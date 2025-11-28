भारतीय कसोटी संघात Ruturaj Gaikwadला मोठी जबाबदारी; गटांगळ्या खाणारा संघ मजबूत होणार, जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स

Domestic cricket performance stats of Ruturaj Gaikwad in red-ball format : भारतीय संघ कसोटी क्रिकेटमध्ये गटांगळ्या खातोय. भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश पत्करावा लागला. गुवाहाटी येथे झालेल्या दुसऱ्या कसोटीत आफ्रिकेने ४०८ धावांनी विजय मिळवला आणि हा भारताचा सर्वात लाजीरवाणा पराभव ठरला. यासह आफ्रिकेने ही मालिका २-० अशी जिंकली आणि नवीन मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्या मार्गदर्शनाखालील भारताचा हा घरच्या मैदानावरील दुसरा व्हाईटवॉश ठऱला. भारताचा कसोटी संघ सध्या खराब फॉर्मातून जातोय आणि या संघात सातत्याने होत असलेले बदल त्याला कारणीभूत असल्याचे म्हटले जातेय. पण, आता हातातून वेळ निसटली आहे आणि कसोटी संघ मजबूत करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अशात देशांतर्गत स्पर्धा गाजवणाऱ्या ऋतुराज गायकवाडवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात येऊ शकते. .भारतीय संघ पुढील कसोटी मालिका ऑगस्ट २०२६ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध खेळणार आहे. PTI ने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतीय संघातील महत्त्वाच्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या फलंदाजासाठी ऋतुराजचे नाव आघाडीवर आहे. राहुल द्रविड व चेतेश्वर पुजारा यांनी बरेच वर्ष हे स्थान सक्षमपणे सांभाळले. पण, पुजाराच्या निवृत्तीनंतर या स्थानावर सतत बदल झालेले पाहायला मिळाले आणि आतापर्यंत १८ कसोटीत ७ वेगवेगळे फलंदाज या क्रमांकावर खेळले. पण, एकालाही छाप पाडता आली नाही..WPL 2026 Auction Live: ३० लाखांहून थेट १.३ कोटी! गावातून आलेली २१ वर्षीय पोरगी झाली कोट्याधीश; कोण आहे Shree Charani?.ऋतुराजने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ४३ सामन्यांत ४५.५९ च्या सरासरीने ३१४६ धावा करताना ९ शतकं व १६ अर्धशतकं झळकावली आहेत. तो भारताच्या कसोटी संघातील तिसऱ्या क्रमांकाला न्याय देऊ शकतो. त्याच्यासह रिंकू सिंग व रजत पाटीदार यांचाही कसोटी संघासाठी विचार केला जात असल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. या दोघांनी रणजी करंडक स्पर्धेत सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे. .अभिमन्यू ईश्वरन व सर्फराज खान यांनीही देशांतर्गत क्रिकेट गाजवले आहे, परंतु त्यांना कसोटी संघात अपेक्षित संधी मिळाली नाही. यासाठी निवड समिती प्रमुख अजित आगरकरला जबाबदार धरले गेले. पण,या दोघांच्या क्षमतेवर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व कर्णधार शुभमन गिल यांचा विश्वास नसल्याचा दावा माजी निवड समिती सदस्याने केला आहे. .Babar Azam : बाबरचा पुन्हा 'भोपळा'! नोंदवला आफ्रिदीला लाजवेल असा नकोसा विक्रम; पाकिस्तानची घरच्या मैदानावर फजिती.भारतीय संघाची पुढील कसोटी मालिका ऑगस्ट २०२६ मध्ये होणार आहे. भारतीय संघ श्रीलंकेविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. त्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्ध ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ मध्ये दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. त्यानंतर WTC 2025-27 मधील शेवटची कसोटी मालिका घरच्या मैदानावर होणार आहे. पाच सामन्यांची ही कसोटी मालिका जानेवारी-फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.