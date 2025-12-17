Cameron Green: काल आयपीएल लिलावात २५.२० कोटी मिळाले अन् आज पठ्ठ्या भोपळ्यावर बाद झाला... KKR ला फसल्यासारखं झालं...

Australia vs England Ashes 3rd Test Cameron Green: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या लिलावात ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू खेळाडू कॅमेरून ग्रीन याच्यासाठी कोलकाता नाइट रायडर्सने खिशातील २५.२० कोटी खर्च केले. आयपीएल इतिहासातील तो सर्वात महागडा परदेशी खेळाडू ठरला आहे. त्यामुळे त्याच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काल त्याला आयपीएलमध्ये बम्पर डील मिळाली आणि आज तो भोपळ्यावर बाद झाला. ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातली अॅशेस मालिकेतील तिसरी कसोटी आजपासून सुरू झाली..मालिकेत २-० अशा आघाडीवर असलेल्या ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. उस्मान ख्वाजाची तिसऱ्या कसोटीत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एन्ट्री झाली, परंतु स्टीव्ह स्मिथला बाकावर बसावे लागले. इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी एडिलेडच्या खेळपट्टीवर चांगला मारा करताना ३३ धावांत दोन्ही सलामीवीरांना माघारी पाठवले. ट्रॅव्हिस हेड १० धावांवर ब्रेडन कार्सच्या आणि जॅक वेथराल्ड १८ धावांवर जोफ्रा आर्चरच्या गोलंदाजीवर बाद झाला..Yashasvi Jaiswal Hospitalized : यशस्वी जैस्वालची तब्येत बिघडली; पुण्यातील रुग्णालयात तातडीने करावं लागलं भरती; कशी आहे प्रकृती?.मार्नस लाबुशेन व उस्मान यांनी काही काळ ऑस्ट्रेलियाची पडझड थांबवली होती. पण, आर्चरने तिसरा धक्का देताना लाबुशेनला १९ धावांवर बाद झाला. पाठोपाठ कॅमेरून ग्रीनलाही आर्चरने भोपळ्यावर बाद केले. उस्मान व अॅलेक्स केरी यांनी ९१ धावा जोडल्या. उस्मान १२६ चेंडूंत १० चौकारांसह ८२ धावांवर विल जॅक्सच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. केरी ४८ धावांवर खेळतोय आणि ऑस्ट्रेलियाच्या ५० षटकांत ५ बाद १९४ धावा झाल्या आहेत..महागडा परदेशी खेळाडू...२०२६ च्या आयपीएल लिलावात KKR ने कॅमेरॉन ग्रीनला २५.२० कोटी मध्ये खरेदी केले . ग्रीनने आयपीएलमधील सर्वात महागडा परदेशी खेळाडू होण्याचा मिचेल स्टार्कचा विक्रम मोडला. मिचेल स्टार्कलाही KKR ने २४.७५ कोटी मध्ये खरेदी केले..IPL 2026 Auction Live: जाता जाता Prithvi Shawला दिलासा! एका फ्रँचायझीला आली दया... घेतलं एकदाचं संघात, बघा कोणाकडून खेळणार.Most expensive player in IPL 2026 Auction२५.२० कोटी - कॅमेरून ग्रीन, कोलकाता नाइट रायडर्स१८ कोटी - मथीशा पथिराणा, कोलकाता नाइट रायडर्स१४.२० कोटी - कार्तिक शर्मा, चेन्नई सुपर किंग्स१४.२० कोटी - प्रशांत वीर, चेन्नई सुपर किंग्स१३ कोटी - लायम लिव्हिंगस्टो, सनरायझर्स हैदराबाद९.२० कोटी - मुस्ताफिजूर रहमान, सनरायझर्स हैदराबाद८.६० कोटी - जॉश इंग्लिस, लखनौ सुपर जायंट्स .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.