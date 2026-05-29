Breaking: रिषभ पंतने LSG चे कर्णधारपद सोडले; हार्दिक पांड्या त्याची जागा घेणार?

Why Rishabh Pant stepped down from LSG captaincy: लखनौ सुपर जायंट्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये दहाव्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे कर्णधार रिषभ पंतच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होतेच. अशात शुक्रवारी कर्णधार रिषभने कर्णधारपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला. फ्रँचायझीने एक अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करून ही माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, रिषभने कर्णधारपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याची विनंती केली होती, जी तात्काळ स्वीकारण्यात आली आहे. त्याचवेळी आता मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) त्याची जागा घेऊ शकतो का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. हार्दिकही फ्रँचायझी सोडणार असल्याची चर्चा आहे. .या निर्णयावर LSG चे क्रिकेट संचालक, टॉम मूडी म्हणाले की, रिषभ पंतने स्वतः संघ व्यवस्थापनाकडे कर्णधारपदावरून पायउतार होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती आणि संघाने त्याच्या निर्णयाचा आदर केला आहे. पंतने फ्रँचायझीकडे कर्णधारपद सोडण्याची विनंती केली आहे आणि आम्ही ती आदराने स्वीकारली आहे. असे निर्णय घेणे कधीच सोपे नसते. कर्णधार म्हणून ड्रेसिंग रूममध्ये रिषभने दिलेल्या योगदानाबद्दल आम्ही त्याचे आभारी आहोत. आता आमचे लक्ष संघाची पुनर्रचना करणे आणि कामगिरी सुधारण्यावर आहे. .तथापि, फ्रँचायझीने अद्याप नवीन कर्णधाराच्या नावाची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. असे मानले जाते की, संघ व्यवस्थापन येत्या काही दिवसांत नवीन नेतृत्वाबाबत निर्णय घेऊ शकते. संगात एडन मार्करम, निकोलस पूरन असे पर्याय आहेत. .Hardik Pandya: मुंबई इंडियन्सची साथ सोडल्यास, हार्दिक IPL 2027 मध्ये कोणत्या संघाकडून खेळणार? CSK सह समोर ३ पर्याय, दोन संघांमध्ये कॅप्टन म्हणून संधी... .रिषभला २७ कोटी रुपयांत फ्रँचायझीने आपल्या ताफ्यात घेतले होते. पंतच्या कर्णधारपदाखाली LSG ने १० सामने जिंकले आणि १८ गमावले असून, संघ आयपीएल २०२५ मध्ये सातव्या आणि २०२६ मध्ये दहाव्या स्थानावर राहिला आहे. दोन्ही हंगामात त्याची स्वतःची फलंदाजी खराब राहिली आहे. त्याने आयपीएल २०२५ मध्ये १३३.१६ च्या स्ट्राइक रेटने केवळ २६९ धावा केल्या, तर आयपीएल २०२६ मध्ये १३८.०५ च्या स्ट्राइक रेटने ३१२ धावा केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.