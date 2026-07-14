पहिली मॅच चेन्नईत अन् फायनल Australia मध्ये! क्रिकेट इतिहास बदलणाऱ्या स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर

आयपीएलच्या पार्श्वभूमीवर आता बऱ्याच क्रिकेट खेळणाऱ्या देशांमध्ये त्यांचे टी२० लीग स्पर्धा खेळल्या जातात. ऑस्ट्रेलियातही बिग बॅग लीग जवळपास १६ वर्षांपासून सुरू आहे. आता लवकरच या स्पर्धेच्या १६ व्या हंगामाला सुरुवात होणार आहे. पण हा १६ वा हंगाम ऐतिहासिक असणार आहे. कारण पहिल्यांदाच BBLच्या हंगामाची सुरुवात भारतात होणार आहे..IPL चे सामने ऑस्ट्रेलियात अन् BBL ची मॅच चेन्नईत! क्रिकेट चाहत्यांसाठी खूप मोठी बातमी; पडद्यामागे बऱ्याच हालचाली, BCCI....नुकतेच मंगळवारी BBL च्या १६ व्या हंगामाचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. या वेळापत्रकानुसार पहिला सामना भारतातील चेन्नईमध्ये खेळला जाणार आहे. हा सामना १२ डिसेंबर २०२६ रोजी चेन्नईच्या एमए चिदंबरम स्टेडियममध्ये मेलबर्न रेनेगेड्स विरुद्ध पर्थ स्कॉचर्स संघात खेळला जाणार आहे. हा सामना भारतात खेळण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असून क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया BBL ची आंतरराष्ट्रीय व्याप्ती वाढवत आहे. चेन्नई हे भारतातील प्रमुख क्रिकेट केंद्रांपैकी एक आहे, तसेच आयपीएलच्या चेन्नई सुपर किंग्सचे घरचे मैदान आहे..दरम्यान, भारतात जरी पहिला सामना खेळवण्यात येणार असला, तरी नंतरचे सर्व सामने ऑस्ट्रेलियातच होतील. या हंगामाचा दुसरा सामना १५ डिसेंबर रोजी गॅबामध्ये ब्रिस्बेन हिट विरुद्ध सिडनी सिक्सर्स संघात खेळला जाईल. BBL चा हा १६ वा हंगाम १२ डिसेंबर २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ दरम्यान होणार आहे. १७ जानेवारीला अखेरचा साखळी सामना होईल. त्यानंतर १९ जानेवारी ते २६ जानेवारी दरम्यान बाद फेरीतील सामने होतील. अंतिम सामना २६ जानेवारीला होणार आहे..साखळी फेरीदरम्यान केवळ ख्रिसमसच्या दिवशी ब्रेक असणार आहे. तसेच ६ डबल हेडर (एका दिवशी दोन सामने) खेळवले जाणार आहेत. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या बिग बॅश लीगचे कार्यकारी महाव्यवस्थापक, अॅलिस्टर डॉब्सन यांनी म्हटले आहे की चेन्नईमध्ये हंगामाची सुरुवात करण्याच्या संधीमुळे प्रचंड उत्साहित आहेत..BBL सोडून Babar Azam मायदेशी परतला, पण ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्याच T20I मध्ये फ्लॉप झाला; मात्र पाकिस्तानला विजय मिळवण्यात यश.दरम्यान, BBL मधील सामने भारतात खेळवण्याची चर्चा बऱ्याच काळापासून चर्चेत होती. दोन्ही देशांच्या क्रिकेट बोर्डांचे अधिकारी याबाबत चर्चा करत होते. अखेर ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरली आहे. चेन्नईमधील सामना हा आठवडाभर चालणाऱ्या 'गुड डे नमस्ते' कार्यक्रमाचा एक भाग असेल, असं म्हटलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.