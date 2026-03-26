IPL 2026 Marathi News: चेन्नई सुपर किंग्सचं चाहत्यांसाठी मोठं सरप्राईज... ऋतुराजने सांगितली ओपनिंग जोडी, आता धमाल येणार

Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson Set to Open for CSK: चेन्नई सुपर किंग्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ पूर्वी चाहत्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. संजू सॅमसनच्या ( Sanju Samson) येण्याने CSK च्या ताफ्यात उत्साहाचे वातावरण होतेच, त्यात सलामीला कोण खेळेल, हा पेचही उभा राहिला होता. पण, CSK चा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड याने तो पेच सोडवला आणि चाहत्यांना सुखद धक्का दिला आहे. ऋतुराज आणि संजू ही जोडी IPL 2026 मध्ये सलामीला खेळताना दिसणार आहे. ऋतुराजने तशी घोषणा केली आहे, त्यामुळे आयुष म्हात्रेला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळावे लागेल..'कॅप्टन डे'ला फलंदाजीच्या क्रमाबद्दल विचारले असता, CSKच्या कर्णधाराने सांगितले की, आगामी हंगामात तो नव्याने संघात सामील झालेल्या संजू सॅमसनसोबत डावाची सुरुवात करेल. पाच वेळच्या विजेत्या संघासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे, ज्यांनी गेल्या हंगामात वेगवान सुरुवात करून देण्यासाठी युवा खेळाडू आयुष म्हात्रेवर विश्वास ठेवला होता..चेन्नई सुपर किंग्सने मागील हंगामात फलंदाजीच्या क्रमात अनेक बदल केले. अखेरीस त्यांनी रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी आणि दीपक हुडा यांना संघातून वगळून आयुष म्हात्रे आणि डेवॉल्ड ब्रेव्हिस यांसारख्या नवीन युवा प्रतिभावंतांना संधी दिली. दोन्ही युवा खेळाडूंनी संघात अविश्वसनीय यश मिळवले असून, त्यांनी संघाला एक आक्रमक खेळ करून दाखवला..या हंगामात ब्रेव्हिस त्याचे चौथे/पाचवे स्थान कायम ठेवेल अशी अपेक्षा आहे, तर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू सॅमसनसाठी ओपनिंगची जागा सोडण्यासाठी आयुषला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळावे लागू शकते. चेन्नई सुपर किंग्स आयपीएल २०२६ हंगामातील आपला पहिला सामना राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध ३० मार्च रोजी गुवाहाटी येथे खेळतील.."ऋतुराज गायकवाड आणि संजू सॅमसन यांच्यात आक्रमक धावा करणे आणि त्या दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्याची गुणवत्ता आहे. मला त्या दोघांनाही तुफान फटकेबाजी करताना पाहायला आवडेल. त्या दोघांची बलस्थाने वेगवेगळी आहेत. एक चेंडू हळुवारपणे खेळतो, तर दुसरा जोरदार फटकेबाजी करतो, त्यामुळे हे दोन्ही गुण त्यांच्यात आहेत," असे आर अश्विनने त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर सांगितले होते.