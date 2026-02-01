Cricket

PAK vs AUS: अरे हा फेकाड्या आहे! पाकिस्तानी गोलंदाजावर भडकला कॅमेरून ग्रीन, ICC ला दिसत नाही का? Video Viral

Cameron Green angry on Usman Tariq Bowling Action: पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया टी२० मालिकेत दुसऱ्या सामन्यात कॅमेरून ग्रीनने उस्मान तारिकच्या गोलंदाजीवर नाराजी व्यक्त केली. ग्रीनने तारिकवर चेंडू फेकण्याचा आरोप केला. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Cameron Green angry on Pakistan's Usman Tariq Bowling Action: ऑस्ट्रेलियाचा संघ सध्या पाकिस्तान दौऱ्यावर असून तीन सामन्यांची टी२० मालिका खेळत आहेत. या मालिकेतील दुसरा सामना लाहोरला शनिवारी (३१ जानेवारी) पार पडला, ज्यात पाकिस्तानने ९० धावांनी दणदणीत विजय मिळवत मालिकेतही २-० फरकाने विजयी आघाडी घेतली.

या सामन्यात जरी पाकिस्तानने विजय मिळवला असला, तरी ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू खेळाडू कॅमेरॉन ग्रीनने विकेटनंतर (Cameron Green Wicket) दिलेल्या कृतीची बरीच चर्चा झाली.

