PAK vs AUS: अरे हा फेकाड्या आहे! पाकिस्तानी गोलंदाजावर भडकला कॅमेरून ग्रीन, ICC ला दिसत नाही का? Video Viral

Cameron Green angry on Pakistan's Usman Tariq Bowling Action: ऑस्ट्रेलियाचा संघ सध्या पाकिस्तान दौऱ्यावर असून तीन सामन्यांची टी२० मालिका खेळत आहेत. या मालिकेतील दुसरा सामना लाहोरला शनिवारी (३१ जानेवारी) पार पडला, ज्यात पाकिस्तानने ९० धावांनी दणदणीत विजय मिळवत मालिकेतही २-० फरकाने विजयी आघाडी घेतली. या सामन्यात जरी पाकिस्तानने विजय मिळवला असला, तरी ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू खेळाडू कॅमेरॉन ग्रीनने विकेटनंतर (Cameron Green Wicket) दिलेल्या कृतीची बरीच चर्चा झाली. .IND vs AUS: भारताविरुद्धच्या वनडे, टी२० अन् कसोटी मालिकांसाठी ऑस्ट्रेलियाचे संघ जाहीर; नव्या कर्णधाराचीही झाली नियुक्ती.झाले असे की पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियासमोर (PAK vs AUS) १९९ धावांचे लक्ष्य दिले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाने कर्णधार मिचेल मार्श (१८), ट्रॅव्हिस हेड (४), जोश इंग्लिस (५), मॅटरेन शॉ (२) आणि कूपर कोनोली (१) यांच्या विकेट्स लवकर गेल्या होत्या. मात्र या विकेट जात असताना दुसऱ्या बाजूने कॅमरॉन ग्रीन आक्रमक खेळत होता. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या आशा जिवंत होत्या. मात्र ११ व्या षटकात उस्मान तारिक (Usman Tariq) गोलंदाजीसाठी आला. त्याने ऑफ-स्टंपच्या बाहेर उसळी घेणारा चेंडू टाकला. ज्यावर मोठा शॉट खेळण्याचा ग्रीनने प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या बॅटच्या खालच्या हाजूला लागला आणि हवेत उडाला. यावेळी शादाब खानने पाँइंटला त्याचा झेल टिपला. त्यामुळे २० चेंडूत १ चौकार आणि २ षटकारांसह ३५ धावा केल्या..दरम्यान, ग्रीन विकेटनंतर प्रचंड चिडला होता. तो बाऊंड्री लाईनजवळ पोहचल्यानंतर चिडून त्याने उस्मान तारीक चेंडू फेकत (Chucking) असल्यासारखी कृती करत नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा उस्मान तारीकच्या गोलंदाजी वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. त्याची गोलंदाजी शैली आयसीसीच्या नियमात बसत नसल्याची चर्चा यापूर्वीही झाली होती. आयसीसीच्या नियमानुसार गोलंदाजाचा हात गोलंदाजीवेळी कोपरापासून १५ अंशापेक्षा जास्त वाकला, तर त्याची गोलंदाजी शैली अवैध असल्याचे समजरे जाते..तारीकच्या गोलंदाजीवर यापूर्वी पाकिस्तान सुपर लीगच्या ९ आणि १० व्या हंगामातही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यामुळे त्याने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या मान्यताप्राप्त बायोमेकॅनिक्स लॅबमध्ये दोन टेस्ट पास केल्या होत्या. तसेच यापूर्वी ILT20 स्पर्धेतही तारीकची गोलंदाजी शैली संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली होती. आता आंतरराष्ट्रीय सामन्यातही ग्रीननेही तो चेंडू फेकत असल्याची तक्रार केल्याने चाहत्यांकडून आयसीसीला प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. अनेक चाहत्यांनी आयसीसीला यात लक्ष घालून तारीकवर कारवाई करण्याची विनंती केली आहे..नियमानुसार जर एखाद्या गोलंदाजी शैली वारंवार संशयास्पद आढळली, तर पंचांकडून सामनाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली जाते. त्यानंतर त्या गोलंदाजाला आयसीसीने दिलेल्या ठराविक वेळेच्या आत आयसीसीच्या लॅबमध्ये जाऊन टेस्ट द्यावे लागते. या टेस्टमध्ये जर तो गोलंदाज चूकीचा आढळला, तर त्याच्यावर गोलंदाजी करण्यास बंदी घातली जाते. दरम्यान, अद्यापतरी तारीकवर अशी काही कारवाई आयसीसीने केलेली नाही, पण ग्रीनच्या तक्रारीनंतर आता आयसीसी काय निर्णय घेणार हे पाहावे लागेल..IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारताच्या वनडे अन् टी२० संघाची घोषणा; अमरावतीच्या खेळाडूला ७ वर्षांनी संधी.तथापि, या सामन्यात ग्रीनव्यतिरिक्त केवळ मॅथ्यू शॉर्टने (२७) २० धावांचा टप्पा पार केला होता. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिचा डाव १५.४ षटकातच १०८ धावांवर संपला. पाकिस्तानकडून अब्रार अहमद आणि शादाब खान यांनी प्रत्येती ३ विकेट घेतल्या.तत्पुर्वी पाकिस्तानकडून कर्णधार सलमान आघाने ४० चेंडूत ८ चौकार आणि ४ षटकारांसह ७६ धावांची खेळी केली, तर उस्मान खानने ३६ चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह ५३ धावा केल्या. त्यामुळे पाकिस्तानने २० षटकात ५ बाद १९८ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाकडून झेव्हियर बार्टलेट, मॅथ्यू कुन्हेमन, कूपर कोनोली, सीन ऍबॉट आणि ऍडम झाम्पा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.