आता निर्णय निवड समितीच्या हातात आहे. आता भुवनेश्वर टी२० मालिकेतून वनडे वर्ल्ड कपसाठीही दावेदारी ठोकणार का हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.