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पहिली मॅच चेन्नईत अन् फायनल Australia मध्ये! क्रिकेट इतिहास बदलणाऱ्या स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर

Australia's BBL 16 to Kick Off at Chepauk, India: क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. BBL च्या १६ व्या हंगामाची ऐतिहासिक सुरुवात पहिल्यांदाच भारतात होणार आहे.
Chennai to Host Big Bash League (BBL 16) Season Opener

Chennai to Host Big Bash League (BBL 16) Season Opener

Sakal

Pranali Kodre
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आयपीएलच्या पार्श्वभूमीवर आता बऱ्याच क्रिकेट खेळणाऱ्या देशांमध्ये त्यांचे टी२० लीग स्पर्धा खेळल्या जातात. ऑस्ट्रेलियातही बिग बॅग लीग जवळपास १६ वर्षांपासून सुरू आहे. आता लवकरच या स्पर्धेच्या १६ व्या हंगामाला सुरुवात होणार आहे. पण हा १६ वा हंगाम ऐतिहासिक असणार आहे. कारण पहिल्यांदाच BBLच्या हंगामाची सुरुवात भारतात होणार आहे.

Chennai to Host Big Bash League (BBL 16) Season Opener
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