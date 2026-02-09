पाकिस्तान पलटी बहाद्दर! India vs Pakistan लढतीत खेळण्याची तयारी; ICC भीक घातली नाही म्हणून यांनी स्वतःच्या पंतप्रधानांचा शब्द फिरवला

PCB changes stance on India Pakistan match: पाकिस्तान पुन्हा एकदा पलटी बहाद्दर ठरला आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताविरुद्ध खेळणार नसल्याची भूमिका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) बदलली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ( ICC ) आपल्या कोणत्याच मागण्यांना भीक घालत नसल्याचे लक्षात येताच पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक्वी India vs Pakistan सामना खेळण्यात तयार झाले आहेत. त्यामुळे १५ फेब्रुवारीला कोलंबो येथे हा सामना होणार आहे. हा सामना होणे हे आयसीसी आणि पाकिस्तान या दोघांसाठी आर्थिक दृष्ट्या फायद्याचे होते. त्यामुळेच पीसीबीचे मन वळवण्यासाठी आयसीसीने सर्व प्रयत्न केले. पण, या निर्णयाने पीसीबीने पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरिफ यांना तोंडावर पाडले. .पीसीबीच्या मागण्या काय होत्या?बांगलादेशच्या पवित्र्यानंतरही त्यांना दंड करू नये. त्यांना आयसीसी महसुलातील त्यांचा वाटा मिळालाच पाहिजे अशी मागणी पीसीबीने केली होती. पण, आयसीसीने स्वतःच बांगलादेशला दंड न करण्याचा निर्णय घेतला होता.आयसीसीने बांगलादेशला नुकसान भरपाई म्हणून एका आयसीसी स्पर्धेच्या आयोजनाचा मान द्यावा. गेल्या वर्षीचा महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप तेथील दंगलींमुळे दुबईला हलवण्यात आला होता. त्यांना पुढील १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेचे यजमानपद दिले जाऊ शकते.पाकिस्तानसोबत द्विपक्षीय मालिका खेळण्यास भारताला सांगावे; आयसीसीने हे आपल्या अखत्यारीतील प्रकरण नसल्याचे सांगून ही मागणी फेटाळली, अगदी जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतही ते शक्य नसल्याचे सांगितले.भारत-पाकिस्तान-बांगलादेश यांच्यात तिरंगी मालिका खेळवली जावी; आयसीसीने हे आपल्या अखत्यारीतील प्रकरण नसल्याचे सांगून ही मागणी फेटाळली.भारताने या वर्षी मालिकेसाठी बांगलादेशचा दौरा करावा; आयसीसीने हे आपल्या अखत्यारीतील प्रकरण नसल्याचे सांगून ही मागणी फेटाळल.या सर्व घडामोडी सुरू असताना श्रीलंका क्रिकेट व इमिराती क्रिकेट बोर्ड यांनी पाकिस्तानला निर्णय बदलण्याची विनंती केली. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे ( BCB ) अध्यक्ष आमीन उल इस्लाम यांनी पीसीबीचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांना त्यांचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली होती. PTI ने दिलेल्या वृत्तानुसार रविवारी लाहोरमध्ये नक्वी आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे उपाध्यक्ष आणि स्वतंत्र संचालक इम्रान ख्वाजा यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान इस्लाम यांनी ही विनंती केली होती..श्रीलंकेचे अध्यक्ष शम्मी सिल्वा, यूएई क्रिकेट बोर्ड आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) यांच्या विशेष विनंतीवरून पाकिस्तानने कट्टर प्रतिस्पर्धी भारताविरुद्ध खेळण्यास सहमती दर्शवली आहे, असे उच्च सूत्रांनी सांगितले. मोहसिन नक्वी म्हणाले की, बांगलादेशने आम्हाला भारताविरुद्ध खेळण्याची विनंती केली. आम्ही बांगलादेशसोबत आहोत आणि जर त्यांची तयारी आहे, तर आमचा त्यांना पाठिंबा आहे. त्यांना आमच्याकडून जे हवंय तेच होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.