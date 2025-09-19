Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा पुन्हा मुर्खपणा! ICC च्या ई मेलला अर्धवट उत्तर अन् विचारला उलट प्रश्न...

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) आशिया कपमधील हस्तांदोलन प्रकरणावरून सतत वादात सापडत आहे.भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन न केल्याने पीसीबीने सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्यावर निलंबनाची मागणी केली.आयसीसीने PCB ला ई मेल पाठवून गैरवर्तन आणि नियमभंग केल्याचा ठपका ठेवला..PCB’s confusing reply to ICC over PMOA access: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा मुर्खपणा काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. आशिया चषक स्पर्धेतील हस्तांदोलन प्रकरणावरून तोंडघशी पडल्यानंतरही PCB सुधारण्याचं नाव घेत नाही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) त्यांना त्यांची चूक दाखवून देताना कडक शब्दात ई मेल पाठवला होता. त्यानंतर तरी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डाने गप्प बसायला हवे होते, परंतु त्यांनी पुन्हा नको तो शहाणपणा केला. त्यांनी आयसीसीच्या मेलला प्रत्युत्तर देताना उलट प्रश्न केला. त्यामुळे हा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत..भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन न केल्याने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तीव्र संतापले आणि त्यांनी या प्रकरणाला सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना जबाबदार धरले. त्यांनी थेट पायक्रॉफ्ट यांच्या निलंबनाची मागणी आयसीसीकडे केली आणि तसे न केल्यास स्पर्धेवर बहिष्काराची भाषाही केली. त्यामुळेच PAK vs UAE सामन्याला सुरू होण्यास विलंब झाला. PCB च्या सांगण्यावरून खेळाडू हॉटेलमध्येच थांबले होते आणि पायक्रॉफ्ट यांनी समजूत काढल्यानंतर ते खेळायला आले..IND vs PAK लढतीपूर्वी मोदी सरकारचा मॅसेज, ४ मिनिटांत सूत्र हलली अन् पाकिस्तानी खेळाडूंचा अपमान; हस्तांदोलन प्रकरणात मोठा खुलासा.पीसीबीने एवढा गोंधळ घातल्यानंतर आयसीसीनेही मग त्यांचे कान टोचणारा मेल पाठवला. आयसीसीने PCBला पाठवलेल्या ई मेलमध्ये गैरवर्तन आणि अनेक नियमांचा भंग केल्याचा ठपका ठेवला आहे. ."ICC चे सीईओ संजोग गुप्ता यांनी PCB ला पाठवलेल्या ई मेल मध्ये, PMOA नियमांचे वारंवार उल्लंघन झाल्याचा उल्लेख केला आहे. पीसीबीनेही हा मेल प्राप्त झाल्याचे म्हटले आहे," अशी माहिती अधिकाऱ्याने PTI ला दिली. यूएईविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट, मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन आणि कर्णधार सलमान अली आगा यांच्यात बैठक झाली आणि त्या बैठकीचे चित्रीकरण करण्याची परवानगी त्यांचे मीडिया मॅनेजर नईम गिलानी यांना दिली. ही त्यांची सर्वात मोठी चूक ठरली. .Pakistan Cricket in Trouble: पाकिस्तानला 'नाटक' महागात पडणार, ICC ने पाठवला ई मेल! PCB ने स्पर्धेचे अनेक नियम मोडले, आता... .आता यावर पीसीबीने उत्तर दिले आहे. ते म्हणतात, संघाच्या मीडिया मॅनेजरला पीएमओएला प्रवेश देण्याची परवानगी दिली होती आणि मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्यासोबतच्या बैठकीत त्यांची उपस्थिती म्हणजे उल्लंघन नाही. जर एसओपीचे पालन झाले नसेल, तर आयसीसीने मॅच रेफरीला विचारावे की त्यांनी ACU अधिकाऱ्याला ही बाब कळवली का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.