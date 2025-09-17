PAK vs UAE Update: पाकिस्तानची लाचारी पुन्हा दिसली... पैशांसाठी आत्मसन्मान ठेवला गहाण; Jay Shah यांनी कान टोचताच खेळायला तयार

Pakistan vs UAE toss and start time Dubai Cricket Stadium : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत पाकिस्तान क्रिकेट संघाला नेमकं काय करावं हेच समजत नाहीए... त्यांना त्यांच्या शब्दावर ठाम राहावे लागल्यास कोट्यवधींचा तोटा सहन करावा लागेल अन् आता खेळले, तर जगासमोर राहिलेली लाजही जाईल. भारतीय खेळाडूंनी सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन न केल्याने ते रुसले आहेत. त्या रागात त्यांनी सामनाधिकारी Andy Pycroft यांच्या निलंबनाची मागणी केली. इथवर थांबतील ते पाकिस्तानी कुठे, त्यांनी तर आयसीसीने मागणी मान्य केली नाही, तर UAE विरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा केली. आता ते पेचात अडकले..भारतीय संघाने रविवारी पाकिस्तानवर ७ विकेट्स राखून विजय मिळवला. सलग दोन विजयांसह भारताने सुपर ४ मध्ये धडक दिली आहे. भारतीय संघाने या लढतीत पाकिस्तानी खेळाडूंचा केलेला अपमान, PCB च्या जिव्हारी लागला आहे. त्यामुळेच त्यांनी थेट जय शाह अध्यक्ष असलेल्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे तक्रार केली आहे. .Asia Cup 2025 Super Four Scenario: बांगलादेशच्या विजयाने सुपर ४ ची स्पर्धा रोमांचक वळणावर; ३ जागांसाठी ५ संघांमध्ये चुरस... पाकिस्तानचा फैसला आजच .पाकिस्तानची तक्रार काय होती?पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) आयसीसीकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे. IND vs PAK सामन्यातील सामनाधिकाऱ्यांनी आयसीसी कोड ऑफ कंडक्ट आणि एमसीसीच्या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप PCB कडून करण्यात आला आहे. पीसीबीचे प्रमुख मोहसिन नकवी यांनी या पंचाला आशिया कपमधून तात्काळ हटवण्याची मागणी केली होती..आयसीसीने काय केलं?ICC ने पाकिस्तानच्या या मागणीला केराची टोपली दाखवली. त्यांनी अँडी यांनाचा कायम ठेवले आणि त्यामुळे पीसीबीची आणखी चिडचीड झाली. पण, आता पैशांचा सवाल असल्याने पाकिस्तानने शरणागती पत्करली आहे. हा सामना खेळण्यास ते तयार आहेत... .पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी खेळाडूंना हॉटेलमधून स्टेडियमच्या दिशेने रवाना होण्यास सांगितले आहे. हाती आलेल्या वृत्तानुसार हा सामना होणार आहे. नाणेफेक ८.३० वाजता होणार असून सामना ९ वाजता सुरू होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.