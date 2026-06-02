"तू नक्की २०० धावा करशील, फक्त..." आयपीएलचा बादशहा बनलेल्या वैभव सूर्यवंशीला ललित मोदींचा सल्ला, तू मोठा सेलिब्रिटी..

Why Lalit Modi Believes He Can Score 200 in T20s: आयपीएल(IPL) २०२६ ची स्पर्धा संपली असली तरी मात्र राजस्थान रॉयल्सच्या १५ वर्षीय युवा फलंदाजाची चर्चा अजूनही सुरूच आहे. या हंगामात खरा धडाकेबाज खेळ कोणी दाखवला असेल तर या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने. या हंगामात राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना त्याने अनेक मोठमोठ्या नामी खेळाडूंना मागे टाकले आहे. या हंगामात त्याने अनेक विक्रम देखील आपल्या नावावर नोंदवले. अनेक महान खेळाडूंनी त्याला थेट भारतीय संघात जागा द्या अशी देखील विनंती केली आहे..या हंगामात वैभवने १६ सामन्यांमध्ये स्फोटक फलंदाजी करत ७७६ धावा करून या हंगामात सगळ्यात जास्त धावा करणारा खेळाडू ठरला. त्याने आपल्या उत्तम फलंदाजीने या हंगामात अनेक मोठे पुरस्कार देखील पटकावलेत..त्याने या हंगामात ५ वेगवेगळे पुरस्कार पटकावलेत. या हंगामात त्याने आपल्या फलंदाजीने आपले वर्चस्व सिद्ध केले. वैभव सूर्यवंशीने मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर, ऑरेंज कॅप, सुपर स्ट्रायकर ऑफ द सीझन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीझन आणि मोस्ट सिक्सर्स हे पुरस्कार जिंकले..या १५ वर्षीय युवा फलंदाजाबद्दल ललित मोदी यांनी भाष्य केले आहे. ललित मोदींनी सूर्यवंशी टी-२० क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की हा १५ वर्षीय युवा फलंदाज हा कोणत्याही मोठ्या चित्रपटातील नायकापेक्षाही जास्त मोठा सेलिब्रिटी बनू शकतो. मी त्या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत आहे ज्यादिवशी तो टी-२० क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावेल..पुढे म्हणाले की तू नक्की २०० धावा करशील, फक्त पैशांची हवा डोक्यात जाऊ देऊ नकोस. तू नक्की मोठा सुपरस्टार होशील. कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटऐवजी युवा खेळाडू फ्रँचायझी आणि देशांतर्गत लीगला पसंती देत असल्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर मोदींनी पुढे भाष्य केले आणि हा एक योग्य निर्णय असल्याचे म्हटले.