PAK vs UAE Update: पाकिस्तानची लाचारी पुन्हा दिसली... पैशांसाठी आत्मसन्मान ठेवला गहाण; Jay Shah यांनी कान टोचताच खेळायला तयार

PAK vs UAE Asia Cup Drama : आशिया कप २०२५ मधील पाकिस्तान विरुद्ध यूएई सामना अनपेक्षित वळणावर आला आहे. पाकिस्तान संघ अजूनही स्टेडियमकडे निघाला नसल्याने सामन्याची सुरुवात उशिरा होणार आहे. दुबई क्रिकेट स्टेडियमवर होणाऱ्या या सामन्यापूर्वीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांचे ट्विट व्हायरल झाले आहे.
Swadesh Ghanekar
Pakistan vs UAE toss and start time Dubai Cricket Stadium : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत पाकिस्तान क्रिकेट संघाला नेमकं काय करावं हेच समजत नाहीए... त्यांना त्यांच्या शब्दावर ठाम राहावे लागल्यास कोट्यवधींचा तोटा सहन करावा लागेल अन् आता खेळले, तर जगासमोर राहिलेली लाजही जाईल. भारतीय खेळाडूंनी सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन न केल्याने ते रुसले आहेत. त्या रागात त्यांनी सामनाधिकारी Andy Pycroft यांच्या निलंबनाची मागणी केली. इथवर थांबतील ते पाकिस्तानी कुठे, त्यांनी तर आयसीसीने मागणी मान्य केली नाही, तर UAE विरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा केली. आता ते पेचात अडकले.

