Cricket

Cameron Green: काल आयपीएल लिलावात २५.२० कोटी मिळाले अन् आज पठ्ठ्या भोपळ्यावर बाद झाला... KKR ला फसल्यासारखं झालं...

Cameron Green IPL 25.20 crore Ashes performance: काल आयपीएल लिलावात २५.२० कोटी रुपयांची बोली लागलेला ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू खेळाडू कॅमेरून ग्रीन आज अ‍ॅशेस मालिकेतील तिसऱ्या कसोटीत पूर्णपणे अपयशी ठरला. ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात ग्रीन भोपळ्यावर बाद झाला.
Cameron Green Falls for a Duck in Ashes 3rd Test

Cameron Green Falls for a Duck in Ashes 3rd Test

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Australia vs England Ashes 3rd Test Cameron Green: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या लिलावात ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू खेळाडू कॅमेरून ग्रीन याच्यासाठी कोलकाता नाइट रायडर्सने खिशातील २५.२० कोटी खर्च केले. आयपीएल इतिहासातील तो सर्वात महागडा परदेशी खेळाडू ठरला आहे. त्यामुळे त्याच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काल त्याला आयपीएलमध्ये बम्पर डील मिळाली आणि आज तो भोपळ्यावर बाद झाला. ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातली अॅशेस मालिकेतील तिसरी कसोटी आजपासून सुरू झाली.

Loading content, please wait...
sports
IPL
Cricket News
Cricket News in Marathi
indian premier league
australia cricket team
England Cricket Team
cricket news today
Ashes Series
IPL Auction
IPL 2026

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com