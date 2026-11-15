Cricket

ENG vs AUS, 2nd ODI: इंग्लंडचा पलटवार! गस ऍटकिन्सनच्या माऱ्यासमोर ऑस्ट्रेलियाचा डाव कोलमडला, तब्बल १३५ धावांनी पराभव

England Level ODI Series 1-1 vs Australia: पहिल्या सामन्यातील पराभवानंतर इंग्लंडने दुसऱ्या वनडेत ऑस्ट्रेलियावर पलटवार केला आहे. दुसरा सामना मोठ्या फरकाने जिंकत इंग्लंडने मालिकेत बरोबरी साधली आहे.
England ODI Team

England ODI Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs Australia 2nd ODI: इंग्लंडचा संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून वनडे मालिका खेळत आहे. पहिल्याच सामन्यात त्यांना निराशाजनक पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. पण दुसऱ्या सामन्यात रविवारी इंग्लंडने पलटवार करत ऑस्ट्रेलियाला ऍडलेडमध्ये १३५ धावांनी पराभूत केले.

गस ऍटकिन्सनसह (Gus Atkinson) इंग्लंडच्या वेगवान गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. या विजयामुळे इंग्लंडने वनडे मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली आहे. त्यामुळे आता तिसरा सामना निर्णायक असेल.

England ODI Team
SA vs AUS, 3rd Test: रबाडाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् द. आफ्रिकेचा ऑस्ट्रेलियाला दणका; मालिका जिंकून WTC Points Table मध्येही केला उलटफेर
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News in Marathi
australia cricket team
England Cricket Team
cricket news today
ODi Match