IPL 2026 Auction : रिषभ पंतच्या संघाकडून मोठी चूक; ४ सामन्यांसाठी मोजले ८.६० कोटी; कॅमेरून ग्रीनपेक्षा 'या' खेळाडूचा झालाय फायदा

Josh Inglis sold to LSG for 8.6 crore IPL 2026: रिषभ पंतच्या नेतृत्वाखालील लखनौ सुपर जायंट्स संघाकडून मोठी चूक झाल्याची चर्चा रंगली आहे. ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर-फलंदाज जोश इंग्लिस याला तब्बल ८.६० कोटी रुपये मोजून संघात घेतलं गेलं, मात्र तो IPL 2026 मध्ये फक्त ४ सामनेच उपलब्ध असणार आहे.
LSG PAY ₹8.6 CRORE FOR JOSH INGLIS DESPITE LIMITED AVAILABILITY

Swadesh Ghanekar
Updated on

Cameron Green vs Josh Inglis IPL auction per match comparison: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ साठी झालेल्या मिनी लिलावात ७७ खेळाडूंसाठी फ्रँचायझींनी मिळून २१५ हून अधिक कोटी खर्च केले. कोलकाता नाइट रायडर्सने २५.२० कोटींत कॅमेरून ग्रीनला, तर १८ कोटींत मथीशा पथिराणाला आपल्या ताफ्यात घेऊन सर्वात मोठी डील केली. तेच लखनौ सुपरजायंट्स संघाने २२.९५ कोटी रक्कमेसह प्रवेश केला आणि ४ परदेशी खेळाडूंसह सहा जणांना करारबद्ध केले. पण, त्यांची एक बोली ही मोठी चूक असल्याची चर्चा रंगली आहे.

