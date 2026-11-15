ENG vs AUS, 2nd ODI: इंग्लंडचा पलटवार! गस ऍटकिन्सनच्या माऱ्यासमोर ऑस्ट्रेलियाचा डाव कोलमडला, तब्बल १३५ धावांनी पराभव

England vs Australia 2nd ODI: इंग्लंडचा संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून वनडे मालिका खेळत आहे. पहिल्याच सामन्यात त्यांना निराशाजनक पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. पण दुसऱ्या सामन्यात रविवारी इंग्लंडने पलटवार करत ऑस्ट्रेलियाला ऍडलेडमध्ये १३५ धावांनी पराभूत केले. गस ऍटकिन्सनसह (Gus Atkinson) इंग्लंडच्या वेगवान गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. या विजयामुळे इंग्लंडने वनडे मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली आहे. त्यामुळे आता तिसरा सामना निर्णायक असेल..SA vs AUS, 3rd Test: रबाडाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् द. आफ्रिकेचा ऑस्ट्रेलियाला दणका; मालिका जिंकून WTC Points Table मध्येही केला उलटफेर.रविवारी झालेल्या सामन्यात इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियासमोर ३५५ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाचा संघ ४४.३ षटकातच २२० धावांवर सर्वबाद झाला. मॅथ्यू रेनशॉ आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी अर्धशतके करत झुंज दिली, पण बाकी कोणी काही करू शकले नाहीत..गस ऍटकिन्सनच्या माऱ्यासमोर ऑस्ट्रेलियाची वरची फळी कोलमडली. ऍटकिन्सनने तिसऱ्याच षटकात ट्रॅव्हिस हेड (७) आणि कुपर कोनोली (०) यांना बाद केलं. सोनी बेकरने कर्णधार मिचेल मार्शला जो रुटच्या हातून २ धावांवर झेलबाद केले. त्यानंतर जोश इंग्लिसलाही गट ऍटकिन्सननेच जॉर्डन कॉक्सच्या हातून ३ धावांवर माघारी धाडले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया एका क्षणी २९ धावांवर ४ विकेट्स अशा बिकट स्थितीत अडकले होते. पण मॅथ्यू रेनशॉ आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनी मिळून डाव सावरताना ९८ धावांची भागीदारी केली. रेनशॉला लियाम डॉवसनने ६३ धावांवर माघारी धाडले..SA vs AUS: ८ वर्षांनंतर 'सँडपेपरगेट'ला नवं वळण! चेंडू छेडछाडीबद्दल सगळ्या ऑस्ट्रेलियन टीमला माहित होतं? वॉर्नरच्या व्हिडिओने खळबळ.पण त्यानंतरही ग्रीनने जॅक एडवर्ड्सला साथीला घेतले होते. पण एडवर्ड्स १७ धावांवर सॅम करनकडून त्रिफळाचीत झाला. ग्रीनलाही लियाम डावसनच्या गोलंदाजीवर जॉर्डन कॉर्सने ६४ धावांवर यष्टीचीत केले. ऍडम झाम्पाही १८ धावांवर बाद झाला, तर स्पेन्सर जॉन्सनला जोफ्रा आर्चरने ४५ व्या षटकात १४ धावांवर त्रिफळाचीत करत ऑस्ट्रेलियाचा डाव संपवला, रिली मेरिडिथ १७ धावांवर नाबाद राहिला.इंग्लंडकडून गस ऍटकिन्सनने ४ विकेट्स घेतल्या आहेत. लियाम डावसन आणि सॅम करन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. सोनी बेकर आणि जोफ्रा आर्चर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना चांगली कामगिरी केली. त्यांनी ५० षटकात ६ बाद ३५५ धावा केल्या. बेन डकेट (९) लवकर बाद झाल्यानंतरही टॉम बँटन आणि जो रुट यांनी १३७ धावांची भागीदारी करत मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचला. दोघांनीही या भागीदारीदरम्यान अर्धशतक केले. पण रुटला बाद करत कुपर कोनोलीने ही भागीदारी तोडली. रुटने ६८ चेंडूत ६२ धावांची खेळी केली. यानंतर कर्णधार हॅरी ब्रुकही (५) स्वस्तात बाद झाला. पण त्यानंतरही जॉर्डन कॉक्सने बँटनची साथ दिली. या दरम्यान बँटनने शतक केले. बँटनने ९९ चेंडूत १२ चौकार आणि ४ षटकारांसह १२१ धावा केल्या. तो बाद झाल्यावरही जॉर्डन कॉक्सनेही अर्धशतक करताना ४९ चेंडूत ६७ धावांची खेळी केली. शेवटी विल जॅक्सने आक्रमक खेळ करत ४० चेंडूत नाबाद ५४ धावांची खेळी केली. सॅम करनने ९ चेंडूत १४ धावा केल्या, तर गस ऍटकिन्सनने ४ चेंडूत १३ धावांची नाबाद खेळी केली.ऑस्ट्रेलियाकडून झेव्हियर बार्टलेटने ३ विकेट्स घेतल्या, तर स्पेन्सर जॉन्सन, रिली मेरेडिथ आणि कुपर कोनोली यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.