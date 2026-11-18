Cameron Bancroft Breaks Silence on Ball Tampering: ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट विश्वाला ढवळून काढलेल्या चेंडू छेडछाड प्रकरण पुन्हा चर्चेत आहे. २०२८ मध्ये केपटाऊनला झालेल्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ऑस्ट्रेलियाचा क्रिकेटपटू कॅमेरॉन बॅनक्रॉफ्ट सँडपेपर लपवताना सापडला होता. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियन खेळाडूकडून सँडपेपरचा वापर करून चेंडूशी छेडछाड झाल्याचं समोर आले होते. त्यानंतर तत्कालिन कर्णधार स्टीव्ह स्मिथ आणि उपकर्णधार डेव्हिड वॉर्नर यांना आपापली पदं गमवावी लागली होती. तसेच बॅनक्रॉफ्ट, स्मिथ आणि वॉर्नर यांच्यावर बंदीची कारवाईही क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून झाली होती. एक वर्षाने स्मिथ आणि वॉर्नर यांनी पुनरागमनही केले. तथापि, या घटनेला आता ८ वर्षे होऊन गेले आहेत. अशातच उस्मान ख्वाजाने त्याच्या 'सब्र' पुस्तकात याचा उल्लेख केल्याने पुन्हा या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनेबद्दल संपूर्ण ऑस्ट्रेलियन संघाला माहित असल्याचे त्याने दावा केला, ज्याला वॉर्नरने पाठिंबा दिला. पण मिचेल स्टार्क, सध्याचा कर्णधार पॅट कमिन्स यांनी याबाबत काहीच माहित नसल्याचे सांगितले. यानंतर बॅनक्रॉफ्टच्या प्रतिक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष होते. अखेर त्याने या प्रकरणावर मौन सोडले असून संपूर्ण ऑस्ट्रेलियन संघाला चेंडू छेडछाड कटाची माहिती असल्याचे सांगितले. .ENG vs AUS, 2nd ODI: इंग्लंडचा पलटवार! गस ऍटकिन्सनच्या माऱ्यासमोर ऑस्ट्रेलियाचा डाव कोलमडला, तब्बल १३५ धावांनी पराभव.त्याने 'द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन'मध्ये लेख लिहाल असून त्यात अनेक खुलासे केले आहेत. त्याने लिहिले आहे की 'दक्षिण आफ्रिकेत मी चेंडूवर सँडपेपर वापरत असल्याची माहिती केवळ स्मिथ, वॉर्नर आणि मलाच होती, असे नाही, तर संपूर्ण संघाला याबाबत माहिती होती. मी संपूर्ण आणि प्रमाणिक माहिती क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या चौकशीदरम्यान दिली नव्हती. सँडपेपरचा वापर कधी सुरू झाला आणि किती काळ सुरू होता, इतर खेळाडूंना याबाबत किती माहिती होती, यासह अनेक गोष्टी मी लपवल्या होत्या.'.पॅट कमिन्सने याप्रकरणाबाबत पत्रकार परिषद घेत याबाबत त्याला काही माहिती नसल्याचे म्हटले होते. पण या पत्रकार परिषदेमुळे दुखावलो गेल्याचे बॅनक्रॉफ्टने म्हटले. तो म्हणाला, 'दक्षिण आफ्रिकेत मी जे पाहिलं, अनुभवलं आणि जगलो, ते कमिन्सने पत्रकार परिषदेत मांडलेल्या किंवा गेल्या काही वर्षात सार्वजनिकपणे सांगितलेल्या घटनांपेक्षा वेगळे आहे. उस्मानने सांगितलेल्या गोष्टींना पुष्टी देणाऱ्या काही महत्त्वाच्या आठवणी माझ्याकडेही आहेत.'या प्रकरणात चुकीचे खापर आपल्यावर फोडण्यात आल्याचा आरोपही बॅनक्रॉफ्टने केला असून केपटाऊन कसोटीनंतर झालेल्या बैठकीत कोणत्याही खेळाडूने पुढे येऊन सँडपेपरच्या वापराबाबत आपल्याला काहीच माहिती नव्हती, असे सांगितले नव्हते, असा दावाही त्याने केला..बॅनक्रॉफ्टने या लेखात असंही सांगितलं की त्याची चेंडूच्या स्थितीबाबत नियमित चर्चा पॅट कमिन्स, जोश हेजलवूड, मिचेल स्टार्क यांच्यासोबत होत होती. यष्टीरक्षक टीम पेनसोबतही चेंडू रिव्हर्स स्विंग होत आहे की नाही, याबाबत चर्चा झाली होती. त्याने गोलंजादांकडून मिळणाऱ्या प्रतिक्रियेनुसार सँडपेपरचा वापर करत असल्याचा दावा त्याने केला आहे. इतकेच नाही, तर बॅनक्रॉफ्टने त्यावेळीचे गोलंदाजी प्रशिक्षक डेव्हिड सेकर यांनीही आपल्याला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्यावेळीचे मीडिया मॅनेजर केट हचिसन यांनी या गोष्टीला विरोध केला होता, त्यांनी हा प्रकार चुकीचा असून असं करू नका म्हणून बजाबवे होत, पण त्यांचं आपण ऐकलं नसल्याची खंतही बॅनक्रॉफ्टने व्यक्त केली..बॅनक्रॉफ्टच्या खुलाशानुसार दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पोर्ट एलिझाबेथ येथे झालेल्या दुसऱ्या कसोटीतच सर्वात आधी सँडपेपरचा वापर झाला होता. वॉर्नरने हा प्रकार करण्याची जबाबदारी बॅनक्रॉफ्टवर सोपवण्याचा प्रस्ताव मांडलेला, कारण कॅमेऱ्याचे लक्ष प्रामुख्याने वॉर्नरवर असण्याची शक्यता होती. या चर्चेवेळी त्यावेळीचे प्रशिक्षक डॅरेन लेहमानही उपस्थित होते.इतकेच नाही, तर बॅनक्रॉफ्टनेही असाही खुलासा केला की हा प्रकार चुकीचा असल्याचे माहिती असूनही तो त्याच सहभागी झाला. मात्र कर्णधार स्मिथला या चर्चेत सहभागी व्हायचे नव्हते, त्याने याप्रकारापासून स्वत:ला दूर ठेवले होते, असाही दावा बॅनक्रॉफ्टने केला आहे.या प्रकरणाबाबत आणखी एक मोठा खुलासा बॅनक्रॉफ्टने केला आहे. त्याने सांगितले की डॅरेन लेहमान यांच्या आदेशावरून १२ वा खेळाडू पीटर हँड्सकॉम्ब सँडपेपर घेऊन जाण्यासाठी मैदानातही आला होता. हे सांगताना बॅनक्रॉफ्टने पुन्हा स्पष्ट केले की या प्रकाराबाबत सर्वांना माहिती होती..SA vs AUS: ८ वर्षांनंतर 'सँडपेपरगेट'ला नवं वळण! चेंडू छेडछाडीबद्दल सगळ्या ऑस्ट्रेलियन टीमला माहित होतं? वॉर्नरच्या व्हिडिओने खळबळ.संपूर्ण कारकिर्द उद्ध्वस्तदरम्यान, या प्रकरणामुळे आपली संपूर्ण क्रिकेट कारकिर्द उद्ध्वस्त झाल्याची भावना बॅनक्रॉफ्टने व्यक्त केली. त्याला २०१९ ऍशेस मालिकेनंतर पुन्हा ऑस्ट्रेलिया संघात स्थान मिळाले नाही, मात्र तो देशांतर्गत स्पर्धा शेफिल्ड शिल्डमध्ये खेळत राहिला.क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाची मोठी घोषणाचेंडू छेडछाडीच्या प्रकरणावरून ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंमध्येच आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याचे लक्षात घेऊन क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी २०१८ मधील ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात सहभागी झालेल्या खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला आपापल्या आठवणी आणि अनुभव मांडण्यासाठी स्वतंत्र मंच उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. ही कोणतीही नवीन चौकशी नसेल, यामुळे कोणावरही नव्याने कारवाई होणार नाही, तसेच कोणती माहिती सार्वजनिक करायची, याचा निर्णय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया घेईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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