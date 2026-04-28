IPL 2026 : मोठा दावा... "चेन्नई सुपर किंग्स Playoff च्या शर्यतीतून बाहेर पडल्यावरच MS Dhoni खेळणार! कदाचित तो निरोपाचा सामना"

R Ashwin Makes Big Claim on MS Dhoni's IPL Future : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा निम्मा टप्पा पार पडला, तरीही महेंद्रसिंग धोनी अद्याप एकही सामना खेळलेला नाही आणि तो नेमका कोणत्या सामन्यात खेळेल, हेही निश्चित सांगता येत नाही. चेन्नई सुपर किंग्सने ८ पैकी ३ सामने जिंकून ६ गुणांसह गुणतालिकेत सहावे क्रमांक पटकावले आहे. ते उर्वरित ६ पैकी ४ किंवा ५ सामने जिंकून अजूनही प्ले ऑफमध्ये पोहोचू शकत आहेत. पण, CSK त्याआधीच स्पर्धेबाहेर झाल्यास, MS Dhoni प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसेल, असा दावा केला गेला आहे. कदाचित तो त्याचा निरोपाचा सामना ठरेल, असेही म्हटले गेले आहे..४४ वर्षीय भारतीय दिग्गज खेळाडू अजूनही पोटरीच्या जुनाट दुखापतीतून सावरत आहे. स्पर्धेच्या सुरुवातीला सराव सत्रादरम्यान त्याची दुखापत बळावली होती. गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या CSKच्या मागील सामन्यासाठी तो खेळेल, असे वाटले होते. पण, सराव सत्रात त्याच्या दुखापतीने पुन्हा डोकं वर काढल्याचे मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांनी म्हटले. त्यामुळे धोनी आणखी २-३ सामन्यांना मुकेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे..IPL 2026 Qualification: दिल्लीचा पाचवा पराभव, पण अद्यापही Play off ची संधी; कसे आहे पुढचं समीकरण.R. Ashwin drops a bold claim about MS Dhoni's returnअशात, आपल्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना आर अश्विनने असा दावा केला की,"चेन्नई सुपर किंग्ज स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतरच धोनी मैदानात परत येऊ शकतो. जोपर्यंत संघ प्लेऑफच्या शर्यतीत आहे, तोपर्यंत संघ व्यवस्थापन कोणताही धोका पत्करण्याची शक्यता नाही. CSKके अजूनही स्पर्धेत आहे, मग ते आता धोका का पत्करतील? मला अजूनही वाटते की CSK कडे प्लेऑफसाठी पात्र होण्याची संधी आहे. पण हो, हे अवघड आहे.".त्याने पुढे म्हटले की,"गेल्या पाच सामन्यांमध्ये CSK ज्या प्रकारे खेळली आहे, त्यामुळे त्यांना थोडा आत्मविश्वास मिळाला आहे. CSKची गोलंदाजी प्रभावी ठरत आहे आणि जर त्यांची फलंदाजीही चांगली झाली, तर ते सलग तीन विजय मिळवू शकतात. जर तसे करण्यात ते अपयशी ठरले, तर धोनी सामना खेळेल आणि चेन्नईच्या मैदानावरील तो त्याचा निरोपाचा सामना असू शकतो.".भारतीय गोलंदाजांना झोडावंस वाटतं! मिसुरडंही न फुटलेल्या पाकिस्तानी फलंदाजाची धमकी; म्हणतो, ते समोर आले की....CSK Remaining Matches२ मे - वि. मुंबई इंडियन्स, चेन्नई५ मे - वि. दिल्ली कॅपिटल्स, दिल्ली१० मे - वि. लखनौ सुपर जायंट्स, चेन्नई१५ मे - वि. लखनौ सुपर जायंट्स, लखनौ१८ मे - वि. सनरायझर्स हैदराबाद, चेन्नई२१ मे - वि. गुजरात टायटन्स, अहमदाबाद.