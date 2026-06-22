IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशीची चपळाई... मागे पळत जाऊन पकडला अफलातून झेल, मॅचमधील टर्निंग पॉईंट; पाहा Video

India A vs Sri Lanka A: रविवारी भारतीय अ संघाने तिलक वर्माच्या नेतृत्वात खेळताना तिरंगी वनडे मालिका जिंकली. अंतिम सामन्यात भारतीय अ संघाने श्रीलंका अ संघाला ६६ धावांनी पराभवाचा धक्का दिला. या सामन्यात भारताच्या विजयात वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) मोलाचा वाटा उचलला. त्याने विस्फोटक फलंदाजी करताना विश्वविक्रम केला. पण यासोबतच त्याने क्षेत्ररक्षणातही छाप पाडली. त्याने एक महत्त्वाचा झेल घेतला, ज्याचा व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहे. .IND A vs SL A: भारतीय अ संघ Tri-Series चा विजेता! वैभव सूर्यवंशीच्या वादळानंतर गोलंदाजांचा अचूक मारा, फायनलमध्ये श्रीलंका पराभूत.वैभवच्या वादळी फलंदाजीच्या जोरावर भारताने श्रीलंकेसमोर ३७८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या श्रीलंकेला यश ठाकूरने सुरुवातीलाच तीन विकेट्स घेत मोठे धक्के दिले होते. त्यामुळे ७५ धावांवरच श्रीलंकेच्या ३ विकेट्स गेल्या होत्या. त्यानंतर सदिरा समरविक्रमा (५२), कर्णधार सहान अराच्चिगे (३८), रविंदू फर्नांडो (१९) यांनी झुंज दिली. पण हे तिघेही बाद झाल्यानंतर श्रीलंकेचा संघ अडचणीत सापडला होता. मात्र वानुजा सहान आणि विजयकांत वियासकांत यांनी ७७ धावांची भागीदारी करताना श्रीलंकेच्या आशा जिवंत ठेवल्या होत्या..अखेर त्यांची भागीदारी ३७ व्या षटकात अनुकूल रॉयने तोडली. त्याने विजयकांतला ३९ धावांवर बाद केले. पण ही विकेट मिळवण्यात वैभव सूर्यवंशीचेही महत्त्वाचे योगदान राहिले. अनुकूल रॉयने टाकलेल्या चेंडूवर विजयकांतने स्लॉग स्वीपच्या प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या बॅटच्या वरच्या बाजूला लागून उडाला. त्यामुळे मिड विकेटच्या क्षेत्रात वैभव मागे पळत गेला आणि त्याने दोन्ही हातांनी चांगला झेल घेतला. त्यामुळे विजयकांतला मागे परतावे लागले..तो बाद झाल्यानंतर वानुजाही ६२ धावांवर बाद झाला. यानंतर मोहम्मद शिराज (२१) आणि दुलज समुदिथाही (१५) बाद झाले आणि श्रीलंकेचा डाव ४७.१ षटकात ३११ धावांवर संपुष्टात आला.या सामन्यात भारतासाठी यश ठाकूर आणि विपराज निगम यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. अनुकूल रॉयने २ विकेट घेतल्या. अशोक शर्मा आणि कर्णधार तिलक वर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND A vs SL A: त्याच्यासाठी चॅलेंज असणारच... वैभव सूर्यवंशीच्या फॉर्मवर फायनल सामन्यापूर्वी तिलक वर्मा नेमकं काय म्हणाला?.तत्पुर्वी, वैभव सूर्यवंशीने भारताकडून फलंदाजी करताना २९ चेंडूत १० चौकार आणि ८ षटकारांसह ९४ धावांची खेळी केली. त्याने ११ चेंडूतच अर्धशतक केले होते. त्यामुळे त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक करण्याचा विश्वविक्रमही केला. त्याच्याशिवाय भारताकडून कर्णधार तिलक वर्माने ६७ धावांची, तर ऋतुराज गायकवाडने ४० धावांची खेळी केली. तसेच प्रियांश आर्य (३९), कुमार कुशाग्र (३६), विपराज निगम (२७) आणि अनुकूल रॉय (३९) यांनीही महत्त्वाचे योगदान दिले.श्रीलंकेकडून कुगाथस मथुलन, रविंदू फर्नांडो आणि वानुजा सहान यांनी प्रत्येकी २ विकेटस घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.