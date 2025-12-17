IPL 2026 Auction : रिषभ पंतच्या संघाकडून मोठी चूक; ४ सामन्यांसाठी मोजले ८.६० कोटी; कॅमेरून ग्रीनपेक्षा 'या' खेळाडूचा झालाय फायदा

Cameron Green vs Josh Inglis IPL auction per match comparison: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ साठी झालेल्या मिनी लिलावात ७७ खेळाडूंसाठी फ्रँचायझींनी मिळून २१५ हून अधिक कोटी खर्च केले. कोलकाता नाइट रायडर्सने २५.२० कोटींत कॅमेरून ग्रीनला, तर १८ कोटींत मथीशा पथिराणाला आपल्या ताफ्यात घेऊन सर्वात मोठी डील केली. तेच लखनौ सुपरजायंट्स संघाने २२.९५ कोटी रक्कमेसह प्रवेश केला आणि ४ परदेशी खेळाडूंसह सहा जणांना करारबद्ध केले. पण, त्यांची एक बोली ही मोठी चूक असल्याची चर्चा रंगली आहे..सुरुवातीला LSG ने खूप हुशारीने बोली लावली आणि कमी किमतीत काही चांगले खेळाडू मिळवले, पण शेवटी संघाने एक चूक केली लखनौने ऑस्ट्रेलियन यष्टीरक्षक-फलंदाज जोश इंग्लिसला त्यांच्या संघात सामील केले. लखनौने इंग्लिसवर ८.६० कोटी खर्च केले. पण, हा ऑस्ट्रेलियन खेळाडू फक्त चार सामन्यांसाठी उपलब्ध असेल आणि तरीही इतकी बोली लावल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटले आहे..Yashasvi Jaiswal Hospitalized : यशस्वी जैस्वालची तब्येत बिघडली; पुण्यातील रुग्णालयात तातडीने करावं लागलं भरती; कशी आहे प्रकृती?.जोश इंग्लिस २०२६ च्या आयपीएल हंगामात लग्न करणार आहे, म्हणून त्याने आधीच जाहीर केले होते की तो IPL 2026 चे सर्व सामने खेळू शकणार नाही. तो फक्त चार सामने खेळू शकेल, ज्यासाठी त्याने त्याची मूळ किंमत २ कोटी ठेवली होती. ४ सामने खेळणार असल्याने त्याच्यावर कुणी बोली लावणार नाही, असेच वाटत होते. पण, लखनौने त्याला ८.६० कोटींत मध्ये खरेदी केले..जोश इंग्लिसने गेल्या वर्षी आयपीएलमध्ये पदार्पण करताना पंजाब किंग्जसाठी ११ सामन्यांमध्ये १६२.५७ च्या स्ट्राईक रेटने २७८ धावा केल्या होत्या. लखनौला करारानुसार प्रत्येक सामन्यासाठी त्याला २.१५ कोटी द्यावे लागतील. आयपीएल कराराच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या खेळाडूने सामन्यांची संख्या आणि त्यांची उपलब्धता आधीच जाहीर केली आणि नंतर लिलावात खरेदी केले, तर त्याला त्याच्या कराराची संपूर्ण रक्कम मिळते..Cameron Green: काल आयपीएल लिलावात २५.२० कोटी मिळाले अन् आज पठ्ठ्या भोपळ्यावर बाद झाला... KKR ला फसल्यासारखं झालं....Lucknow Super Giants काल खरेदी केलेले खेळाडूजोश इंग्लिस - ८.६० कोटीमुकुल चौधरी - २.६० कोटीअक्षत रघुवंशी - २.२० कोटीएनरिच नॉर्खिया - २ कोटीवनिंदू हसरंगा - २ कोटीनमन तिवारी - १ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.